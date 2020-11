Mercedes-Benz X-Class Racing Green est la nouvelle création de Carlex Design

Le pick-up Mercedes-Benz Classe X a été transformé par les Polonais de Carlex Design, qui ont lancé un nouveau projet appelé le X-Class Racing Green, inspiré du décor de l’équipe de course britannique. Le résultat final – extérieur et intérieur – est impressionnant et exclusif.

Carlex Design est l’un des transformateurs qui a le plus fonctionné sur le pick-up Mercedes-Benz X-Class, avec neuf projets lancés à ce jour. Pas satisfaits de cela, les dirigeants de la société polonaise ont décidé de développer un nouvel emploi et ont recommencé à utiliser le pick-up de la marque allemande comme base.

La nouvelle transformation a reçu la désignation Class X Racing Green et combine la spécialisation de Carlex Design dans la décoration intérieure avec un traitement extérieur spectaculaire.

Ce pick-up de classe X reçoit un nouveau kit carrosserie en carbone avec une image sportive spéciale, des protections latérales inférieures et un arc de coffre plus aérodynamique.

La couleur de la carrosserie a été peinte dans une couleur vert émeraude foncé rappelant le vert emblématique du sport automobile britannique.

Peinture verte de course

Les parties extérieures comprennent une finition résultant de plusieurs tests de peinture. Comme d’autres produits de la ligne Carlex Design Racing, un motif peint à la main est visible sur la surface de la peinture.

Créé par les experts de l’entreprise selon une technique spécifique, le motif se marie harmonieusement au carbone vert pour former un dégradé harmonieux.

Les trois bandes blanches offrent du contraste, tout comme les pneus qui comportent un lettrage blanc sur les parois latérales «Carlex Design Racing Green».

La cabine de ce pick-up Mercedes-Benz est tout aussi spectaculaire, avec un rembourrage noir et blanc, des sièges sport à l’avant et à l’arrière avec des inserts verticaux, de nouvelles ceintures de sécurité avec une décoration verte et d’autres détails de cette couleur répartis dans toute la cabine. .

LIRE TROP

Mercedes-Benz Classe X. Nouveau pick-up de luxe

Dans le cadre du pack Carlex Design, un volant avec un nouveau design et du cuir perforé est inclus pour une prise en main plus confortable et des housses en carbone sur la colonne de direction, le tableau de bord et les panneaux de porte.

Le prix de cette transformation n’a pas été révélé par Carlex Design, mais le résultat final ne devrait pas être exactement bon marché.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂