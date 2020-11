Merci beaucoup pour les fleurs! Première bande-annonce pour "Tom et Jerry"-Refaire

Le jeu le plus emblématique du chat et de la souris de l’histoire du cinéma se dirige à nouveau vers le grand écran: le studio de cinéma Warner Bros. a sorti la première bande-annonce du prochain film « Tom & Jerry ». Le chat est engagé pour attraper la souris effrontée – jusqu’à présent, tout va bien. Le look du film, mélange d’animation et de vrai film, demande du temps pour s’y habituer.

Dans le film « Tom & Jerry » du réalisateur Tim Story (« Ride Along »), Tom est embauché par la jeune employée de l’hôtel Kayla, qui travaille dans le meilleur hôtel de New York. Malheureusement, le rongeur Jerry y a élu domicile et menace de rompre le «mariage du siècle» par sa présence. Tom est censé empêcher ce fiasco en attrapant Jerry.

Quiconque a vu un seul épisode de la série de dessins animés du même nom soupçonne déjà: Cette chasse ne peut se terminer que dans le chaos.

Les personnages du titre animé rencontrent de vraies co-stars

Mais il y a aussi des différences évidentes: contrairement à la série de dessins animés, « Tom & Jerry » de 2021 est un film réel avec des éléments animés. Tom et Jerry et quelques autres animaux sont montrés dans le style de dessin animé habituel, mais leur environnement et les personnages du film sont réels. Les acteurs sont Chloë Grace Moretz (« Kick-Ass »), Michael Peña (« Ant-Man »), Rob Delaney (« Deadpool 2 »), Ken Jeong (« Hangover ») et Colin Jost (« How to Be Single » ) à voir.

Dans les cinémas en 2021

Le studio de cinéma Warner Bros. n’a pas encore donné de date de début exacte – probablement aussi à cause de la situation actuelle de Corona. On ne parle que d’une sortie au cinéma en 2021. Cela signifie que « Tom & Jerry » apparaît près de trois décennies après le dernier film sur le duo d’animaux: « Tom & Jerry – The Film » est sorti en 1992.