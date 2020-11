Mercedes-Benz. De nouveaux moteurs à essence seront fabriqués en Chine

Texte: Carlos Moura

Date: 20 novembre 2020

Mercedes-Benz prévoit de transférer la majeure partie de la production des moteurs à essence à quatre cylindres en Chine, approfondissant ses liens et sa coopération avec Geely.

Daimler et Geely Holdings ont l’intention d’approfondir leur relation au niveau technique. La stratégie décrite prévoit le développement et la production conjoints d’une nouvelle famille de moteurs à essence à quatre cylindres destinés à être utilisés dans les modèles hybrides des deux sociétés.

Les nouvelles hélices devraient être fabriquées en Chine à partir de 2024. La source de Daimler confirme que le constructeur «envisage de développer un moteur modulaire très efficace à utiliser dans la nouvelle génération de modèles hybrides, avec une production en Chine et en Europe. ».

Mercedes-Benz Classe AL est l’un des candidats à recevoir les nouveaux moteurs à essence développés par Daimler et Geely

Le constructeur allemand n’a pas révélé le nombre de moteurs qu’il envisage de produire en Chine, mais certaines rumeurs font état de « centaines de milliers par an ».

Les détails de l’accord entre Daimler et Geely n’ont pas été révélés, mais il semble que le nouveau bloc quatre cylindres puisse être utilisé par Mercedes-Benz et Geely, ainsi que par plusieurs marques appartenant au constructeur chinois, dont Volvo, Lynk & Co, Proton et peut-être Lotus.

LIRE TROP

Pensons déjà à 2025. Volvo Cars produira ses propres moteurs électriques

Le programme conjoint de développement et de production de moteurs fait suite à l’acquisition par Geely de 50% de smart en 2018. Les nouveaux modèles smart – y compris un nouveau crossover pour concurrencer le Volkswagen T-Cross, ainsi que le successeur de l’actuel smart fortwo – sera également développé et produit conjointement par Mercedes-Benz et Geely en Chine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂