Mercedes-Benz E 300 depuis la gare (EQ Power). Nous avons connecté le Diesel au secteur!

Seule une marque haut de gamme pourrait le faire. Associez un moteur diesel coûteux à un moteur électrique tout aussi coûteux pour créer un hybride brancher Diesel.

Comme vous le savez, les moteurs diesel et les moteurs électriques sont aujourd’hui les deux solutions les plus coûteuses. Le moteur diesel à cause des systèmes de traitement des gaz d’échappement (et plus) et les moteurs électriques à cause des batteries dont ils ont besoin.

Eh bien, le Mercedes-Benz E 300 depuis la gare ayez ces deux solutions sous le capot. Un moteur 2.0 Diesel (OM 654) de 194 ch et un moteur électrique de 122 ch, pour une puissance totale combinée de 306 ch et 700 Nm de couple maximal combiné.

Un mariage consommé par la célèbre boîte automatique 9G-Tronic, qui offre une excellente réponse à toutes les demandes. Que ce soit sur un ton calme ou sur l’un de ces jours «plus courts» où l’on regarde plus souvent l’aiguille de l’horloge que le compteur de vitesse – ce que nous déconseillons vivement. Et grâce à la batterie d’une capacité de 13,4 kWh, l’hybride brancher de Mercedes-Benz atteint une autonomie en mode électrique d’environ 50 km, à la fois dans la version limousine et dans cette version Station (fourgon).

À quoi ressemble la conduite de cette fourgonnette PHEV Diesel?

Ne vous laissez pas berner par le roulement bourgeois de cette Mercedes-Benz E 300 de Station. Malgré ses dimensions et son poids, cette fourgonnette familiale est capable de mettre de nombreuses voitures de sport dans une rencontre aléatoire à un feu de circulation ou sur une autoroute.

Nous parlons d’une camionnette diesel PHEV capable d’atteindre 0-100 km / h en six secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km / h. Mais malgré ces chiffres qui nous transportent dans l’univers des sensations fortes, la seule sensation forte que nous avons à bord de ce van est que nous voyageons dans le confort et la sécurité.

Dynamiquement, la Mercedes-Benz E 300 de Station ne fait rien de plus que son obligation: répondre à toutes nos commandes de manière sûre et décisive.

De vraies économies. Sous quelles conditions?

Tout. Que les batteries soient chargées avant un voyage, ou que les batteries soient vides pour fonctionner en mode 100% électrique, la Mercedes-Benz E 300 de Station a toujours un appétit modéré.

En mode électrique, il est possible d’atteindre une vitesse maximale de 130 km / h, ce que nous déconseillons si l’intention est d’étendre la charge de la batterie au maximum. Cependant, au quotidien – sur des itinéraires avec la ville et certaines routes rapides au mix – il est possible de parcourir 50 km sans solliciter les services du moteur 2.0 Diesel.

Sur des trajets plus longs, en utilisant uniquement le moteur thermique, au même rythme, il est possible d’atteindre des moyennes inférieures à 7 l / 100 km. Est-ce une excellente solution? Sans aucun doute. Nous avons des performances et une économie de carburant. Mais pour plus de 70 mille euros, ce ne sera guère une solution accessible à tous.

