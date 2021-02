Mer des voleurs | Le guide du grand conte maudit de voleur | Comment trouver et vaincre Briggsy

Dans les guides précédents de The Cursed Rogue Tall Tale, nous avons expliqué comment trouver le Passe-partout et le Coffre de squelette. Si vous n’en avez pas fait un, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour les trouver. Alternativement, vous pouvez profiter de cette occasion pour chercher les journaux cachés!

Avant que nous commencions, nous aimerions suggérer quelques trucs pour faciliter le combat avec Briggsy. Sur le chemin de l’île, faites le plein de toute la nourriture et des barils de TNT que vous pouvez trouver. La pêche sur le chemin vers elle est une excellente option, car elle apparaît généralement à une longue distance de Plunder Outpost. Les barils TNT sont un outil utile contre elle et ses squelettes.

Maintenant que vous avez trouvé la clé squelette et le coffre squelette, vous avez révélé son contenu à l’intérieur et constaté qu’ils ne valaient rien dans l’état où vous les avez trouvés. Dans le guide précédent, nous avons expliqué comment le rendre à Madame Olivia à l’avant-poste de pillage. Vous vous retrouvez maintenant avec une nouvelle boussole sophistiquée qui émet de la fumée verte! Très déchirant.

Fidèle à sa personnalité jusqu’à présent, Olivia dit des mots plus inquiétants sur la boussole et les âmes des morts, bla bla bla. En résumé, nous sommes confrontés à une question – Que faisons-nous avec cette boussole? Eh bien, comme la plupart des boussoles, nous faisons la seule chose pour laquelle ils ont été conçus: Regarde ça.

Première étape: trouver Briggsy

Dans la plupart des autres grands contes, vous êtes fourni avec un objet qui a une astuce ou un gadget que vous devez comprendre pour l’utiliser à son plein potentiel. Cette boussole n’est rien de la sorte, car tout ce qu’elle fait est pointez directement vers Briggsy. Vous n’avez pas besoin de le comparer à quelque chose dans le livre de quêtes ou de le jongler avec quoi que ce soit de fantaisie. Il suffit de lever l’ancre et de mettre les voiles dans la direction indiquée par la boussole!

Briggsy peut apparaître presque n’importe où. Puisqu’il n’y a aucune garantie quant à l’île sur laquelle elle va apparaître, vous devrez compter sur votre capacité à aller dans une direction dans cette partie du guide. Cependant, elle apparaît généralement sur les parties extérieures de la carte. Si vous êtes comme nous, vous naviguez peut-être depuis plusieurs minutes et vous vous demandez si vous êtes allé trop loin. Tenez-vous-en à suivre la boussole! Au cas où vous auriez mal compris comment suivre la boussole, nous avons fourni ci-dessous la liste complète des îles qu’elle pourrait engendrer.

Cannon Cove

Discovery Ridge

La chute de Kraken

Lone Cove

Hideaway de la sirène

Shipwreck Bay

Les mâts tordus

Refuge du vagabond

Une fois que vous avez atteint l’île, vous êtes maintenant confronté à une autre question: où allons-nous à partir d’ici? La réponse est simple – Continuez à suivre la boussole. Encore une fois, cela pointe directement vers Briggsy! Cependant, au lieu de sauter directement sur l’île pour se battre avec elle, nous vous recommandons de garer soigneusement votre navire de sorte que le côté de celui-ci soit face à l’île. Cela rendra la prochaine étape beaucoup plus gérable.

Avant de vous engager dans une bataille avec Briggsy, nous vous recommandons vivement de lire la deuxième étape de ce guide pour être correctement préparé et équipé pour gagner contre elle sans mourir plusieurs fois.

Deuxième étape: vaincre Briggsy

Stratégie de Briggsy

Il existe plusieurs tactiques pour vaincre Briggsy. Avant de vous expliquer comment faire cela, nous verrons quels types de capacités Briggsy possède contre lesquelles vous devez vous protéger. Heureusement, la plupart d’entre eux sont assez simples et ne vous tueront pas d’un seul coup.

Armes: La plupart des attaques de Briggsy seront effectuées avec l’une des trois armes de base: son couteau, son pistolet ou son tromblon. L’arme qu’elle utilise dépend de la distance à laquelle vous vous trouvez, et elle peut rapidement alterner entre elles. Son Cutlass fait généralement le plus de dégâts, mais elle manque rarement avec son pistolet.

La plupart des attaques de Briggsy seront effectuées avec l’une des trois armes de base: son couteau, son pistolet ou son tromblon. L’arme qu’elle utilise dépend de la distance à laquelle vous vous trouvez, et elle peut rapidement alterner entre elles. Son Cutlass fait généralement le plus de dégâts, mais elle manque rarement avec son pistolet. Squelettes: Quand elle a trop d’attention sur elle, Briggsy invoquera des squelettes pour vous distraire. Ces squelettes sont généralement fragiles et vous pouvez facilement en détruire plusieurs en un seul coup puissant.

Quand elle a trop d’attention sur elle, Briggsy invoquera des squelettes pour vous distraire. Ces squelettes sont généralement fragiles et vous pouvez facilement en détruire plusieurs en un seul coup puissant. Téléportation: Si le joueur sur lequel elle se concentre va trop loin ou si elle a besoin de s’échapper rapidement, Briggsy sortira un crâne et effectuera un rituel. À la fin de ce rituel, elle disparaîtra pendant une courte période, puis réapparaîtra dans un autre endroit. Parfois, elle apparaît juste à côté d’un joueur et se balance sur eux, alors faites attention et soyez prêt à esquiver si vous la voyez se téléporter.

Si le joueur sur lequel elle se concentre va trop loin ou si elle a besoin de s’échapper rapidement, Briggsy sortira un crâne et effectuera un rituel. À la fin de ce rituel, elle disparaîtra pendant une courte période, puis réapparaîtra dans un autre endroit. Parfois, elle apparaît juste à côté d’un joueur et se balance sur eux, alors faites attention et soyez prêt à esquiver si vous la voyez se téléporter. Attaque stomp: Parfois, Briggsy s’élève au-dessus du sol pendant une courte période, puis redescend. Cette attaque fait beaucoup de dégâts si vous êtes trop près d’elle. Si vous la voyez se lever, alors fuyez loin! Vous pouvez également recevoir des dégâts de chute si vous êtes projeté en hauteur ou renversé d’une falaise.

Notes utiles

Voici quelques conseils utiles dont vous pourrez tenir compte pendant que vous vous battez contre elle.

Santé de Briggsy # 1: Sa santé augmente en fonction de l’équipage qui la combat. Si vous approchez de l’île sur un sloop, sa santé est nettement inférieure à celle qu’elle aurait si vous la combattez sur un Brigantin ou un Galion. Pour cette raison, si vous n’avez que deux joueurs dans votre équipage, un sloop a une meilleure chance contre elle qu’un brigantin.

Sa santé augmente en fonction de l’équipage qui la combat. Si vous approchez de l’île sur un sloop, sa santé est nettement inférieure à celle qu’elle aurait si vous la combattez sur un Brigantin ou un Galion. Pour cette raison, si vous n’avez que deux joueurs dans votre équipage, un sloop a une meilleure chance contre elle qu’un brigantin. Santé de Briggsy # 2: Si votre équipage s’approche d’elle sur un Brigantin ou un Galion, vous la combattrez probablement pour ce qui semble être pour toujours. Ce n’est pas un problème et elle ne retrouve pas une tonne de santé au cours de la bataille. Elle simplement commence par beaucoup de santé et a une forte résistance aux dommages puisqu’elle est un squelette d’or.

Ce n’est pas un problème et elle ne retrouve pas une tonne de santé au cours de la bataille. Elle simplement et a une forte résistance aux dommages puisqu’elle est un squelette d’or. Type de Briggsy: Malgré sa vitesse, Briggsy est un squelette d’or. Si vous parvenez à l’attirer dans l’eau, vous constaterez que ses mouvements sont beaucoup plus lent et plus facile à cibler.

Meilleures stratégies de joueur

En raison de sa variété et de sa gamme d’attaques limitées, quelques stratégies fonctionnent le mieux contre elle. Ils sont listés ci-dessous.

Utilisez votre bateau: Votre vaisseau est votre prise la plus précieuse lorsque vous affrontez Briggsy. La seule attaque qu’elle a qui peut lui faire des dégâts importants est son attaque de piétinement, mais elle ne l’utilise généralement pas si votre équipage n’est pas proche d’elle. Si vous avez garé votre navire assez loin dans l’eau, il n’utilisera pas cette attaque. Lorsque vous êtes sur la merde, vous constaterez que les bombes à blunder et les boulets de canon normaux sont les meilleures armes à utiliser contre elle. Tirez-les et essayez de frapper directement pour l’abattre rapidement!

Votre vaisseau est votre prise la plus précieuse lorsque vous affrontez Briggsy. La seule attaque qu’elle a qui peut lui faire des dégâts importants est son attaque de piétinement, mais elle ne l’utilise généralement pas si votre équipage n’est pas proche d’elle. Si vous avez garé votre navire assez loin dans l’eau, il n’utilisera pas cette attaque. Lorsque vous êtes sur la merde, vous constaterez que les bombes à blunder et les boulets de canon normaux sont les meilleures armes à utiliser contre elle. Tirez-les et essayez de frapper directement pour l’abattre rapidement! Troupez les squelettes: Briggsy ne semble pas avoir de maximum quantité de squelettes, de sorte qu’ils peuvent devenir écrasants si vous ne les tuez pas du tout. Lorsque vous combattez Briggsy, il est préférable qu’une ou deux personnes se chargent de s’occuper des squelettes en les distrayant et en les éloignant de Briggsy. Détruisez d’abord les squelettes à distance, puis détruisez les squelettes de mêlée qui vous suivent.

Briggsy ne semble pas avoir de maximum quantité de squelettes, de sorte qu’ils peuvent devenir écrasants si vous ne les tuez pas du tout. Lorsque vous combattez Briggsy, il est préférable qu’une ou deux personnes se chargent de s’occuper des squelettes en les distrayant et en les éloignant de Briggsy. Détruisez d’abord les squelettes à distance, puis détruisez les squelettes de mêlée qui vous suivent. Explosions: Ceux-ci repoussent Briggsy et lui causent d’énormes dégâts. Si vous avez des barils de poudre à canon, utilisez-les! Le moyen le plus intelligent de les utiliser est de les garder sur votre vaisseau et de demander à un joueur d’en prendre un et de courir pour le déposer à côté d’elle ou d’un grand groupe de ses squelettes invoqués. Ensuite, quelqu’un sur le navire peut lui tirer dessus pour le faire exploser.

Si vous suivez ses attaques et utilisez toutes les informations ci-dessus, votre équipage devrait pouvoir la vaincre facilement. Une fois que vous faites cela, attrapez son crâne!

Troisième étape: rendre le crâne

Le crâne de Briggsy est facilement reconnaissable car il a des gemmes rouges et vertes dans ses orbites. Si vous avez du mal à le trouver après l’avoir vaincue, la boussole que Madame Olivia vous a donnée le montre encore après l’avoir battue! Ramenez le crâne sur votre navire et retournez à l’avant-poste de pillage!

À votre retour, parlez à nouveau à Mme Olivia. Elle vous prendra le crâne et Parlez plus de bêtises effrayantes sur les histoires complexes et incroyables de pirates yadda yadda yadda. Le résultat final: vous avez maintenant Vous avez terminé le voleur maudit! Vous recevrez Mention élogieuse du voleur maudit et 8 000 pièces d’or pour avoir terminé cette quête.

Maintenant que vous avez terminé le Tall Tale, vous avez plusieurs options! Vous pouvez compléter à nouveau pour la fortune ou pour travailler votre chemin vers la recommandation pour l’avoir terminé cinq fois. Vous pouvez également le compléter à nouveau si vous avez décidé de renoncer à la localisation Les journaux cachés la première fois. Enfin, vous pouvez passer au prochain Tall Tale: Le conteur légendaire!

