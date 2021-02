Mercedes-Benz a déjà produit 50 millions de voitures

50 millions de voitures produites. Le nombre impressionnant atteint par Mercedes-Benz (y compris Smart) est une étape importante dans l’histoire de la marque de la star. Un chiffre qui englobe toutes les usines de la marque dans le monde.

L’unité de 50 millions est également la première unité à être produite pour la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S, quittant l’usine 56, à Sindelfingen, en Allemagne. C’est ici que la Classe S restante est également produite et sera le site de production du nouvel EQS.

Une usine qui a ouvert ses portes en septembre 2020 et qui est actuellement le site de production le plus avancé technologiquement pour Mercedes-Benz. Il sert également de référence pour les autres usines de la marque sur la planète qui parient sur la flexibilité, la digitalisation, l’efficacité et la durabilité. Bien que physiquement séparés, ils sont unis numériquement, grâce à l’écosystème numérique MO360.

Usine 56. L’usine où la nouvelle Classe S est produite et où le futur EQC sera produit.

Un écosystème qui permet une organisation optimisée de votre réseau de production global. Il permet, par exemple, de transférer individuellement la capacité de production entre les usines pour mieux répondre aux besoins du marché, ainsi que de réaliser de plus grandes synergies et de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité et la productivité.

«Mercedes-Benz a toujours été synonyme de luxe. C’est pourquoi je suis si fier de cet anniversaire de production spécial: 50 millions de véhicules produits sont une étape importante dans l’histoire de notre entreprise et une réalisation exceptionnelle réalisée par l’équipe. « Jörg Burzer, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz AG, Production et Supply Chain

La Mercedes-Benz EQC, 100% électrique, a démarré sa production en mai 2019 à Brême, sur les mêmes lignes de production que la Classe C et la GLC, démontrant la flexibilité de ses lignes dans la production de modèles avec différents types de moteurs.

Si ces 50 millions de voitures produites au cours des 75 dernières années étaient essentiellement des véhicules à moteur thermique, les… 50 millions suivants devraient être, progressivement, des voitures électriques. L’offensive électrique de Mercedes-Benz et Smart est «à toute vapeur». Après avoir connu l’EQC, en 2021, quatre nouveaux modèles seront ajoutés à la famille EQ de modèles 100% électriques.

L’EEQ a déjà été dévoilée, mais d’ici la fin de l’année, elle sera accompagnée par l’EQB, l’EQE et l’EQS. Et pour l’année, en 2022, deux autres modèles 100% électriques viendront s’ajouter au portefeuille de la marque.