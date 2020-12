Mercedes-Benz fournit des bus de grande capacité à Göteborg

Texte: Carlos Moura

Date: 30 décembre 2020

Mercedes-Benz a remporté un contrat pour la fourniture de 23 bus à grande capacité CapaCity L à la ville de Göteborg. Les véhicules seront exploités par Transdev et ont déjà passé les tests de manœuvrabilité requis par les autorités suédoises.

Suite à des tests intensifs avec le bus urbain de grande capacité Mercedes-Benz CapaCity L, les autorités suédoises des transports ont autorisé l’exploitation de ce véhicule sur le service de transport public de la ville de Göteborg.

TÜV Rheinland a confirmé que ce bus urbain à quatre essieux répond à toutes les exigences de la législation suédoise en termes de stabilité latérale dans un bus articulé.

La Mercedes-Benz CapaCity mesure 21 mètres de long et peut transporter jusqu’à 191 passagers, ce qui en fait une alternative pour les grandes villes avec des lignes de bus très fréquentées.

L’opérateur de transport Transdev a commandé 23 unités CapaCity à utiliser dans la zone métropolitaine de Göteborg. Les premiers véhicules ont déjà été livrés.

Lors des essais, ce bus articulé extra-long a été soumis à plusieurs manœuvres et manœuvres avec plusieurs charges. Le plus long véhicule urbain à simple articulation de Mercedes-Benz a démontré un comportement de conduite stable et la partie arrière est restée stable même à une vitesse de 80 km / h.

Le système de contrôle de l’articulation (ATC) qui règle l’amortissement du système d’articulation est en grande partie responsable du maintien de la stabilité du véhicule.

Les autorités suédoises ont insisté pour inspecter ce système, qui permet au bus de répondre aux exigences de stabilité latérale de la norme ISO 14791: 2000.

