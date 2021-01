Mercedes-Benz EQA. Le SUV électrique le plus petit et le plus abordable de la marque dévoilé

Le Mercedes-Benz EQA a déjà été officiellement dévoilé et devient le SUV électrique le plus petit et le plus abordable de la marque Stuttgart. Avec un moteur électrique de 140 kW (190 ch), une traction avant et une batterie de 66,5 kWh, il annonce une autonomie de 426 km en cycle WLTP.

Mercedes-Benz a officiellement présenté le nouvel EQA, qui devient le plus petit SUV électrique de la marque allemande et le modèle d’entrée de gamme de la gamme EQ.

Basé sur le Mercedes-Benz GLA, le nouvel EQA fait ses débuts dans la version EQA 250, qui utilise un moteur électrique d’une puissance de 190 ch et un couple de 375 Nm pour les roues avant, alimenté par une batterie lithium-ion. 66,5 kWh.

Mercedes-Benz EQA 250, édition 1

La marque allemande affirme qu’elle n’a pas encore terminé l’homologation du cycle de test WLTP, mais évoque une autonomie estimée à 426 kilomètres avec une seule charge.

Le nouveau Mercedes-Benz EQA intègre tous les équipements exceptionnels de son modèle frère GLA et les combine avec une chaîne cinématique électrique extrêmement efficace. Avec une puissance de 140 kW (190 ch), l’EQA 250 montre comment la marque star envisage la mobilité électrique personnalisée pour les besoins les plus divers des groupes de clients cibles jeunes et urbains.

Après le lancement sur le marché, d’autres versions de puissance allant jusqu’à plus de 200 kW suivront, ainsi qu’une variante à traction intégrale avec une autonomie de plus de 500 km sur le cycle WLTP.

Système de navigation intelligent

Mercedes-Benz garantit que les points forts de l’EQA sont sa facilité d’utilisation quotidienne, grâce à un système de navigation standard avec Electric Intelligence, qui calcule l’itinéraire le plus rapide vers la destination.

Sur la base de simulations de distance continue, les arrêts nécessaires pour le chargement sont pris en compte, ainsi que plusieurs autres facteurs tels que la topographie et la météorologie. Ces caractéristiques facilitent le passage à la mobilité électrique pour tous les conducteurs qui ont décidé d’acheter un modèle entièrement électrique.

L’équipement d’assistance à la conduite comprend, de série, des systèmes d’entretien de voie et de freinage d’urgence, tandis que le groupe d’assistance à la conduite fournit un ensemble supplémentaire de fonctions d’alerte et d’assistance, y compris un dispositif qui détecte lorsqu’un piéton a est près d’un passage pour piétons.

La dotation standard de l’EQA 250 comprend un assistant de feux de route, une commande électrique du coffre à bagages, des jantes en alliage de 18 pouces, un éclairage d’ambiance de 64 couleurs, une chambre arrière, un support lombaire à quatre positions sur des sièges de luxe.

Le prix de lancement sur le marché allemand est de 47 541 euros, avec une commercialisation prévue pour le printemps de cette année.

