Mer des voleurs | Shores of Gold Tall Tale | Guide et solutions de South Vault

Ce guide fournit des instructions et des solutions pour l’un des quatre coffres-forts sur les rives de l’or Tall Tale à Mer des voleurs. Si vous n’avez pas commencé ce Tall Tale ou ne vous êtes pas rendu sur les Shores of Gold, vous trouverez ce lien vers cette section de guide ci-dessous. Dans la liste ci-dessous, vous pouvez également trouver les liens vers tous les autres guides de ce Tall Tale, y compris les autres coffres et les journaux cachés.

Nous vous recommandons fortement de rechercher les journaux cachés dans cette aventure, car ils fournissent un meilleur aperçu de Briggsy, qui est ce que nous croyons être le personnage principal de toute cette série de quêtes. Puisque vous explorerez l’île pour cela

Mer des voleurs | Shores of Gold Tall Tale | Guide et solution South Vault

Comment résoudre

Pour résoudre le South Vault, vous devez utiliser les notes de Briggsy à ce sujet dans le livre de quêtes. Elle a griffonné certains des symboles qu’elle a trouvés au cours de ses voyages et a réussi à les regrouper dans les sections appropriées. Votre tâche consiste à transformer les piliers pour qu’ils correspondent aux symboles de chaque groupe.

Vous constaterez que lorsque vous entrez dans le coffre-fort, l’un des piliers est fissuré et désactivé. Vous n’êtes pas en mesure de le tourner, ce qui conduit à la question: Qu’est-ce qu’on fait?

Vous devez toujours faire correspondre les symboles avec celui du livre, mais vous devez déterminer lequel doit être exclu de la solution. Nous supposons qu’il s’agissait d’un mécanisme mis en œuvre par les développeurs du jeu pour des choses compliquées. Pourtant, tout ce que cela a conduit, c’est que nous n’avons plus qu’à faire correspondre trois symboles au lieu de quatre.

La partie la plus difficile est qu’une fois cet autel activé, la pièce se remplit d’eau très rapidement. Au-delà de cela, il vous suffit de déterminer quel symbole est le plus étrange. Vous devez faire tourner les piliers pour qu’ils correspondent aux trois autres icônes trois fois pour que cette pièce cachée derrière le mur soit révélée.

Rendre le médaillon

Prenez le médaillon jusqu’à la salle de la boussole sur la péninsule juste au sud de la péninsule de North Vault. Il s’insère automatiquement dans la fente sur le côté gauche.

Et après

Il y a d’autres coffres à résoudre! Les liens suivants vous fourniront les guides et les solutions pour les trois autres coffres-forts: Ouest, Sud, et Est. Avant d’entrer dans la chambre du Gold Hoarder, nous vous recommandons de commencer à rechercher le Journaux cachés! Si vous avez trouvé les quatre médaillons, consultez le guide sur Comment trouver et vaincre le stockeur d’or!

Avez-vous trouvé un coffre cendré lors de vos voyages? Consultez notre guide sur la façon de trouver une clé cendrée pour la déverrouiller!