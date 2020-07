Mercedes-AMG GT. Nouvelle version «de base» et… le prix au Portugal de la Black Series

Il peut être difficile de faire attention à l’arrivée de la version la plus accessible dans l’inaccessible Mercedes-AMG GT quand, ces dernières semaines, toute l’attention s’est concentrée sur sa variante la plus extrême.

La série GT Black est un cas grave de stéroïdes sous forme automobile. Il en fait partie la version la plus puissante (à ce jour) du rugissant 4.0 V8 biturbo – il est passé de 585 ch sur la R à 730 ch plus substantiel – et apporte un appareil aérodynamique digne d’une voiture de course.

Tout l’extrémisme de cette version se reflète dans le prix – comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas du tout la plus accessible, mais à vrai dire, aucune des GT ne l’est.

On apprenait récemment qu’en Allemagne, son marché domestique, la Mercedes-AMG GT Black Series aurait un prix commençant à 335 240 euros. C’est plus du double de ce que coûte une GT R là-bas, la version immédiatement en dessous que nous avons classée, lorsque nous l’avons testée, comme un «abus de voiture» – rappelez-vous cette vidéo…

Au France, avec notre fiscalité? Bien sûr, le prix devrait être plus élevé. Dans notre rectangle planté en bord de mer, la GT Black Series a un prix à partir de… 410 900 euros. Plus de 75 mille euros d’impôts par rapport à l’Allemagne. Et ce n’est que le «début de la conversation», car nous n’avons pas encore «plongé» dans les options coûteuses et même souhaitables.

Mercedes-AMG GT… «de base»

Eh bien, heureusement, il existe des options plus accessibles parmi les GT, avec un nouveau niveau d’accès aux sports allemands. Si auparavant la gamme était organisée en GT, GT S, GT C et GT R, la GT S disparaît désormais du catalogue, avec la nouvelle GT «de base» prenant sa place.

Ainsi, la Mercedes-AMG GT, disponible à la fois en coupé et en roadster, voit sa puissance augmenter de 54 ch, dépassant même les 522 ch précédents de la GT S, s’installant sur le 530 ch et 670 Nm. Les performances égalent et dépassent également celles de la précédente GT S: 100 km / h sont atteints en 3,8 secondes identiques, mais la vitesse maximale passe de 308 km / h à 312 km / h.

La transmission continue d’être faite uniquement et uniquement aux roues arrière, via le même double embrayage à sept rapports, l’AMG Speedshift DCT 7G.

Avec cette “mise à niveau”, des équipements qui n’étaient trouvés que dans d’autres versions de la GT seront également disponibles.

Parmi eux, AMG Ride Control (suspension adaptative), différentiel arrière autobloquant électronique et freins composites avec étriers rouges sont désormais disponibles de série. De plus, la batterie lithium-ion (plus légère que la batterie conventionnelle) est également disponible, ainsi que le mode de conduite Race. En option et en combinaison avec l’AMG Dynamic Plus, nous pouvons également accéder à l’essieu arrière orientable.

En option, le pack esthétique «Night Edition» est désormais disponible, dont le résultat peut être vu dans les images officielles que Mercedes-AMG a mises à disposition et illustrent cet article.

Combien?

La Mercedes-AMG GT voit son prix bondir 190150 euros pour le Coupé, avec le Roadster à partir de 209139 euros – inaccessible aux mortels ordinaires, mais cela semble même abordable quand on regarde le prix de la GT Black Series …

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂