Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition ex-Michael Jordan est en vente

Synonyme des meilleurs nés de l’époque où Mercedes-Benz détenait 40% de McLaren, le Mercedes-Benz SLR McLaren 722 édition ce sont, dans leur propre mérite, ces voitures qui, lorsqu’elles sont mises en vente, sont des nouveautés.

Maintenant, si nous ajoutons à cela le fait que la copie dont nous avons parlé aujourd’hui appartenait à la légende du basket-ball Michael Jordan, il s’agit presque de dire « arrêtez les presses! » et c’est précisément le cas de l’exemple dont nous parlons aujourd’hui.

Avec le numéro de châssis 001327, cette Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition a quitté la chaîne de production en 2007 et n’a depuis parcouru que 1745 km. Tout cela contribue au fait qu’en raison de la voiture annoncée sur le site Crave Luxury Auto, 695 750 dollars (567 569 euros) sont commandés.

La Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition

Hommage à la victoire de Stirling Moss et Dennis Jenkinson dans la Mille Miglia de 1955 (le numéro 722 était la voiture du duo et représentait l’heure de départ), il y a beaucoup plus pour différencier la SLR McLaren 722 Edition de la SLR McLaren «ordinaire» que les détails esthétiques.

Mais commençons précisément par ceux-ci et nous devons souligner un séparateur avant, le «masque» noir sur les feux avant et arrière, les roues de 19 pouces (généralement 18 pouces) et les logos «obligatoires».

Pour les connexions au sol, la Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition a reçu une suspension avec un calibrage spécifique (qui lui a permis de se rapprocher de 10 mm du sol) et des disques de frein plus grands – à l’avant, ils sont passés de 370 mm à 390 mm .

Enfin, la grande nouvelle était sous le capot. Malgré le maintien du V8 de 5,4 l par AMG, propulsé par un compresseur volumétrique, le SLR McLaren 722 Edition a vu la puissance et le couple augmenter. Ainsi, au lieu des 626 ch et 780 Nm de charge habituels, le V8 a commencé à proposer 650 ch et 820 Nm qui lui ont permis de faire grimper ses 1768 kg jusqu’à 337 km / h.