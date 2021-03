Mercedes-AMG GT 73 confirmée en tant qu’hybride. Plus de 800 chevaux?

Mercedes-AMG vient de montrer officiellement pour la première fois le Mercedes-AMG GT 73, le modèle hybride qui sera au-dessus de la Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic + 4 portes dans la gamme de la marque Affalterbach.

Toujours couverte d’un camouflage fort, la Mercedes-AMG GT 73 s’est déjà laissée voir en direct, aux côtés de la nouvelle W12 F1 et de la Mercedes-AMG One, dans un événement qui a servi à annoncer le renforcement des relations entre Mercedes-AMG et la Formula 1 équipe.

La marque allemande n’a pas encore révélé les détails du système de conduite de ce modèle, mais des rumeurs suggèrent que le célèbre bloc V8 biturbo de 4,0 litres de Mercedes-AMG, désormais associé à un moteur électrique, devrait offrir une puissance combinée de plus. plus de 800 ch.

Il est rappelé que cette mécanique hybride – qui sera basée sur un système de traction intégrale – avait déjà été anticipée en 2017, lorsque le GT Concept a été introduit dans le monde. A l’image de ce prototype, cette AMG GT 73 devrait également pouvoir réaliser l’exercice d’accélération de 0 à 100 km / h en moins de trois secondes.

«Performances du V8 Biturbo E»

L’aspect extérieur de la Mercedes-AMG GT 73 sera similaire à celui du «frère» GT 63 S, bien que cette version ait une toute nouvelle désignation qui servira à identifier les futurs modèles hybrides hautes performances d’AMG. Ainsi, à l’endroit où est apparue la signature «V8 Biturbo 4Matic +», le nom «V8 Biturbo E Performance» apparaîtra, en référence claire à l’électrification du modèle.

Quand arrive?

Mercedes-AMG n’a pas encore révélé la date officielle de l’arrivée de la Mercedes-AMG GT 73, mais on sait que la présentation devrait avoir lieu au printemps, les débuts commerciaux ayant lieu plus tard dans l’année. En ce qui concerne les prix et compte tenu du fait que sur le marché national, la Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic + 4 portes commence à 224 650 EUR, on s’attend à ce que la nouvelle AMG GT 73 «tire» pour 250 000 EUR.