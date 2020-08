Mercato : Jaden Sacho et Man U, viendra , viendra pas ?

Les deux plus gros transferts de cet été seront probablement ceux de joueurs qui quittent la Bundesliga pour la Premier League : Jadon Sancho veut quitter le Borussia Dortmund pour Manchester United et Kai Havertz veut échanger le Bayer Leverkusen pour Chelsea.

Les deux joueurs obtiendront ce qu’ils souhaitent tant que United et Chelsea paieront le prix demandé. Dortmund veut 120 millions d’euros (108 millions de livres sterling) pour Sancho et Leverkusen veut 100 millions d’euros (90 millions de livres sterling) pour Havertz. Le Borussia Dortmund jouera la saison prochaine en Ligue des champions, mais cela ne suffit (ou peut être que si finalement) pas à convaincre Sancho de rester.

Jaden Sacho et Man U, je t’aime moi non plus

Il veut s’installer à United et United ne sera peut-être jamais en position de le signer. La pandémie de coronavirus signifie que les autres grands clubs qui voulaient signer Sancho ne sont tout simplement pas en mesure de faire un geste pour lui dans le climat économique actuel. United a fait savoir qu’il n’était pas prêt à payer le prix demandé de 108 millions de livres, ce qui a déconcerté Dortmund, car on ne lui a pas dit ce qu’il était prêt à payer. Comme l’a dit un agent, on n’achète pas une maison en disant au propriétaire ce qu’on ne va pas payer.

Will Man United be bidding for Jaden Sancho today? 🤔 #MUFC pic.twitter.com/isMIFrJysS — Fanzine (@Fanzinecom) August 10, 2020

Dortmund s’est envolé lundi pour son camp d’entraînement de pré-saison avec la présence de Sancho. Ils voulaient que l’avenir de Sancho soit réglé dès le début de la semaine, mais aucune offre n’a été faite par United jusqu’à présent. C’est une autre histoire pour ce qui concerne le Bayer Leverkusen et Kai Havertz. De ces deux joueurs, c’est celui qui est le plus désireux de bouger le plus vite possible. Il s’est battu en coulisses pour un transfert à Chelsea et Leverkusen est prêt à le laisser partir dès qu’il aura terminé sa campagne en Europa League.

Kai Havertz toujours cité plus proche de Chelsea

Chelsea est prêt à dépenser beaucoup cet été, mais cela ne veut pas dire qu’il va payer les 90 millions de livres sterling demandés. Leverkusen parle durement en public avec leur directeur sportif, affirmant que Havertz restera à moins que leur évaluation ne soit respectée.

C’est une tactique standard dans ce genre de situation. Après tout, on ne s’attendrait pas à ce que Rudi Voller se présente et dise qu’ils sont prêts à négocier et à donner à Chelsea un bon accord. R.Voller était un grand attaquant et c’est aussi un assez bon vendeur. Malgré le fait que des joueurs comme Michael Ballack, Toni Kroos et Bernd Schuster ont joué pour Leverkusen, Voller affirme que Havertz est le plus grand joueur de l’histoire du club.

#Chelsea have agreed a five-year contract with Bayer Leverkusen and Germany forward Kai Havertz but have been told the 21-year-old will cost £90m. pic.twitter.com/Wz2Rm6JMd3 — Sport Musing (@SportMusing) August 11, 2020

Si Chelsea veut Havertz autant qu’il le veut, le marché sera conclu après que Leverkusen aura cessé de s’intéresser à la Ligue européenne. Cela pourrait se produire lundi s’ils perdent contre l’Inter Milan. Havertz n’a plus que deux ans à tirer de son contrat. C’est donc le moment idéal pour Leverkusen de se faire de l’argent, d’autant plus qu’ils ne participeront pas à la Ligue des champions la saison prochaine et au vu de leur élimination en Europa League.