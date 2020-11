Mercedes-Benz EQC se charge plus rapidement

Révélé l’année dernière, le Mercedes-Benz EQC non seulement il s’agissait du premier modèle électrique de la sous-marque Mercedes-Benz EQ, mais il a également été établi comme une étape importante de la stratégie Ambition 2039. de ses ventes sont des véhicules électriques ou hybrides brancher.

Désormais, pour s’assurer que son SUV électrique reste compétitif dans un segment avec de plus en plus de modèles, Mercedes-Benz a décidé qu’il était temps d’apporter quelques améliorations à l’EQC.

De cette manière, le Mercedes-Benz EQC a commencé à intégrer un chargeur embarqué plus puissant de 11 kW. Cela lui permet d’être chargé plus rapidement non seulement via un Wallbox, comme dans les bornes de recharge publiques à courant alternatif (AC).

En pratique, la batterie de 80 kWh qui équipe l’EQC peut désormais être chargée en 7h30 entre 10 et 100%, alors qu’auparavant la même charge prenait 11 heures avec un chargeur de 7,4 kW.

Electrification éolienne de poupe

Plus grand symbole d’électrification chez Mercedes-Benz, l’EQC n’a vendu que 2500 unités en septembre.

Si on compte sur des modèles électriques et hybrides brancher, Mercedes-Benz a vu un total de 45 000 modèles «plug-in» vendus au troisième trimestre de 2020.

Au total, le portefeuille mondial de Mercedes-Benz comprend actuellement cinq modèles 100% électriques et plus de vingt modèles hybrides brancher, dans un pari sur l’électrification qui indique ce que sera l’avenir de la «marque star».