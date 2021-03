Merci à The Crown and Lady’s Gambit: Firm Golden Globes pour Netflix

Les Golden Globes 2021 ont laissé beaucoup de tissu à couper après une cérémonie spéciale pour la pandémie de coronavirus. L’événement a eu de nombreuses modifications et s’est déroulé virtuellement. Cependant, il y avait quelque chose qui n’a pas changé: gauche gagnants et perdants. Parmi les vainqueurs, The Crown était la série la plus remarquable et, avec Gambit de Dama, ils ont renforcé la soirée Netflix. Comment s’est comporté le géant du streaming?

La série sur la couronne britannique s’est démarquée des autres avec sa quatrième saison. Il a remporté dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleur acteur dans un second rôle (Gillian Anderson), Meilleure actrice (Emma Corrin) et Meilleur acteur (Josh O’Connor). Le spectacle de Peter Morgan a gagné dans toutes les catégories où il a été nominé. La seule qui est restée sans prix était Olivia Colman, qui a perdu contre Corrin.

Gambito de Dama a également ajouté au compte Netflix: il a remporté le prix de la meilleure minisérie et a récompensé Anya Taylor-Joy comme l’actrice la plus remarquable dans le domaine. C’est la mini-série la plus regardée de l’histoire de la plateforme et qui a servi à catapulter la carrière de l’actrice argentine.

En outre, d’autres titres tels que La mère du blues (Chadwick Boseman comme meilleur acteur de théâtre), T’inquiète pas, je prends soin de toi (Rosamund Pike de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale) et Procès de Chicago des 7 (Aaron Sorkin pour le meilleur scénario) a donné plus de Golden Globes 2021.

Golden Globes 2021: comment Netflix s’est comporté aux Golden Globes 2021

Le service de streaming a pris un total de dix Golden Globes: quatre dans les catégories de films et six dans les catégories de télévision. Aucune plateforme n’a obtenu d’aussi bons résultats. Seul Amazon suit avec les deux prix remportés pour Borat (Meilleur film musical ou comique) et Meilleur acteur, comédie ou comédie musicale (Sacha Baron Cohen).