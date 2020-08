Mercedes-Benz eActros. DB Schenker démarre la deuxième phase de test

DB Schenker a lancé la deuxième phase de tests en conditions réelles de fonctionnement en Allemagne du Mercedes-Benz eActros, le camion électrique de la marque Stuttgart.

La deuxième phase d’essais en conditions réelles de fonctionnement en Allemagne pour les Mercedes-Benz eActros a commencé. DB Schenker a reçu un camion électrique de la soi-disant «flotte d’innovation» de la marque de Stuttgart.

Les eActros Mercedes-Benz à trois essieux d’un poids brut de 25 tonnes seront utilisés pour les services de fret général, notamment pour le transport de marchandises palettisées, dans le centre de la ville allemande de Leipzig.

Le camion électrique a une autonomie d’environ 200 kilomètres et couvrira une distance de 100 kilomètres par jour. Les batteries des Mercedes-Benz eActros seront chargées pendant la nuit dans une station de charge, située dans les locaux de DB Schenker, au nord de la ville.

L’autonomie de 200 km est réaliste

Ce n’est pas la première expérience de DB Schenker avec les camions électriques de Daimler Trucks. Depuis environ un an, l’opérateur logistique dessert cinq camions légers Fuso eCanter dans les villes de Berlin, Francfort, Stuttgart et Paris.

DB Schenker a commencé la deuxième phase de tests avec Mercedes-Benz eActros

Outre l’Allemagne, Daimler Trucks mettra les camions électriques Mercedes-Benz eActros à la disposition de ses clients aux Pays-Bas et en Belgique.

Dans la première phase des tests en conditions réelles de fonctionnement avec le Mercedes-Benz eActros, il a été constaté que l’autonomie de 200 kilomètres est absolument réaliste, quels que soient la charge, l’itinéraire ou la topographie.

Des performances similaires à celles d’un camion conventionnel

Le Mercedes-Benz eActros n’est pas non plus très différent d’un camion conventionnel en termes de disponibilité et de performances sur la ville, sur autoroute ou sur les routes nationales.

Le système de réfrigération de la cargaison et de la climatisation – tous deux à commande électrique – fonctionnait sans aucune limitation, dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes.

Les conducteurs étaient satisfaits de la disponibilité du couple dans toutes les situations. Ils ont également mentionné l’absence de bruit et l’agréable douceur de conduite.

De plus, si le chariot est conduit efficacement, il est possible de récupérer de l’énergie pendant les phases de décélération et de freinage, avec un besoin rare d’utiliser la pédale de frein.

La carrosserie du camion a été fournie par Schmitz Cargobull. C’est une boîte sans fin, avec des murs en acier léger et plusieurs options d’équipement telles qu’un système à deux étages et une porte coulissante.

Le Mercedes-Benz eActros est équipé de deux moteurs électriques situés à côté de l’essieu arrière. Chacun développe une puissance de 126 kW et un couple maximal de 485 Nm.

Les batteries lithium-ion ont une capacité de 240 kWh et peuvent être chargées en moins de deux heures dans une station de 150 kW.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂