Mercedes le confirme. L’EQE électrique fera ses débuts en septembre

Date: 3 mars 2021

La Mercedes-Benz EQE sera présentée en septembre prochain. Les débuts sont prévus au Salon de Munich, qui remplacera Francfort. La nouvelle berline électrique s’impose comme une concurrente directe de la Tesla Model S et de la Porsche Taycan.

Mercedes-Benz Cars prévoit de lancer trois voitures électriques dans les dix prochains mois. L’une des nouveautés les plus attendues sera le modèle conçu pour concurrencer la Tesla Model S et avec des dimensions similaires à la Classe E. Désigné comme EQE, il sera officiellement présenté en septembre prochain.

Ola Kallenius, PDG de Daimler et de Mercedes-Benz Cars, a récemment déclaré à Automotive News que la nouvelle grande berline électrique serait dévoilée au Salon de l’automobile de Munich en septembre. Cet événement remplace le précédent salon de l’automobile de Francfort.

EQE partagera la plateforme EVA (Electric Vehicle Architecture) avec le haut de gamme EQS. La production devrait démarrer au second semestre de cette année à l’usine de Brême en Allemagne. La production en Chine est également attendue, mais jamais avant 2022.

Batteries destinées à la Tesla Model S

La Mercedes EQE est présentée comme un concurrent de la Tesla Model S et de la Porsche Taycan. Alors que l’EQS le plus cher peut avoir comme principal rival la version haut de gamme du Taycan, Mercedes-Benz affirme que son modèle aura un positionnement supérieur, de sorte que le concurrent le plus direct sera EQE.

«Il n’y a pas de berline de luxe sur le marché, et il n’y en aura pas si rapidement, qui se compare en termes de dimensions, d’équipement et d’espace à EQS. Il est positionné dans un segment au-dessus et comprend un siège arrière où une personne peut s’asseoir confortablement », a déclaré Kallenius à la publication britannique.

L’offensive électrique de la marque Stuttgart de cette année comprend l’EQA déjà lancé, suivi par l’EQS. Avant les débuts de l’EQE, Mercedes-Benz dévoilera le crossover électrique EQB.

