Mer des voleurs | Shores of Gold Tall Tale | Emplacements des journaux cachés

Pour Shores of Gold Tall Tale, vous avez la possibilité de poursuivre l’une des félicitations dans le journal des pirates qui vous oblige à trouver tous les journaux cachés. Cette mention élogieuse n’est pas nécessaire pour terminer l’histoire. toutefois, c’est la séquence de journaux la plus immersive du jeu. Cela donne une histoire incroyable à Briggsy, que nous avons dû vaincre dans le deuxième Tall Tale, The Cursed Rogue.

Avant que nous commencions: Si vous cherchiez réellement à résoudre une partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que Shores of Gold Tall Tale est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne sera pas pris en compte dans la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. Deuxièmement, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

Une dernière chose à noter à propos des journaux cachés pour les Shores of Gold Tall Tale: Il ya dix. C’est le seul grand conte avec plus de cinq journaux à trouver. Heureusement, ils sont tous sur la même île. Ce guide comprendra deux parties distinctes. La première partie expliquera comment trouver les journaux qui se trouvent à l’extérieur de l’île. La deuxième partie expliquera où trouver les journaux le long du chemin menant au repaire du Gold Hoarder’s Lair.

Nous les avons listés dans l’ordre dans lequel ils étaient signifiait à trouver ci-dessous.

Les journaux de l’île

Journal n ° 1

Le premier Journal se trouve dans Briggsy’s Sloop. L’image ci-dessus montre un chemin pour accéder à la porte. Une fois à l’intérieur de la porte, vous pouvez regarder à travers la pièce pour voir le Journal couché dans le coin.

Journal n ° 2

Vous pouvez trouver ce journal sur la rampe qui forme une passerelle autour du centre de l’île. Si vous regardez depuis le Sloop de Briggsy, vous pouvez voir une cascade pas trop loin. Marchez à droite de cette cascade pour entrer dans le chemin autour de l’île. Vous verrez un drapeau blanc en lambeaux suspendu à un poteau logé entre deux rochers à peu près à mi-chemin de ce chemin. Le Journal est calé à quelques pas du drapeau.

Journal n ° 3

Le troisième Journal est situé dans la salle des boussoles. Si vous suiviez le chemin du Journal # 2, cela vous mènerait éventuellement au pont de fortune qui mène à la péninsule avec la salle des boussoles. Depuis l’entrée de la salle, tournez à droite. Vous verrez le Journal couché dans des caisses à côté de la porte.

Journal n ° 4

Ce journal est déguisé par les gravats qui l’entourent, il peut donc être facilement manqué. Si vous faites face aux grandes statues antiques au milieu de l’île depuis la baie nord, vous verrez des sentiers. Vous voulez emprunter le chemin le plus à droite. Il vous mènera éventuellement à quelques marches de pierre, qui mènent à ce monument. Au centre du monument se trouvent des marches qui descendent. Le Journal est situé parmi les décombres sur le côté droit.

Journal n ° 5

C’est le journal le plus difficile d’accès dans ce grand conte. Il est préférable d’essayer d’obtenir ce journal pendant que vous essayez de vous tirer dessus sur la grande statue antique au milieu de la carte. Quelques statues plus bas, vous pouvez trouver ce journal posé sur la main gauche. Tirer sur cette statue exacte est très peu probable, mais il y a une astuce pour y arriver. Si vous parvenez à atterrir sur les genoux de l’une des statues sur le côté gauche, il est possible de faire une fente d’épée sur la statue à côté. Montez aussi haut que possible sur le bras de la statue, regardez directement à travers l’espace avec le bras de l’autre statue et faites une fente d’épée. Si vous l’avez bien fait, vous atterrirez sur la prochaine statue!

Les journaux du repaire

Journal n ° 6

Ce journal peut être trouvé immédiatement après avoir franchi la porte ouverte en plaçant le médaillon du trésorier d’or. Dès que vous franchissez l’entrée, regardez sur le côté gauche du rebord devant vous. Vous verrez quelques caisses sur le sol. Le Journal gît dans l’une de ces caisses.

Journal n ° 7

Ce journal se trouve dans la première grande pièce dans laquelle vous entrez. Lorsque vous entrez, vous verrez des champignons brillants sur le côté droit. Il faut quelques détails, mais vous pouvez vous frayer un chemin de ce côté à des gravats derrière la piscine d’eau. Allumez votre lanterne pour voir plus facilement. Le Journal est niché parmi les décombres qui bloquent votre chemin de l’autre côté.

Journal n ° 8

Après le journal précédent, vous constaterez que la seule façon d’avancer est de revenir en arrière et de prendre le chemin à gauche de l’entrée de la salle. Sur ce chemin, vous devrez éviter de justesse les murs de pointes qui éclatent. Ces pièges sont suivis d’une plate-forme étendue et étroite que vous devez traverser avec précaution. Enfin, vous atteindrez une zone avec des pointes se balançant de chaque côté de piques en bois dépassant du sol. Vous trouverez le Journal juste avant ces pièges dans une caisse.

Journal n ° 9

Semblable au Journal # 7, vous trouverez ce Journal caché par les décombres qui l’entourent. Après avoir progressé un peu plus dans le donjon, vous arriverez dans une pièce qui a l’air innocente lorsque vous y entrez. Cependant, si vous vous déplacez trop rapidement sur le sol, vous serez piqué par les piquets en bois qui en ont soudainement jailli. Traversez soigneusement cette pièce jusqu’au brasier et sautez dessus, puis dirigez-vous vers la plate-forme en bois avec les gravats. Regardez dans les décombres pour trouver le Journal # 9.

Journal n ° 10

Le journal final est relativement facile d’accès. Pas beaucoup plus loin dans le chemin du repaire, vous verrez des squelettes suspendus dans des cages au-dessus de vous. Juste en dessous de ces cages se trouve un cadre en bois à côté d’une plate-forme sur la droite. Sur cette plateforme, vous trouverez des caisses, et à l’intérieur de l’une d’elles se trouve le dernier Journal!

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez le Tache de cupidité Recommandation! C’est l’une des six recommandations que vous devez obtenir pour vraiment Achevée the Shores of Gold Tall Tale et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

Avez-vous trouvé tous les journaux cachés pour le destin du grand conte Morningstar? Utilisez notre guide pour les retrouver dans votre aventure!