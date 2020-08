Mercedes-AMG revient au Nürburgring pour tenter de mettre fin à la joie de Porsche

AMG veut retrouver un record du Nürburgring perdu face à Porsche et a déjà annoncé le retour sur le mythique circuit allemand pour tenter de mettre fin à la joie de la marque Zuffenhausen. Pouvez-vous le faire?

Au lendemain du lancement mondial de la nouvelle Panamera, Porsche a annoncé avoir battu le record du tour le plus rapide par une voiture de direction sur le mythique circuit du Nürburgring en Allemagne.

Le nouveau record du tour le plus rapide au Nürburgring a été partagé par Porsche lors d’un tournage réalisé à bord du nouveau Turbo S, qui a amélioré le temps réalisé par la Mercedes-AMG 63 S sur les deux pistes de Nordschleife, d’une longueur de 20,6 km et 20 , 83 km, respectivement.

Peu satisfaits de la perte de ce record, les dirigeants de Mercedes-AMG ont promis de le frapper à nouveau.

Dans un post Facebook, la société a partagé les images du record de 2008 avec la GT 63 S, accompagnées d’une légende intéressante: «Notre record du tour était le meilleur de sa catégorie et n’était qu’à 0,3 seconde d’un récent record. dont vous avez peut-être entendu parler. Il est peut-être temps de se remettre sur les rails… »

Quel est le pari de Mercedes-AMG?

Mercedes-AMG devra battre les temps de 7m29,1 secondes pour la configuration de circuit la plus longue et de 7m25,04 secondes pour la plus courte.

Il reste à voir quelle version du coupé GT à quatre portes sera utilisée par AMG pour tenter d’atteindre le record de la voiture de direction la plus rapide au Nürburgring.

Comme Porsche n’a battu le record que par une faible marge, on s’attendrait au retour de la GT 63 S pour récupérer quelques dixièmes de seconde perdus pour Porsche.

Si Mercedes-AMG n’utilise pas la même version, elle pourrait emmener la GT 73e au Nurburgring, qui devrait être présentée prochainement. Le nouveau haut de gamme sera équipé d’un moteur V8 de 4,0 litres de 800 ch, associé à un moteur électrique.

