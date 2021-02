Mer des voleurs | Shores of Gold Tall Tale | Comment trouver et vaincre le stockeur d’or

Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons expliqué comment Trouvez les rivages d’or et les guides et solutions pour Ouest, Est, Nord, et Sud Coffres. Dans cette section du guide, nous expliquerons comment accéder au repaire du Gold Hoarder et le vaincre pour enfin conclure cette histoire une fois pour toutes.

Avant que nous commencions, pour terminer cette partie du guide, vous devrez avoir résolu les quatre casse-têtes de coffre-fort et collecté les médaillons pour chacun d’eux. Nous commencerons ce guide à partir du moment où vous aurez placé les quatre médaillons dans la salle de la boussole.

Si vous n’avez pas trouvé les Shores of Gold ou n’avez pas obtenu tous les médaillons, vous pouvez suivre les liens appropriés ci-dessous vers cette section de guide. Nous vous recommandons également fortement de rechercher les journaux cachés sur cette aventure. Ils fournissent un meilleur aperçu de Briggsy, que nous pensons être le personnage principal de toute cette série de quêtes.

Si vous lisez encore, vous devriez avoir obtenu les quatre médaillons de boussole et les rapporter dans la salle des boussoles. Lorsque vous placez le médaillon final dans sa fente dans le mur, la plate-forme derrière le mur sera révélée. C’est ici que vous récupérez le médaillon Gold Hoarder et où nous allons commencer ce guide.

La première chose que vous voudrez faire est de ramener le médaillon d’or que vous venez d’obtenir sur votre bateau. Pas vraiment. Apportez-le à votre bateau et placez-le dans un endroit sûr. Si vous avez la même expérience que nous, vous verrez que les Shores of Gold sont un peu glitchy, et vous pouvez facilement perdre ce médaillon dans le sable. Cela étant dit, vous voudrez placer ce médaillon sur votre navire, sain et sauf, jusqu’à ce que vous ayez accès à l’entrée du Gold Hoarders Lair.

Première étape – Première partie: Trouvez l’entrée du repaire du trésorier d’or

Vous vous souvenez dans la première section de ce guide lorsque nous vous avons dit de garer votre bateau dans la baie nord? Nous avons maintenant atteint le point dans le guide dans lequel vous serez reconnaissant si vous avez fait cela. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, la baie nord offre un accès idéal aux deux rangées de grandes statues au centre de l’île.

Après avoir placé le médaillon sur votre bateau, promenez-vous jusqu’au centre de l’île et observez les grandes statues de pierre. Si vous regardez depuis la baie nord, vous verrez quelque chose de particulier à propos de la première statue à votre gauche. À la base se trouve un trou assez grand pour que vous puissiez y passer! Traversez la base de la statue et vous constaterez que vous êtes empêché d’aller plus loin par un bloc de pierre solide.

C’est l’entrée du repaire du Gold Horder’s Lair. Vous pourriez maintenant demander: Comment entrer?

Première étape – Deuxième partie: La brigade des balles et des baïonnettes

Vous devez devenir un boulet de canon. Si les notes de Briggsy n’indiquaient pas assez, nous vous dirons: Vous devez vous tirer sur le genoux de cette statue, car c’est ainsi que vous aurez accès à l’intérieur. Alors, retournez à votre vaisseau et soyez prêt pour des héroïques palpitantes!

Ne fais pas la même erreur que nous en vous tirant à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous l’atterrissiez parfaitement. Prenez des boulets de canon dans votre stock et commencez à tirer sur la statue. Lorsque le boulet de canon lobe parfaitement sur les genoux de la statue, vous serez prêt à tirer vous-même. Même en utilisant cette technique, vous pourriez encore manquer plusieurs fois! C’est tout à fait correct, cependant. Recalculez, effectuez des ajustements mineurs et réessayez.

Lorsque vous réussissez enfin le tir, vous pouvez descendre dans la pièce cachée ci-dessous et activer le levier pour ouvrir la porte. C’est là que vous aurez besoin du médaillon d’or que vous avez récupéré plus tôt. Retournez à l’extérieur, récupérez-le sur votre vaisseau, puis rapportez-le à l’entrée désormais accessible du Gold Hoarder’s Lair.

Deuxième étape: braver le chemin perfide

Nous ne pouvons pas vous fournir grand-chose en termes de guide pour le chemin vers le Gold Hoarder, car il repose principalement sur vos réflexes et vos temps de réponse. Vous vous surprendrez à esquiver des dizaines de pièges à destruction instantanée, à vous équilibrer dangereusement sur des plates-formes étroites et à repousser des groupes de squelettes sur votre chemin.

Nous pouvons cependant suggérer quelques choses!

Encore une fois, cherchez les journaux sur votre chemin. À l’extérieur, l’île elle-même a tenu cinq des dix journaux de ce grand conte. Le repaire des Gold Hoarders contient les cinq autres, et tous peuvent être trouvés en cours de route.

Troisième étape: vaincre le stockeur d’or!

C’est probablement la bataille de boss la plus longue et la plus ardue du jeu, sans compter les événements de vaisseau fantôme de Flameheart. L’inconvénient de ce combat est que vous n’aurez pas votre vaisseau disponible pour tirer des boulets de canon, vous allez donc courir, trancher, tirer et réapprovisionner pendant un certain temps. Nous avons listé ci-dessous des astuces pour cette bataille.

Stratégies de Gold Hoarder

Dolla ‘Dolla’ Bills, vous tous: Le Gold Hoarder a deux armes principales – son silex et son coutelas. Il basculera sans effort entre ceux-ci en fonction de la distance de sa cible. Il a une visée mortelle avec son Flintlock, alors soyez prêt à esquiver, plonger, esquiver, plonger et esquiver!

Le Gold Hoarder a deux armes principales – son silex et son coutelas. Il basculera sans effort entre ceux-ci en fonction de la distance de sa cible. Il a une visée mortelle avec son Flintlock, alors soyez prêt à esquiver, plonger, esquiver, plonger et esquiver! Fais qu’il pleuve: Le Gold Hoarder sortira un coffre rempli de pièces d’or et commencera à en jeter avec désinvolture des poignées sur le sol. Cela fera sortir plusieurs squelettes du sol et tentera de vous submerger. Notez que ce n’est pas le nom officiel de la technique.

Le Gold Hoarder sortira un coffre rempli de pièces d’or et commencera à en jeter avec désinvolture des poignées sur le sol. Cela fera sortir plusieurs squelettes du sol et tentera de vous submerger. Notez que ce n’est pas le nom officiel de la technique. Où est mon argent: Comme tous les autres boss squelettes, le Gold Hoarder peut se téléporter. La pièce dans laquelle il se trouve est grande mais pas massive, donc ses options pour savoir où il pourrait se téléporter sont assez limitées. Il l’utilisera généralement comme technique offensive pour se rapprocher de sa cible plutôt que plus loin.

Comme tous les autres boss squelettes, le Gold Hoarder peut se téléporter. La pièce dans laquelle il se trouve est grande mais pas massive, donc ses options pour savoir où il pourrait se téléporter sont assez limitées. J’ai un Hunnit ‘. Dolla ‘. FACTURE: Le Gold Hoarder SLAM de temps en temps dans le sol. Cette attaque augmente les dégâts en fonction de votre proximité avec lui. Il a également une zone d’effet qui s’étend sur presque toute la pièce, il est donc douteux que vous ne preniez pas au moins quelques dommage.

Meilleures stratégies de joueur

Vous détestez le voir: Vous n’avez pas de bateau! Vous ne pouvez pas tirer de canons sur ce boss comme vous le feriez normalement. Néanmoins, vous voulez garder vos distances avec le Gold Hoarder et lui tirer dessus avec votre arme, si vous le pouvez.

Vous n’avez pas de bateau! Vous ne pouvez pas tirer de canons sur ce boss comme vous le feriez normalement. Néanmoins, vous voulez garder vos distances avec le Gold Hoarder et lui tirer dessus avec votre arme, si vous le pouvez. Boîte de munitions: Depuis l’entrée de la salle, vous trouverez une boîte de munitions sur l’une des plates-formes en bois à gauche. Brûlez vos munitions sur lui et précipitez-vous ici pour vous réapprovisionner!

Depuis l’entrée de la salle, vous trouverez une boîte de munitions sur l’une des plates-formes en bois à gauche. Brûlez vos munitions sur lui et précipitez-vous ici pour vous réapprovisionner! Utilisez l’arc au milieu: Une excellente façon de garder vos distances est d’utiliser l’arche au milieu de la pièce. L’IA pour les squelettes et le Gold Hoarder n’est pas géniale, vous pouvez donc sauter d’un côté et les regarder marcher tout autour de, puis sautez immédiatement de l’autre côté pour les faire recommencer. Le Gold Hoarder utilisera son Flintlock sur vous lorsque vous faites cela, cependant. Soyez prêt à vous précipiter et à obtenir des munitions et de la nourriture!

L’IA pour les squelettes et le Gold Hoarder n’est pas géniale, vous pouvez donc sauter d’un côté et les regarder marcher tout autour de, puis sautez immédiatement de l’autre côté pour les faire recommencer. Le Gold Hoarder utilisera son Flintlock sur vous lorsque vous faites cela, cependant. Soyez prêt à vous précipiter et à obtenir des munitions et de la nourriture! Il y a plein de fournitures: Ce que nous entendons par là, c’est que vous trouverez des fournitures dans des barils jonchés dans toute la pièce. Il y a suffisamment de fournitures pour au moins une personne pendant toute la bataille.

Ce que nous entendons par là, c’est que vous trouverez des fournitures dans des barils jonchés dans toute la pièce. Il y a suffisamment de fournitures pour au moins une personne pendant toute la bataille. Pour les équipages avec plusieurs personnes: Demandez à une personne de se concentrer sur le Gold Hoarder, de préférence avec une arme à distance. Demandez à une autre personne de se concentrer sur le meurtre de squelettes à distance et à une autre de tuer des squelettes de mêlée. Effacez tous les squelettes avant que plus d’une personne ne commence à attaquer Gold Hoarder. Ils peuvent facilement vous submerger si vous ne contrôlez pas les chiffres.

Et après

Une fois que vous avez vaincu le Gold Hoarder, vous avez terminé le dernier Tall Tale! Toutes nos félicitations! Une cinématique en jeu se déroulera et vous rencontrerez enfin le Seigneur des pirates et écouterez un dialogue inspirant. À la fin du Tall Tale, vous recevrez le Mention élogieuse de Shores of Gold. De là, vous avez plusieurs options. Tu peux refais-le pour l’argent, les éloges, ou pour ramasser tout Journaux cachés vous avez peut-être manqué. Si vous vous sentez courageux, vous pouvez passer au prochain Tall Tale au-delà de cette série de quêtes principale: L’âme maritime!

