Mer des voleurs | Sort de l’étoile du matin | Emplacements des journaux cachés

Pour The Fate of the Morningstar Tall Tale, vous avez la possibilité de poursuivre l’une des félicitations du Pirate Log. Cette mention élogieuse n’est pas nécessaire pour terminer l’histoire.

Mer des voleurs | Le destin du grand conte Morningstar | Emplacements des journaux cachés

Avant que nous commencions: Si vous cherchiez réellement à résoudre une partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que le destin du grand conte Morningstar est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. En deuxième, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

La meilleure partie de ce grand conte est que, contrairement aux autres grands contes, tous les journaux cachés sont uniquement une île! Si vous vous dirigez vers Old Faithful Isle pour suivre le sort des trois âmes perdues, vous avez de la chance! Old Faithful Isle est l’emplacement de tous les journaux!

En rapport: Où vendre le coffre des faucheurs dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

La liste ci-dessous fournit les emplacements du Journal par ordre chronologique.

Journal # 1 – Une montre fantôme

L’emplacement du premier Journal se trouve vers le début de l’enquête sur la plage sud. Il est situé près d’un drapeau blanc en lambeaux.

Journal # 2 – Toujours pas de chance

L’emplacement du deuxième journal est au plus haut sommet de l’île au nord-ouest. Si vous grimpez sur le rocher, vous le verrez assis au sommet, regardant tous les paysans en bas.

Journal # 3 – La peur de ma vie

L’emplacement du troisième Journal est dans l’œil d’un Kraken! Allez dans le coin le plus à l’ouest de l’île et vous trouverez le squelette d’un Kraken mort. Cherchez le Journal dans les yeux.

Journal # 4 – Chasse par les os

Le quatrième Journal se trouve sur le côté ouest de l’île, à quelques pas des deuxième et troisième journaux. Il se trouve au pied d’un autel éclairé avec un tas d’os.

Journal # 5 – Abandonner

L’emplacement final du journal est de retour sur le côté est de l’île sur la couche supérieure. Si vous vous déplacez vers le coin sud-est, vous verrez une plate-forme en bois à côté d’un pont. Le Journal est à la base de cette plateforme en bois.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez Histoires de fantômes Recommandation! C’est l’une des sept distinctions que vous devez obtenir pour vraiment Achevée the Wild Rose Tall Tale et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

Vous voulez effectuer un événement rituel pour accomplir une tâche? Utilisez notre guide pour voir comment obtenir le crâne rituel!