"Mer des voleurs": Une nouvelle mise à jour de contenu apporte des chiens

Le développeur Rare a laissé le chat sortir du sac à la Gamescom 2020, ou mieux dit: le chien. Car les fidèles amis à quatre pattes seront bientôt intégrés dans “Sea of ​​Thieves” via une mise à jour de contenu.

Rare l’a annoncé lors du salon du jeu Gamescom 2020, rapporte PC Gamer. Après les singes, les perroquets et, last but not least, les chats, les chiens seront également présents dans les jeux d’action-aventure à l’avenir. Rare n’a pas encore révélé de détails supplémentaires.

Vos amis à quatre pattes peuvent-ils être débloqués en utilisant la monnaie du jeu?

Au moins les autres animaux peuvent être achetés en utilisant la monnaie du jeu au taux actuel de 349 pièces ou 649 pièces pour une collection entière d’animaux. Les chiens sont susceptibles de se déplacer dans ce cadre, bien que les vêtements disponibles en option ne soient pas pris en compte. Après tout, les amis à quatre pattes ont également besoin d’une tenue appropriée. L’affection ne doit pas non plus être négligée, c’est pourquoi vous pourrez caresser les chiens.

La date exacte à laquelle la mise à jour de “Sea of ​​Thieves” sera publiée n’est toujours pas claire. Developer Rare fournit régulièrement l’aventure du lac avec des mises à jour et donc avec de nouvelles fonctionnalités. Une nouvelle faction ennemie a récemment été introduite dans le jeu des pirates, et les crânes de boss peuvent également être utilisés comme lance-flammes.

“Sea of ​​Thieves” est sorti en 2016 sur PC et Xbox One et est devenu un succès surprise. Les joueurs explorent le monde du jeu ouvert sur un bateau pirate et endossent divers rôles de l’équipe à bord. Et bientôt même avec un nouveau support animal.