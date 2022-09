Mercenary Enrollment Chapitre 103 Date de sortie, Où lire en ligne, Analyses brutes

De nombreuses personnes qui aiment lire des séries de mangas et des Webtoons s’interrogent actuellement sur la date de sortie du chapitre 103 de Mercenary Enrollment. Comme le chapitre précédent a laissé de nombreuses questions dans l’esprit des fans, beaucoup d’entre vous veulent savoir ce qui va se passer ensuite. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations possibles sur la date de sortie du chapitre 103 de Mercenary Enrollment. Ici, nous vous ferons également savoir comment vous pouvez lire cette série en ligne dans différentes régions, l’intrigue de l’histoire et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, sachons toutes ces choses.

L’histoire tournera autour de Yu Ijin et c’est un grand garçon aux cheveux gris dans son adolescence. Il était le seul survivant d’un accident d’avion quand il était petit. Après être devenu un mercenaire endurant pendant 10 ans, il rend la pareille à sa famille dans sa ville natale. Lors de la mission de sauvetage, il a été sauvé par le major Kang Hamchan, son équipe et un médecin. Kang Hamchan a décrit la famille d’Ijin et lui a permis de se retirer.

Ijin a été exposé pendant six mois au major Kang pour l’aider à s’adapter à la vie civile. Il vit actuellement avec son grand-père et sa sœur à Séoul car ses parents sont également morts dans cet accident d’avion.

Après cela, il a commencé à fréquenter l’école secondaire de Shinan et, en dehors de l’école, il travaillait comme garde du corps dans l’équipe de sécurité du groupe SW, avec son camarade de classe Koh Sukjoo. Au fur et à mesure que vous commencerez à lire cette histoire, vous la trouverez plus intéressante et vous verrez la lutte d’Ijin. Après avoir lu tous les chapitres précédents, tous les fans recherchent maintenant la date de sortie du chapitre 103 de Mercenary Enrollment.

Mercenary Enrollment Chapitre 103 Date de sortie

Voici donc enfin le paragraphe que nous allons révéler sur la date de sortie du chapitre 103 de Mercenary Enrollment. Le chapitre 103 de cette série sortira le 24 septembre 2022. Si vous souhaitez lire ce chapitre, vous devrez attendre la date indiquée. Toute votre attente va enfin se terminer très bientôt, alors marquez simplement la date.

Où lire l’inscription des mercenaires ?

Si vous souhaitez lire cette série, vous pouvez y accéder sur le site officiel de Webtoon. Vous pouvez également lire cette série sur de nombreux sites Web de séries de mangas, mais nous suggérons toujours à nos lecteurs de n’utiliser que la plate-forme ou la source officielle. Vous pouvez accéder à tous les chapitres précédents que vous avez manqués jusqu’à présent.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie du chapitre 103 de Mercenary Enrollment, où vous pouvez le lire en ligne, l’intrigue de l’histoire et de nombreux autres détails. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie du chapitre 103 de Mercenary Enrollment dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

