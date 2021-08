Mercedes-Benz déploie des alertes d’avertissement de nid-de-poule pour certains modèles à l’aide du système de communication Car-to-X

12 août 2021 16:27:34 IST

Mercedes-Benz a déployé une mise à jour pour son système de communication de véhicule Car-to-X, qui ajoute une fonctionnalité plutôt utile à la nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe S, Classe C et EQS – le système permet désormais à ces berlines pour détecter automatiquement les nids-de-poule, qui serviront d’alerte pour les autres véhicules Mercedes-Benz dans et autour de ces zones.

Lorsque l’unité de commande du châssis détecte un nid-de-poule, le service de communication Car-to-X est activé et une alerte est envoyée au cloud Mercedes-Benz en temps réel via le réseau de téléphonie mobile à l’aide de données de position. Ces données sont transmises aux véhicules Mercedes-Benz à proximité. Les nids-de-poule sont enregistrés avec des icônes sur la carte de navigation et une dizaine de secondes avant d’arriver à l’endroit dans la voie, une alerte sonore est générée avec la mise en évidence visuelle de l’icône. Le message de l’alerte indique « Attention, nid-de-poule ! »

La communication Car-to-X peut également détecter et émettre des alertes en cas de vent de travers, de routes glissantes, d’activation des phares antibrouillard ou même lorsque les essuie-glaces sont activés à pleine vitesse. Les fonctionnalités mises à jour sont disponibles sur certains marchés mondiaux.

Pour activer le service Car-to-X, un client Mercedes-Benz doit disposer d’un compte « meConnect » sur le portail MercedesMe ou l’application MercedesMe, pour que les données soient enregistrées dans le véhicule. Une fois activées, les données Car-to-X liées au véhicule sont anonymisées et envoyées au backend. Le service est gratuit pendant les trois premières années, après quoi il peut être renouvelé moyennant des frais.

