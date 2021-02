Mer des voleurs | Shores of Gold Tall Tale | Guide et solutions de North Vault

Ce guide fournit des instructions et des solutions pour l’un des quatre coffres-forts sur les rives de l’or Tall Tale à Mer des voleurs. Si vous n’avez pas commencé ce Tall Tale ou ne vous êtes pas rendu sur les Shores of Gold, vous trouverez ce lien vers cette section de guide ci-dessous. Dans la liste ci-dessous, vous pouvez également trouver les liens vers tous les autres guides de ce Tall Tale, y compris les autres coffres et les journaux cachés.

Nous vous recommandons fortement de rechercher les journaux cachés dans cette aventure, car ils fournissent un meilleur aperçu de Briggsy, qui est ce que nous croyons être le personnage principal de toute cette série de quêtes. Puisque vous explorerez l’île pour cela

Mer des voleurs | Shores of Gold Tall Tale | Guide et solution North Vault

Comment résoudre

Cette voûte est bordée de pièges à crampons. Toutes les deux secondes, les pointes sortent du sol successivement, puis redescendent lentement dans le sol. C’est lorsque les pointes sont dans le sol que vous devez faire tourner les piliers.

Briggsy laisse un bon indice sur la façon de résoudre ce coffre-fort, mais vous devez surveiller votre pas et tourner rapidement les piliers. Si vous passez trop de temps au même endroit à tourner un pilier, vous mourrez instantanément lorsque le piège à pointes jaillit du sol.

Ce coffre-fort ne nécessite pas Solution autant que cela exige que vous agissiez rapidement et que vous chronométriez correctement. L’astuce pour résoudre ce problème est que chacun des piliers doit avoir le même symbole lorsque vous appuyez sur le bouton de l’autel. Il n’y a aucun moyen de savoir lequel des symboles figure sur les quatre piliers, sauf par essais et erreurs. Certains des symboles seront sur trois piliers, ce qui vous fait penser que le dernier l’a! Malheureusement, vous constaterez alors que vous devez recommencer à partir du premier pilier et essayer de faire correspondre quatre exemplaires avec un symbole différent.

Puisqu’il n’y a pas de modèle défini, vous devez malheureusement déterminer vous-même lesquels sont les bons symboles. Cependant, voici quelques conseils à garder à l’esprit.

Vous n’avez besoin de le faire que deux fois . Une fois que vous avez fait correspondre quatre fois le même symbole deux fois, le piège se désengage et vous aurez accès au médaillon.

. Une fois que vous avez fait correspondre quatre fois le même symbole deux fois, le piège se désengage et vous aurez accès au médaillon. Vous pouvez généralement faire tourner un bloc de pilier trois fois entre les vagues de pointe. C’est si vous écrasez le interagir bouton sur votre clavier / contrôleur.

C’est si vous écrasez le interagir bouton sur votre clavier / contrôleur. Essayez d’avoir une vue complète des piliers avant de les résoudre. Cela permet de reconnaître facilement quel symbole se trouve sur les quatre piliers et de le résoudre rapidement une fois que vous l’avez compris.

Rendre le médaillon

Prenez le médaillon jusqu’à la salle de la boussole sur la péninsule juste au sud de la péninsule de North Vault. Il s’insère automatiquement dans la fente sur le côté gauche.

Et après

Il y a d’autres coffres à résoudre! Les liens suivants vous fourniront les guides et les solutions pour les trois autres coffres-forts: Ouest, Sud, et Est. Avant d’entrer dans la chambre du Gold Hoarder, nous vous recommandons de commencer à rechercher le Journaux cachés! Si vous avez trouvé les quatre médaillons, consultez le guide sur Comment trouver et vaincre le stockeur d’or!

