Mercedes-Benz ne veut plus de voitures autonomes comme taxis: « Nous ne voulons pas courir une course qui ne peut plus être gagnée »

Mauvais temps pour les voitures autonomes, comme pour les constructeurs automobiles traditionnels. Si au printemps Audi a paralysé ses plans à cet égard, c’est désormais Daimler qui reporte sine die votre projet pour devenir un prestataire de services de mobilité avec voitures autonomes partagées.

Tel que publié par RedaktionsNetzwerk Deutschland et recueilli par Motor.es, l’actuel PDG de Daimler, Wave Källenius, a décidé de prendre un virage dans la direction qu’avait prise le constructeur de Stuttgart: « La transformation de Mercedes-Benz en fournisseur de mobilité appartient au passé », a tranché contrairement à ce que Daimler avait communiqué lorsque le nouveau manager a pris le Je succède à Dieter Zetsche.

La raison est, avant tout, économique. Selon Källenius, « les investisseurs s’attendent à ce que nous fassions des bénéfices, et par conséquent nous ne voulons pas courir une course qui ne peut plus être gagnée », a-t-il déclaré, faisant allusion au rôle que des entreprises comme Waymo ont joué dans ce domaine.

Les voitures autonomes partagées de Daimler stationnées tandis que les camions indiquent l’avenir

Finie donc la Mercedes-Benz F 015 que nous avons même testée aux États-Unis. Là-bas, en Arizona, Waymo est déjà très avancé en tant que fournisseur de mobilité de voiture autonome partagée, ce qui lui donne un énorme avantage sur les fabricants traditionnels.

Quoi qu’il en soit, il faut se rappeler que précisément avec Waymo Daimler a un projet de fabrication de camions autonomes, de sorte que l’idée sous-jacente est qu’ils divisent déjà tout simplement le marché. Voitures autonomes partagées pour Waymo, camions autonomes à exploiter par Mercedes-Benz. Il faudra voir comment tout évolue.

Pour l’instant, Källenius a réduit ses investissements en R&D pour les voitures autonomes. En effet, une étape clé a été la rupture avec BMW pour développer des technologies de conduite autonome, un sac sans fond qui exige d’énormes sacrifices de la part des automobilistes.





Pourquoi Waymo peut-il aller là où Daimler ne peut pas? Selon les déclarations d’un porte-parole de Mercedes-Benz à RedaktionsNetzwerk Deutschland, « le logiciel est la grande pierre d’achoppement », à la surprise de … personne. L’énorme quantité de données qu’une voiture doit déplacer lorsqu’elle reçoit des informations, les analyse, prépare une réponse et l’exécute, ce que font les conducteurs pendant le temps de réaction, nécessite une grande expérience des technologies de l’information. Et à Stuttgart, ce sont des spécialistes de la fabrication de voitures, pas de logiciels d’intelligence artificielle.

En fait, le même porte-parole de Daimler reconnaît cette différence: «Waymo est composé de spécialistes des technologies de l’information», explique-t-il, pour détailler l’un des principaux atouts de la firme Google: «Ils ne se soucient pas de la marque ou du modèle qu’ils transplantent votre logiciel. » Et cette liberté de mouvement est, en même temps, le principal frein pour les constructeurs automobiles qui se battent entre eux pour voir qui réinvente en premier la roue de la technologie de premier ordre.

L’absence d’une réglementation claire sur la conduite autonome, ni en Europe ni en Amérique, ni une enquête récente réalisée en Allemagne, dans laquelle de nombreux conducteurs refusent qu’un ordinateur leur prenne le volant des mains, n’ont pas non plus aidé à cet égard. : 34% disent avoir peur de la machine, 30% disent vouloir conduire eux-mêmes, 27% disent que conduire n’est amusant que quand on le fait soi-même, et 17% disent que la conduite autonome ne leur donne pas d’autonomie , mais l’enlève.

« Shoemaker, to your shoes »: le luxe, désormais l’objectif principal de Daimler avec les voitures électriques





Construire des « voitures désirables » est la nouvelle stratégie de Daimler, avec la promotion des voitures électriques avec la future plateforme MMA, qui en 2024 cédera même la place à une Classe G électrique. Et cela signifie renforcer le segment du luxe et les marques Maybach et AMG au sein du groupe. L’objectif d’Ola Källenius est de doubler ses ventes dans le monde.

Daimler gare les services de mobilité avec des voitures autonomesMais cela ne signifie pas que vous reculez avec des systèmes avancés d’assistance à la conduite. En fait, l’objectif pour le constructeur est que les conducteurs puissent lever les mains du volant et se détendre dans les embouteillages ou sur l’autoroute.

Ainsi, Mercedes-Benz continue de travailler avec Bosch pour développer et tester les logiciels nécessaires pour atteindre la conduite autonome de niveau 4, selon son porte-parole: «Nous nous concentrons sur les domaines qui sont associés à des avantages spécifiques pour le client et, par conséquent, avec études de faisabilité positives « .

En ce sens, le constructeur de Stuttgart remarque que « pour l’instant on voit des applications pour la conduite automatisée dans les véhicules de série, plus dans le secteur privé » que dans le transport de passagers.

