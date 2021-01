Mercedes-Benz EQA en vidéo. Nous avons testé la Tesla Model Y de Mercedes »

La famille de modèles électriques Mercedes-Benz augmentera considérablement en 2021 et Mercedes-Benz EQA son premier et plus compact ajout – plus tard cette année, nous verrons arriver les EQB, EQE et EQS, ce dernier étant déjà réalisé par nous, même s’il s’agissait d’un prototype de développement.

Revenant au nouvel EQA, il a été développé sur la base de la plate-forme MFA-II (la même que le GLA), présentant, pour l’instant, une traction avant et un moteur électrique de 190 ch (140 kW) et 375 Nm, motorisé par une batterie de 66,5 kWh. L’autonomie est fixée à 426 km (WLTP).

Tout cela vous permet-il de résister à des concurrents comme le Volvo XC40 Recharge, le Volkswagen ID.4, le Nissan Ariya ou le Tesla Model Y? Pour le savoir et après Joaquim Oliveira, c’était au tour de Diogo Teixeira de se rendre à Madrid pour tester le dernier modèle Mercedes-Benz.

Les «coûts» de l’électrification

Puisque l’EQA partage la plateforme avec le GLA, certaines comparaisons s’avèrent inévitables, notamment entre cette EQA 250 de 190 ch et la GLA 220 d de… 190 ch.

Et c’est précisément dans cette comparaison que nous sommes confrontés à certains des «coûts» de l’électrification. Pour commencer, avec 2040 kg, l’EQA est considérablement plus lourd que le 220 d, qui pèse 1670 kg.

Là où cette différence se fait le plus sentir, c’est dans le chapitre performances, où malgré la délivrance immédiate de couple, le modèle électrique n’arrive pas à suivre le Diesel à 0 à 100 km / h: il est à 8,9s du premier contre 7,3s. de la seconde.

Le «coupable» de cette augmentation de poids, la batterie de 66,5 kWh, est également à l’origine de la moindre capacité du coffre à bagages de l’EQA, ce dernier s’établissant à 340 litres (95 litres de moins que GLA).

Dans le domaine des avantages, en plus des avantages écologiques, il y a aussi les avantages économiques, le coût au kilomètre au volant de la Mercedes-Benz EQA étant plus bas, ainsi que son prix, semble-t-il.

Même s’il ne devrait arriver qu’au printemps et que les prix ne sont pas encore «fermés», ils devraient se situer aux alentours de 50 mille euros. Compte tenu du fait que la variante du moteur diesel à puissance équivalente démarre à 55 399 euros, les économies sont en vue.