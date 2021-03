Mercedes-AMG C 63. À quoi s’attendre du nouveau 4 cylindres hybride rechargeable?

La semaine dernière, nous avons connu la nouvelle Classe C W206 et les rumeurs ont été confirmées: elle n’aura que des moteurs à quatre cylindres et même le futur et les Mercedes-AMG C 43 et Mercedes-AMG C 63 plus puissants n’échapperont pas à ce destin.

Adieu le charismatique V8 par Affalterbach, une configuration mécanique qui accompagne la Classe C depuis sa première génération (1993), couvrant toutes les variantes sur le thème: atmosphérique, compresseur (ou Kompressor) et turbocompressé.

Même en utilisant le M 139, le très spécial quatre cylindres en ligne de 2,0 litres turbo que nous avons vu pour la première fois sur les A 45 et A 45 S (le quatre cylindres le plus puissant de la production), les chiffres restent quelque chose ». court »par rapport au 4.0 V8 biturbo: 421 ch et 500 Nm contre 510 ch et 700 Nm.

Par conséquent, pour égaler son prédécesseur en puissance et en couple, la nouvelle Mercedes-AMG C 63 sera également électrifiée, devenant ainsi un hybride. brancher. Malgré le caractère sans précédent de la proposition, ce ne devrait pas être le premier AMG hybride à arriver sur le marché: il est prévu que la future Mercedes-AMG GT 73 – V8 plus moteur électrique, promettant au moins 800 ch – aura cet honneur.

L’aide d’électrons ne servira pas seulement à justifier les nombres «gras» en C 63; elle devrait également permettre à la nouvelle berline sportive d’intégrer une série de nouvelles technologies qui, du fait des options mécaniques et techniques prises, promettent d’être la C 63 la plus complexe jamais réalisée. C’est ce que l’on peut déduire des informations avancées par le British Car Magazine, qui a publié à quoi s’attendre de la création radicale d’Affalterbach.

Que savons-nous déjà?

Commençons par sa mécanique complexe. Le M 139, en plus de l’ISG (moteur-générateur) que nous voyons dans la classe C restante, aura l’aide d’un moteur électrique avec (on suppose) environ 200 ch, monté directement sur l’essieu arrière.

Curieusement, le fonctionnement de ce module électrique sera indépendant du moteur thermique et de la transmission (boîte automatique à neuf rapports), bien que les deux continuent à envoyer de la puissance à l’essieu arrière. Selon les informations fournies par Car Magazine, le couple instantané élevé du moteur électrique rendrait la boîte de vitesses automatique difficile à gérer.

Toute cette complexité se traduit par des nombres plus élevés de puissance et de couple, et on s’attend à ce que la puissance puisse atteindre le 550 ch et couple à 800 Nm. Pour s’assurer que la livraison de ces numéros est aussi fluide et efficace que possible, la future Mercedes-AMG C 63 sera équipée d’un turbocompresseur à assistance électrique (pour éliminer le turbo-lag) et, pour la première fois de son histoire, avec quatre roues motrices – une solution également adoptée pour la première fois dans l’archival BMW M3.

Près de 2000 kg

L’augmentation de puissance et de couple n’est pas anodine. Non seulement cela donnera-t-il un avantage «sur le papier» face à ses plus proches rivaux – le M3 annonce 510 ch pour sa version la plus puissante -, mais il contribuera à atténuer le ballast supplémentaire de sa partie électrique (on estime qu’il se fixe approximativement sur les 250 kg).

Ce sera la Mercedes-AMG C 63 la plus lourde de tous les temps et devrait être très proche de deux tonnes (2000 kg).

Ce n’est pas une bonne nouvelle – le poids est l’éternel ennemi à frapper – mais, en raison de sa configuration mécanique particulière, il promet une bien meilleure répartition du poids que le C 63 que nous connaissons. L’essieu avant devra faire face à moins de charge, puisque le M 139 est environ 60 kg plus léger que le M 177 (V8) et le placement de la machine électrique sur l’essieu arrière devrait garantir une répartition parfaite du poids de 50/50.

La puissance supérieure et la transmission intégrale promettent de donner à la nouvelle C 63 des démarrages plus forts – on suppose que les 100 km / h seront atteints en 3,5 secondes, 0,5 seconde de moins que l’actuel – et même dans le cas d’un hybride brancher, sa vitesse de pointe ne devrait pas différer de son prédécesseur, soit 290 km / h sur l’actuelle C 63 S.

Parce que c’est un hybride brancher il faut s’attendre non seulement aux chiffres officiels de la consommation et du CO deux nettement plus bas, mais aussi vous aurez la possibilité de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres uniquement et en utilisant uniquement votre moteur électrique – au total, 60 km ou un peu plus que cela.

Ce sera sans aucun doute une Mercedes-AMG C 63 comme nous ne l’avons jamais connue. Au-delà des chiffres, aura-t-il un caractère dynamique et des aptitudes qui nous font oublier la propulsion arrière et le moteur V8 C 63 les plus simples et les plus fous?