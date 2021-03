Mercedes-Benz SL R232. Le premier développé par AMG

La première mondiale du nouveau Mercedes-Benz SL R232 il est prévu pour cet été, avec l’arrivée sur le marché prévue en novembre, bien après la fin des derniers tests dynamiques qui se déroulent actuellement dans des climats extrêmes, très chauds et très froids.

La nouvelle Mercedes-Benz SL, développée par AMG pour la première fois – sera techniquement proche de la Mercedes-AMG GT -, cherchera à retrouver l’éclat de ses premières générations, dans une tentative de devenir ce qu’elle a réussi à être dans le début des années 50: noble, luxueux et désirable.

Le projet a été quelque peu retardé étant donné que l’idée initiale était que la révélation mondiale avait été faite en 2020, mais entre la pandémie et une certaine limitation du centre de développement AMG à Affalterbach, ils n’ont pas permis au cabriolet biplace de se conformer au calendrier initial.

Le prédécesseur

Mais la situation n’est pas aussi grave qu’elle l’était lors du lancement de son prédécesseur, le R231, en 2012. Lorsqu’il a été présenté (avec trois ans de retard), c’était déjà un modèle un peu dépassé et peu d’innovation technologique.

Il est vrai qu’il a mis à jour le design, obtenu une réduction importante du poids total de 170 kg, a commencé à projeter le liquide d’essuie-glace de pare-brise directement à partir des caoutchoucs de brosse et à avoir de grands haut-parleurs de graves dans la zone des pieds des deux occupants – quelque chose de rare pour un nouveau SL …

D’ailleurs sa dynamique était loin d’être la plus agile, un peu à l’image de ses acheteurs, avec une moyenne d’âge de l’ordre de 60 ans, nettement plus âgée que les clients de la plus séduisante AMG GT Roadster, ce qui a contribué à mettre le SL dans le quasi oubli de ceux qui envisageaient d’acheter un cabriolet Mercedes-Benz.

Pour les puristes, le déclin de la SL a commencé juste en 2002, lorsque Mercedes a lancé le toit rigide rétractable, une nouvelle tendance de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui cherchait à combiner les mérites d’un coupé et d’un cabrio dans une seule automobile: meilleure insonorisation, supérieure isolation phonique et plus de sécurité et de protection contre les actes de vandalisme, c’est certain.

Mais aussi avec des coûts élevés en termes de conception, puisque ces toits métalliques nécessitaient des sections arrière substantielles pour les stocker, ne bénéficiant pas de l’esthétique, se terminant invariablement par une énorme travée arrière où le toit était collecté. Et aussi avec une facture à régler en termes de poids (le SL, par exemple, pesait plus de 1,8 tonne, ce qui ne rime pas avec l’appellation Super Leve).

Le capot en toile revient

Le toit rigide rétractable de son prédécesseur était donc pratique, mais rien de « chic » et appartiendra au passé, car le nouveau SL R232 revient au capot en toile classique, mais à propulsion électrique, tout en récupérant d’autres valeurs qui l’ont fait c’est une légende du passé, comme le poids le plus léger et le corps le plus mince et le plus élégant.

D’autre part, le fait que Mercedes-Benz ait considérablement réduit son catalogue de cabriolets – les SLK / SLC et la Classe S Cabrio ont été éliminés, ainsi que la nouvelle Classe C Cabrio – permet également aux amateurs de cabriolet de se consacrer davantage attention à la nouvelle SL.

Quatre roues motrices, oui. V12 non?

En ce qui concerne la gamme de moteurs, tout indique que tous les nouveaux SL utilisent le système semi-hybride 48 V de la nouvelle Classe S en unités de six et huit cylindres, toujours associés à la transmission automatique de neuf vitesses, tandis que le certificat sera délivré mort au grand V12 des versions SL 600 et SL 65 AMG.

En compensation, nous connaîtrons certainement une SL à quatre roues motrices, une première absolue dans l’histoire du modèle. L’un des candidats possibles pour cette option est le SL 73 spéculé, qui utilisera le même groupe motopropulseur que la future GT 73 4 portes, c’est-à-dire un V8 biturbo combiné à un moteur électrique (hybride brancher).

Et, si les responsables marketing comprennent que cela ne nuira pas à l’image exceptionnelle du SL, peut-être même des versions avec des préoccupations plus «terrestres», comme un moteur hybride brancher plus abordable ou même un petit turbo de 2,0 l pour accéder à la gamme SL, pourrait devenir une réalité.

Plus de six décennies d’histoire

A la fin des années 50 du siècle dernier (en 54 en coupé aux portes papillon et en 57 en roadster), la 300 SL (acronyme dont la signification n’a jamais été officiellement clarifiée, variant entre Sport Leicht et Super Leicht, c’est-à-dire, Sporty Lightweight ou Super Lightweight) a acquis une énorme renommée pour son design époustouflant et en est venu à être considéré comme un synonyme de succès, souvent guidé par des célébrités en Europe et aux États-Unis.

Cette génération originale (W198) a été suivie par le plus élégant W121 qui était en production jusqu’en 1963, quand il a été rendu par le W113, conçu par Paul Bracq, un roadster avec un hard-top qui pouvait être enlevé et qui est devenu connu sous le nom de «Pagode» par la ligne concave du toit.

Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing »

En 1971, il succède à la R107, autre icône du design automobile, en production jusqu’en 1989, étant l’une des rares automobiles de l’histoire à avoir déjà acquis un certain statut de classique alors même qu’elle était encore fabriquée en série.

Le R129, de 1989, était le premier cabriolet avec un arceau de sécurité d’activation automatique, protégeant la tête des occupants en cas de retournement et était en production jusqu’en 2001.

Il a été remplacé par la cinquième génération SL, la R230, qui restera en production pendant 10 ans. La génération R231, qui a vu le jour en 2012, est le résultat d’une révision substantielle de son prédécesseur, cependant, l’âge du projet se fait sentir: ces deux générations très proches ont duré pas moins de deux décennies.