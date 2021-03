Mercedes-Benz Vito célèbre le 25e anniversaire

Lancé à l’origine à la fin de 1995, le Mercedes-Benz Vito célèbre son 25e anniversaire. Ce modèle est devenu l’une des références sur le segment des véhicules commerciaux moyens et en trois générations, 1,8 million de véhicules ont déjà été vendus. L’offre actuelle comprend les moteurs thermiques et électriques.

Mercedes-Benz Vans célèbre le 25e anniversaire de sa gamme de véhicules utilitaires de taille moyenne. Depuis le lancement de ce modèle et au cours de ses trois générations, plus de 1,8 million d’unités ont été vendues.

Produit à l’usine Vitória-Gasteiz au Pays basque (d’où son nom), le Vito a été le premier modèle Mercedes-Benz à traction avant. À l’origine, il était proposé en une seule longueur de caisse et en une seule hauteur de plafond, se positionnant dans le segment du commerce léger avec des poids bruts compris entre 2,6 et 2,8 tonnes.

Lancé en Espagne et au Portugal fin 1995, ce nouveau modèle allie un design moderne à des dimensions compactes. La hauteur totale de 1,89 mètre permettait d’accéder à la plupart des parkings souterrains. Cependant, la soute avait une surface totale de 3,6 m2, permettant de mettre à disposition un volume utile de près de 5 m3. Avec une capacité de charge de près d’une tonne et une traction avant, il était prêt à supporter des charges plus lourdes.

Mercedes-Benz Vito fête ses 25 ans. La première génération a été lancée fin 1995

Le moteur à quatre cylindres monté transversalement nécessitait un minimum d’espace pour l’installation, tandis que la consommation de carburant et le plaisir de conduire étaient d’autres facteurs de différenciation par rapport à la concurrence.

Ses qualités ont été reconnues par le jury du trophée véhicule utilitaire de l’année en 1996. Grâce à une rénovation esthétique en 1999, les ventes de Vito sont restées élevées. Jusqu’en 2003, près de 473 000 unités de cette première génération ont été vendues.

La deuxième génération inverse la traction

La deuxième génération de la Mercedes-Benz Vito a été lancée en juillet 2003 et l’une des nouveautés a été l’introduction de la traction arrière au lieu de l’avant. En outre, la gamme a également été entièrement reformulée, étant désormais proposée en trois longueurs de carrosserie, deux hauteurs et cinq moteurs.

Cette génération offrait également un niveau d’équipement plus complet pour répondre aux demandes d’un large éventail de secteurs. Toutes les innovations ont été récompensées par un panel de journalistes de la presse spécialisée européenne avec le prix du trophée «Véhicule utilitaire international de l’année 2005». En revanche, l’offre a été renforcée avec des versions à traction intégrale.

La deuxième génération est sortie à la mi-2003

La deuxième génération du Mercedes-Benz Vito a également été la première à être électrifiée et en 2010, la production a commencé sur une petite série de 100 unités du Vito E-Cell. Le fourgon a reçu un moteur électrique développant une puissance de 70 kW (95 ch), alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 32 kWh. Les premiers véhicules ont été livrés aux clients en avril 2011.

La deuxième génération du Mercedes-Benz Vito a dépassé le succès des ventes de son prédécesseur, avec plus de 750 000 unités vendues.

Troisième génération avec trois options de traction

En mai 2014, la troisième génération du Mercedes-Benz Vito a été dévoilée, avec un tout nouveau design et plus d’espace pour le fret et les passagers. Pour la première fois, trois options de traction étaient disponibles.

La troisième génération est sur le marché depuis 2014 et a été renouvelée en 2020

Outre les variantes à traction arrière et à traction intégrale, des versions à traction avant ont également été proposées en association avec les deux moteurs diesel d’entrée de gamme. En 2018, la gamme a également commencé à avoir des versions électriques, appelées eVito.

En 2020, la gamme a été mise à jour, soulignant l’introduction de nouveaux moteurs diesel de 2,0 litres qui permettent de se conformer aux dernières normes environnementales et de plus de systèmes d’aide à la conduite, y compris l’alerte de circulation arrière en combinaison avec l’alerte de trafic. Angle mort, le réglage de la distance Assistant (Distronic), l’assistant de freinage d’urgence ou le rétroviseur intérieur numérique. Le design extérieur et intérieur a également été revu.

Depuis 2014, plus de 600 000 unités de la génération actuelle du Mercedes-Benz Vito ont été vendues.

