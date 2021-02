Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons couvert comment trouver le Spyglass, les bijoux étoiles, et la voûte antique. Dans cette section, nous expliquerons comment résoudre le casse-tête du coffre-fort à l’aide du livre de quêtes et fournirons également toutes les solutions aux options de puzzle possibles. C’est la partie la plus difficile du Tall Tale à comprendre, alors soyez prêt!

Mer des voleurs | Stars of a Thief Tall Tale | Guide et solutions Vault Puzzle

Nous nous sommes donc retrouvés dans un autre coffre-fort. Charmant. Non seulement cela, mais ce coffre-fort ressemble beaucoup au coffre-fort de The Shroudbreaker, dont nous nous souvenons tous qu’il a commencé à se remplir d’eau dès que nous avons activé l’autel. Ce puzzle suit le même chemin, et une fois activé, vous donnera un laps de temps limité pour résoudre le puzzle avant vous MOURIR. Vous n’avez qu’une seule chance à cela, donc si vous pensez que vous êtes bloqué, passez à la section ci-dessous qui fournit les solutions!

Avant que nous commencions, si vous l’avez fait sur cette page par erreur lors de la recherche d’une autre partie du guide, vous pouvez trouver ces parties du guide dans la liste ci-dessous. Pour cette section, vous devrez avoir obtenu le Spy Glass, les Star Jewels et le Vault Totem. Si vous ne les avez pas tous trouvés, suivez le lien approprié ci-dessous.

Si vous lisez encore, vous êtes prêt à résoudre ces énigmes! La première option ci-dessous expliquera un moyen sans spoiler de résoudre ces énigmes. Continuez à lire si vous pensez être à la hauteur du défi.

En relation: Comment obtenir le crâne rituel dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Première étape – Première option: comment résoudre les énigmes

Les termes vagues dans ce jeu commencent à devenir monnaie courante. Ca a du sens. Le jeu est centré sur les pirates, après tout. Avant de commencer le puzzle, assurez-vous de noter tous les noms et descriptions des constellations. Ceux-ci sont essentiels pour résoudre le puzzle. Si vous ne souhaitez pas les noter vous-même, nous vous fournissons également la liste complète ci-dessous. Cela facilitera la référence rapide des constellations, de sorte que vous ne finirez pas par retourner dans le livre.

Courtiser le crabe La description: Aime la reine, protège ses plages Direction de la boussole: Est-sud-est

Poisson lueur La description: Anciens guidés, dernier de son espèce Direction de la boussole: Est-nord-est

Plume d’or La description: Cast from Eagle, Fletch pour Arrow Direction de la boussole: Sud-sud-est

Scarabée de fer La description: A enseigné des outils à l’homme, six jambes et non huit Direction de la boussole: Sud-est

Grand Kraken La description: Vieille mère, enchaînée par les anciens Direction de la boussole: Nord

Bon guerrier La description: Soif de guerre, vit toujours …? Direction de la boussole: est

Solitaire La description: En colère en hiver, apprivoisé au printemps Direction de la boussole: Nord-est

Flèche d’obsidienne La description: Pointe de dent de requin, cœur de kraken percé Direction de la boussole: Sud-ouest

Requin à un œil La description: Spy for Kraken, se bat avec Scarab Direction de la boussole: Sud

Tortue patiente La description: Élève des îles, créature la plus ancienne Direction de la boussole: Nord-nord-ouest

Aigle fier La description: Jamais atterrit, serres incassables Direction de la boussole: Nord Ouest

Sea Queen La description: Grande puissance, promesse éternelle Direction de la boussole: Nord-Nord-Est

Serpent chantant La description: Apaise, étrangle, était autrefois la tête de l’hydre Direction de la boussole: Ouest-Nord-Ouest

Ours endormi La description: Sage vieux juge, tous la respectent Direction de la boussole: Sud-sud-ouest

Bateau à goudron La description: Ramé à la main, deux arbres pour rames Direction de la boussole: Ouest

Flamme sans fin La description: Larme du soleil, réchauffe les mers Direction de la boussole: Ouest-Sud-Ouest



Le puzzle Vault pour cela suivra un schéma similaire au puzzle dans The Shroudbreaker. En allumant les braseros, l’eau commencera à remplir la pièce et vous devrez faire pivoter les piliers pour qu’ils correspondent à la séquence correcte décrite dans le livre de quêtes.

Cependant, contrairement à The Shroudbreaker, le livre de quêtes n’a pas d’images cette fois! Au lieu de cela, vous devrez interpréter deux strophes d’un poème écrit par les Sudds spatiaux et nostalgiques. Les deux parties de ce poème ont quatre lignes chacune, et chaque ligne sera un indice. Alors, maintenant, vous demandez peut-être: Que faisons-nous de ces indices?

La ligne entière n’est pas l’indice, mais l’indice est mentionné quelque part dans la ligne. Vous devez faire correspondre une courte phrase dans chaque ligne à la constellation correcte répertoriée ci-dessus (ou dans le livre, si vous l’utilisez). Un exemple de ceci serait La vieille mère est en colère. Si vous regardez les descriptions des constellations, vous verrez Old Kraken dit Vieille Mère, enchaînée par les Anciens.

Avec cela, vous saurez que la première ligne vous dit de transformer le pilier en l’image de l’ancienne constellation de Kraken. En suivant la même méthode, vous pouvez transformer les autres piliers à leur image appropriée. Il existe plusieurs histoires possibles pour ce puzzle, donc la vôtre n’est probablement pas la même que la nôtre. Encore une fois, utilisez le guide ci-dessus qui correspond le mieux à l’histoire que vous avez dans votre livre de quêtes.

Si vous avez encore du mal, n’hésitez pas à utiliser l’option 2: Solutions de puzzle ci-dessous.

Étape 1 – Option 2: Solutions de casse-tête Vault

Vous trouverez ci-dessous tous les poèmes possibles que vous pourriez avoir. Comme ces poèmes n’ont pas de titres, ils sont classés par ordre alphabétique en fonction de la première ligne du poème.

Puzzle n ° 1: Une larme de soleil UNE larme du soleil est tombé à terre: Flamme sans fin Et a éclairé la voie pour que l’homme voile : Bateau à goudron Même le belliciste a été amené à la paix: Bon guerrier Il a appris plus que la guerre par le coquille de fer : Scarabée de fer La coureur danser sous la nouvelle lumière: Courtiser le crabe Comme Lueur a montré à l’homme le chemin: Poisson lueur La créature la plus ancienne les regardaient jouer: Tortue patiente Comme le reine a attendu son heure: Sea Queen

Puzzle # 2: Un vieux a soulevé une broche de terre Une le vieux souleva une broche de terre: Tortue patiente Et l’a donné à homme éternel : Bon guerrier On lui a appris à construire avec goudron et arbre : Bateau à goudron La dernier du genre lui montra les mers: Poisson lueur La navire menez l’homme en voyage: Bateau à goudron À celui respecté de tous : Ours La grognon maintenant content de la saison: Sanglier Et tous ont enseigné le belliciste raisonner: Bon guerrier

Puzzle n ° 3: Un ancien juge a parlé à ceux qui ont écouté Vieux juge parlé à ceux qui ont écouté: Ours La dernier du genre les guiderait: Poisson lueur La repasser un leur apprendrait: Scarabée de fer Et patient un les a élevés sur terre pour dormir: Tortue patiente

Navire couvert de goudron les a transportés à terre: Bateau à goudron Vieux grognon les accueilleraient au printemps: Sanglier La amant de reines garderait ses plages: Crabe Mais chanteur les mettrait toujours en péril: Serpent

Puzzle n ° 4: La vieille mère était en colère Vieille mère était en colère: Grand Kraken

Son amie avait fait un promesse éternelle : Sea Queen Elle a protégé ceux qui ramé à la main : Bateau à goudron Qui naviguaient sur mers plus chaudes : Flamme sans fin

Sans atterrissage il regardait d’en haut: Aigle fier Comme le chanteur chuchota trompeusement: Serpent chantant La navire continua son chemin: Bateau à goudron Protégé par guerrier éternel : Bon guerrier

Puzzle n ° 5 La Reine tracé: Sea Queen Avec le espion borgne : Requin à un œil Ils tueraient le prof : Scarabée de fer Et son élève à deux pattes : Bon guerrier

Un oeil attaqué sous le couvert de la nuit: Requin à un œil Mais belliciste était prêt et a gagné le combat: Bon guerrier Il a fait un arme de la dent victime: La Flèche Et est allé chasser un plus grand ennemi : Grand Kraken

Puzzle n ° 6 Marchand de guerre était en colère: Bon guerrier La larme du soleil avait touché sa maison: Flamme sans fin Il a cherché un fier Aidez-moi: Aigle fier Un fier a abandonné une partie de lui-même : Plume d’or La part de fier a fait un arme : La Flèche Destiné à L’espion de la vieille mère : Requin à un œil

Prof mis en garde contre une violence inutile: Scarabée de fer Mais le belliciste n’a pas écouté: Bon guerrier



En relation: Vous avez recherché Sea of ​​Thieves – Page 5 sur 6 – Guides de jeu Pro

Deuxième étape: renvoyer la pierre du brise-voile

Lorsque vous avez terminé le casse-tête du coffre-fort, l’eau de la pièce se dissipera et un mécanisme laissera tomber une partie du mur. Dans cette section du mur, vous trouverez la pierre rouge du Shroudbreaker. C’est le dernier objet dont vous avez besoin pour la quête! Pour terminer ce grand conte, retournez au North Star Seapost et offrez-le à Sudds.

Et après

Ceci termine cette série de quêtes principale pour Stars of a Thief. Pour le compléter, vous recevrez Mention élogieuse de la pierre des cieux et le Mention élogieuse des étoiles d’un voleur. De là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez refais la quête, trouver les journaux cachés, ou passez au prochain Tall Tale: La rose sauvage!

Avez-vous déjà réussi à obtenir l’une des malédictions? Consultez notre guide pour savoir comment les obtenir!