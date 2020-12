Mercedes-Benz Classe G. Il y a déjà 400 000 unités produites

La production de la Mercedes-Benz Classe G a atteint 400 000 unités depuis son lancement en 1979. Le véhicule qui marque cette étape historique était destiné à un client allemand qui a déjà 20 Mercedes-Benz Classe G dans sa collection. «Je ne peux pas me passer du G» est sa devise.

En production depuis 1979, la Mercedes-Benz Classe G est l’un des rares véhicules tout-terrain «purs et durs» encore sur le marché. L’unité 400 000 vient de quitter la chaîne de montage.

Bien que la plupart des propriétaires expérimentent rarement toutes leurs capacités et leur potentiel tout-terrain, cela n’a pas empêché la marque allemande de mettre à disposition les dernières technologies pour surmonter tous les obstacles.

Mercedes-Benz Classe G 2020

Ce véhicule à carrosserie carrée a la renommée et la réputation de surmonter presque tous les obstacles et types de terrains, y compris les plus rocheux, mais il est loin d’être un véhicule spartiate, car il dispose des dernières technologies et offre un environnement luxueux auquel Mercedes-Benz nous a déjà habitués.

La demande dépasse la capacité de production

La Classe G doit être félicitée car la production de l’unité de 400 000 unités à l’usine Magna Steyr de Graz, en Autriche, a été signalée. C’est également à partir de cette chaîne de montage que le numéro d’unité 300000 est sorti en juillet 2017.

Malgré le prix élevé de ce luxe tout-terrain, à partir de 169 milliers d’euros sur le marché national, et son image «rétro», la demande pour la Mercedes-Benz Classe G reste élevée et le partenaire de production de la marque L’Allemagne dit qu’elle est incapable de répondre aux demandes du marché.

La Mercedes-Benz Classe G continue d’avoir un bel avenir devant elle, non seulement en raison de la disponibilité d’une version électrique, mais aussi parce qu’elle comportera une variante 4 × 4 avec un essieu portique et surélevée au sol.

Bien que l’AMG G65 ne soit pas disponible car les moteurs V12 sont désormais réservés uniquement à Maybach, les gens d’Affalterbach n’hésiteront pas à monter un moteur V8 G63 déjà puissant. Si cela ne suffit pas, Brabus fait évoluer ce moteur vers un AMG G65.

Programme G Manufaktur

La génération actuelle de la Classe G est en production depuis l’été 2018 et cette unité particulière a été livrée à un client qui vit dans la région du Rhin, dans l’ouest de l’Allemagne.

Dans tous les cas, il n’est pas n’importe quel client car il a déjà 20 Mercedes-Benz Classe G dans sa collection, il a même un slogan lié à ce véhicule tout-terrain: «Je ne peux pas me passer du G».

Mercedes-Benz a décidé de faciliter le processus de configuration de la Classe G pour les futurs propriétaires, après avoir lancé le programme G Manufaktur, qui permet d’accéder à un plus grand nombre d’équipements et d’options de personnalisation.

Cette solution est déjà devenue populaire, car 60% des clients dépensent plus d’argent grâce à ce programme pour obtenir les meilleures spécifications pour leur véhicule tout-terrain de classe G.

Pour ceux qui souhaitent une expérience d’acquisition plus complète de leur Classe G, Mercedes-Benz propose un circuit de test – Centre d’expérience de classe G. Près de Graz, en Autriche, où les conducteurs peuvent découvrir les capacités et le potentiel de leur véhicule, que ce soit sur le tarmac ou hors route.

