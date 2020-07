Mercedes-AMG GT Black Series déjà proposée au Portugal

La super voiture de sport Mercedes-AMG GT Black Series peut désormais être commandée sur le marché national, et est disponible à partir de 410 900 euros. La combinaison du moteur AMG V8 avec une dynamique raffinée promet des avantages époustouflants …

LES Mercedes-Benz Irlande a annoncé le prix de détail de la nouvelle super voiture de sport équipée du moteur AMG V8 le plus puissant produit en série à ce jour.

La nouvelle et exclusive Mercedes-AMG GT Black Series est en vente à partir de 410 900 euros.

Inspirée du modèle de course AMG GT3 actuel, la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series combine un design expressif et une aérodynamique améliorée pour offrir une dynamique de conduite à couper le souffle.

Basé sur l’AMG GT3 de course, Mercedes-AMG a développé la GT Black Series

Cette super voiture de sport est le résultat de la longue tradition de Mercedes-Benz et d’AMG dans les sports automobiles, ainsi que de l’expérience accumulée dans le développement de véhicules d’exception.

Depuis 2006, la désignation Black Series est synonyme de modèle sportif sans compromis, avec un design expressif et le transfert de la technologie la plus éprouvée du sport automobile à la production en série.

Bimoteur à vilebrequin «plat»

Les chiffres de la Mercedes-AMG GT Black Series sont impressionnants. Le moteur V8 biturbo «flat» de 4,0 litres développe une puissance maximale de 730 ch à 6700 tr / min – 6900 tr / min et un couple maximal de 800 Nm entre 2000 et 6000 tr / min.

La combinaison de cette hélice avec une aérodynamique active et un faible poids permet à ce modèle deux portes d’accélérer de 0 à 100 km / h en 3,2 secondes et d’atteindre 200 km / h en moins de neuf secondes. La vitesse maximale annoncée est de 325 km / h, bien qu’elle ne puisse être testée qu’en circuit fermé.

La puissance est transmise aux roues arrière via la boîte de vitesses à sept rapports à double embrayage AMG SPEEDSHIFT DCT 7G, située sur l’essieu arrière pour une répartition optimale du poids, comme dans le cas de tous les modèles AMG GT.

Ce modèle dispose également d’une fonction Race Start, dont les performances sont encore plus impressionnantes, grâce à la vitesse accrue au démarrage, au contrôle de traction plus sensible et aux pneus sport pour une utilisation sur piste.

Intérieur également raffiné et exclusif

Le design intérieur souligne la position de l’AMG GT Black Series: le cuir nappa exclusif est associé à la microfibre sportive DYNAMIC en noir avec surpiqûres contrastées en orange.

Le tableau de bord et les panneaux de porte légers nouvellement conçus, qui sont désormais équipés de poignées annulaires au lieu de poignées conventionnelles, sont recouverts de microfibre DINAMICA noire.

D’autres éléments avec des surpiqûres orange contrastées, des revêtements en fibre de carbone noire et le pack Interior Night ajoutent des éléments encore plus attractifs.

Les sièges enveloppants AMG en fibre de carbone allient légèreté et excellent maintien latéral. L’intérieur est également disponible en option avec des surpiqûres contrastées en gris.

