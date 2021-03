Mercedes-Benz Classe S 400 d (W223). Est-ce toujours la meilleure voiture du monde?

Il est néanmoins fascinant que notre premier essai de l’automobile qui a été historiquement considéré comme le phare de l’industrie soit équipé d’un moteur diesel diabolique. LE S 400 j n’a pas de moteur électrique – ce n’est même pas hybride doux – et il n’est livré qu’avec un diesel six cylindres en ligne lisse (OM 656) et la vérité est que c’est une excellente combinaison.

Pour une expérience entièrement électrique à ce niveau, il faudra attendre encore un peu: il appartiendra à l’EQS sans précédent de nous donner le premier regard sur cette nouvelle réalité électrifiée, à connaître plus tard cette année.

Une option qui nous ramène – à la nouvelle – Classe S W223 et son statut de référence. Chaque nouvelle génération a toujours été un événement incontournable dans le monde automobile qui nous dit, en termes de technologie et de sécurité, à quoi s’attendre des voitures à venir.

En réservant à EQS le lancement de certaines options à fort contenu technologique, la nouvelle Classe S pourrait-elle perdre la notoriété que nous lui avons reconnue à travers les âges? C’est quelque chose que vous pourrez refléter avec Guilherme Costa dans son essai de la nouvelle Mercedes-Benz S 400 d, dans notre dernière vidéo:

Le confort avant tout

On ne s’attendrait à rien de plus qu’une très haute qualité de vie à bord du vaisseau amiral Mercedes-Benz, avec une sélection d’excellents matériaux et un assemblage impeccable. Avec l’accumulation de kilomètres à votre volant, il nous reste à réaliser que votre seule raison d’être semble n’en être qu’une: garantir une expérience de confort inégalée.

Cela contribue à son excellent niveau d’insonorisation et au confort suprême de ses sièges, tant pour le conducteur que pour le reste des occupants. Il est vrai qu’il faut «plonger» dans la longue liste d’options pour exploiter tout ce potentiel – dans l’unité testée la valeur des options dépasse 37 mille euros -, mais les résultats sont indéniables. Même dans votre mode de conduite le plus sportif, le confort est remarquable à tous les niveaux.

À ce niveau, les passagers arrière finissent par recevoir autant ou plus d’attention que le conducteur. Bon nombre des options de l’unité testée étaient des «friandises» pour les occupants arrière. Pour le prouver, Diogo Teixeira a pris le rôle de passager à l’occasion et nous a montré que: derrière nous, nous avons des sièges à réglage électrique, chauffés et ventilés, avec différents types de massage au choix, et nous ne nous arrêtons pas ici …

S 400 j. Le diesel a toujours du sens

Le moteur diesel, pratiquement inaudible, devient un bon compagnon dans cette mission. La progression qu’elle permet, grâce non seulement à 330 ch, mais surtout aux 700 Nm disponibles à peine à 1200 tr / min, garantit une excellente flexibilité et des performances très convaincantes, même en tenant compte des plus de deux tonnes en mouvement. Le véhicule long-courrier ultime autoroute? Vraisemblablement.

De plus, l’efficacité reconnue des moteurs diesel, associée à une excellente transmission automatique à neuf rapports, se traduit par une consommation assez intéressante pour ce léviathan sur les routes – Guilherme affirme que moins de neuf litres aux 100 km ne sont pas difficiles à atteindre. L’OS 400 d est la Classe S pour ceux qui ont besoin d’un véritable «pop-kilomètre».

La nouvelle Classe S W223, en plus de cette unité diesel, a également des moteurs à essence, et aura des moteurs hybrides brancher qui pourra circuler (encore plus) silencieusement en utilisant uniquement et uniquement le moteur électrique, satisfaisant ainsi d’autres types de besoins. Mais la S 400 d montre sans aucun doute que le Diesel a toujours sa place dans cette industrie.