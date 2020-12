Mercedes se prépare à abandonner l’AMG GT R dès 2021

Depuis plusieurs années, voiture de sport par excellence dans l’offre de la marque star, la Mercedes-AMG GT R s’apprête désormais à faire ses adieux … et déjà en 2021.

Les informations sont avancées par Allcarnews, via la plate-forme YouTube, le site Web citant un prétendu e-mail envoyé par Mercedes-Benz au réseau de concessionnaires, indiquant que le produit phare de la marque jusqu’à récemment sera abandonné en 2021. .

Soit dit en passant, le même e-mail indique également que toute commande pour l’édition 2021 de la GT R ne sera acceptée que jusqu’au 29 décembre de l’année prochaine, sans chance d’être prolongée jusqu’en 2022.

Il est rappelé qu’à ce moment, Mercedes dispose déjà d’un nouveau produit phare, l’AMG GT Black Series, un modèle avec lequel la marque allemande a déjà établi un nouveau record du tour le plus rapide sur le circuit du Nürburgring. Grâce non seulement à une augmentation de puissance d’environ 150 ch, mais principalement à des performances et une efficacité accrues.

En fait, et bien que les deux optent pour un moteur V8 4.0 biturbo monté à l’avant (bien que de conception différente) et avec une transmission automatique sport AMG Speedshift DCT à 7 rapports, la plus grande efficacité de l’AMG GT Black Series est immédiatement apparente dans le consommation combinée, cette dernière pouvant annoncer, malgré les 730 ch de puissance, contre «seulement» 585 ch de la GT R, une consommation mixte à peine 0,1 l / 100 km supérieure à la seconde. Diffèrent, encore et aussi légèrement, en émissions, avec 292 g / km en Black Series, contre 288 g / km en GT R.

Des différences plus substantielles, même uniquement de prix, avec l’AMG GT R coûtant 229850 € au Portugal, tandis que la GT Black Series démarre à 410899,99 €.

Cependant, dans le cas de la GT R, la pression vient aussi du bas et, en particulier, de la GT C. qui, après avoir vu sa puissance monter à 557 ch, est désormais inférieure à 30 ch de R. Tornando de plus en plus inutile une offre aussi large… et proches les uns des autres.

