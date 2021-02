Mercedes-Benz Actros F. Commandes ouvertes pour la version d’accès

La version accès de la gamme lourde Mercedes-Benz Trucks est désormais disponible à la commande sur le marché européen. L’Actros F est proposé avec une cabine StreamSpace L et Big Space, en configurations d’essieux 4 × 2, 6 × 2 et 6 × 4.

Officiellement présenté en septembre dernier, lors d’un événement appelé Now & Next, qui anticipait les principales nouveautés lancées par la marque et qui ne pouvaient pas être présentées au public en raison de l’annulation du Salon des véhicules utilitaires de Hanovre en 2020, Daimler Trucks a commencé, déjà en janvier de cette année, la commercialisation de Mercedes-Benz Actros F, qui devient la version d’accès à la gamme de camions de la marque allemande avec un poids brut supérieur à 18 tonnes.

La nouvelle proposition s’adresse aux clients à la recherche d’un camion fonctionnel, mais qui n’ont pas besoin de toutes les innovations introduites dans la dernière génération d’Actros. Ces opérateurs veulent un camion avec un rapport prix-équipement intéressant, mais avec l’ADN authentique de Mercedes-Benz Trucks.

Le nouveau Mercedes-Benz Actros F est désormais disponible à la commande dans 24 pays de l’Union européenne et sur certains autres marchés étrangers, la production devant débuter en avril prochain.

Deux versions de cabine

Mercedes-Benz Trucks a profité du lancement de l’Actros F pour introduire une nouvelle version de la cabine dans son portefeuille. Ce modèle est proposé dans les variantes StreamSpace L (série) ou BigSpace (option).

Les deux présentent une largeur de 2,5 mètres et une hauteur du tunnel moteur de 120 mm, offrant un vaste espace intérieur. La hauteur intérieure de la cabine est de 1,85 mètre, ce qui permet à une personne de taille moyenne de se déplacer facilement.

En revanche, les entrées et sorties de cabine sont facilitées par les trois marches d’accès.

Mercedes-Benz Actros F est dédiée aux opérations nationales de distribution lourde, notamment dans des applications telles que le transport de caisses mobiles, de camions à benne basculante, le transport de céréales ou de granulats, entre autres.

Standard avec cockpit classique

La version à accès intensif de Mercedes-Benz Trucks est équipée de série du cockpit classique et des rétroviseurs extérieurs conventionnels. En combinaison avec le système de navigation, le système de climatisation et plusieurs options, le nouveau cockpit multimédia avec un écran de 10 pouces et un volant multifonction de la génération actuelle de Mercedes-Benz Actros est disponible.

Le nouveau système de contrôle prédictif du groupe motopropulseur (PPC) est une autre option qui vous permet d’ajuster la stratégie de changement de vitesse de la boîte de vitesses automatique en fonction de la topographie et du style de conduite. Cette solution garantit des économies supplémentaires de consommation de carburant, grâce à une stratégie de changement de vitesse très précise.

En termes de sécurité, la Mercedes-Benz Actros F est équipée de série de la cinquième génération du système de freinage d’urgence actif (ABA 5) et de l’assistant d’entretien de voie. En option, le système de détection des angles morts, connu par la marque allemande sous le nom de Sideguard Assist, est disponible.

Avec le Mercedes-Benz Actros F, tous les conducteurs bénéficient d’un accès à une gamme de services Mercedes-Benz Trucks. L’offre comprend un financement de crédit-bail flexible, ainsi que d’autres solutions financières et une large gamme de packages de services, qui incluent l’utilisation et l’usure, par exemple.

Deux moteurs diesel

La marque allemande propose également des services de connectivité fonctionnelle tels que Mercedes-Benz Uptime et l’application Fleetboard Manager pour améliorer l’efficacité.

Le Mercedes-Benz Actros F est disponible en trois configurations d’essieux – 4 × 2, 6 × 2 et 6 × 4 – et quatre poids bruts – 18, 20, 25 et 26 tonnes.

Dans le chapitre mécanique, la marque allemande propose des moteurs diesel, avec six cylindres en ligne, et une très large gamme de dix moteurs, qui lui permettent de répondre à différents besoins opérationnels et à différents types d’applications.

En particulier, l’un des blocs disponibles sur le marché est l’OM 470, avec 10,7 litres, qui offre cinq niveaux de puissance: 326 ch, 360 ch, 394 ch, 428 ch et 455 ch. Une autre alternative est le bloc OM 471 de 12,8 litres, qui dispose également de cinq moteurs: 421 ch, 449 ch, 476 ch, 510 ch et 530 ch.

