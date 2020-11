Mercedes-Benz. Actros F est le nouveau modèle d’entrée de gamme

L’offre de Daimler Trucks sera renforcée, à partir de janvier, avec le nouveau Mercedes-Benz Actros F, qui se positionne comme un modèle d’entrée de gamme.

La Mercedes-Benz Actros F arrive en janvier, qui devient le modèle d’entrée dans la gamme lourde de la marque allemande.

La nouvelle proposition s’adresse aux opérateurs pour qui le prix d’achat est l’un des critères les plus pertinents et qui n’ont pas besoin de toutes les innovations technologiques introduites dans la dernière génération de Mercedes-Benz Actros.

La nouvelle version d’entrée de gamme de la famille Actros conserve l’ADN de Mercedes-Benz Trucks en termes de qualité, fiabilité, fonctionnalité, sécurité et valeur, mais à un coût d’achat plus attractif.

Le Mercedes-Benz Actros F sera disponible à partir de janvier dans 24 pays et l’offre comprendra 17 modèles de base, destinés au transport long-courrier régional, notamment pour des applications telles que le déplacement de caisses mobiles, la collecte de déchets ou le transport de céréales.

Mercedes-Benz Actros F

Dans la configuration du Mercedes-Benz Actros F, les responsables de la marque ont cherché à offrir un confort élevé aux conducteurs et une fonctionnalité maximale aux opérateurs.

Cabines StreamSpace et BigSpace

Pour cette raison, ce véhicule est proposé avec les cabines StreamSpace et BigSpace, tunnel moteur de 2,5 mètres de largeur et 120 mm de hauteur, qui garantissent une combinaison d’espace intérieur généreux et d’accès facile à la cabine, grâce à seulement trois étapes.

En termes d’équipement standard, l’Actros F est proposé avec le cockpit classique et des rétroviseurs extérieurs classiques. Le Cockpit Multimédia avec écran de 10 pouces et volant multifonction de la génération actuelle de l’Actros sera disponible en option et en combinaison avec les systèmes de navigation et de climatisation, en plus d’autres équipements supplémentaires.

LIRE TROP

Camion Mercedes-Benz eGenH2. Le camion du futur est l’hydrogène

Le nouveau Predictive Powertrain Control est une autre option qui calibre les changements de la boîte de vitesses automatique en fonction de la topographie et du style de conduite, contribuant à des économies supplémentaires de consommation de carburant, en utilisant une stratégie de transmission très précise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂