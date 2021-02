Mer des voleurs a présenté Tall Tales comme un moyen pour les joueurs d’étancher leur soif d’une aventure axée sur l’histoire. Non seulement cela, mais cela nous a également donné des connaissances et une inspiration supplémentaires pour libérer notre pirate intérieur. Il y a un total de 10 grands contes qui font partie de la série de quêtes principale, et aujourd’hui nous nous concentrons sur le second – The Cursed Rogue!

Étant donné que ce grand conte comporte plusieurs sections et points de contrôle, nous avons suivi un schéma similaire pour nos guides. Nous vous guiderons à travers chaque événement majeur de l’île. Vous trouverez ci-dessous les différentes sections du guide. Si vous avez atteint une partie spécifique du Tall Tale, suivez simplement l’un des liens dans la liste ci-dessous pour la partie dans laquelle vous avez besoin d’aide! Si vous venez de commencer cette aventure ou avez besoin d’aide pour trouver la clé squelette, allez-y et passez à la première étape: démarrer la quête.

LES LIEUX DU JOURNAL CURSED ROGUE: Les journaux étant facultatifs, nous ne les avons pas inclus dans le guide principal. Si vous souhaitez les obtenir, suivez le lien ci-dessus pour les emplacements des journaux cachés. Vous ne pouvez faire cela que lorsque The Cursed Rogue Tall Tale est actif!

Mer des voleurs | Le grand conte maudit de voleur | Comment trouver la clé squelette

The Cursed Rogue est l’un des grands contes les plus courts et les plus simples. Cependant, comme les autres, il n’y a aucune certitude absolue quant à l’endroit où votre livre de quêtes vous dira d’aller. Le jeu vous encourage à effectuer plusieurs parties en offrant plusieurs distinctions différentes, dont l’une vous oblige à terminer la quête cinq fois! Si vous décidez de le faire plus d’une fois, vous constaterez que chaque itération de ce grand conte est différente, et la clé squelette peut être à l’un des emplacements différents.

Première étape: commencer l’aventure

Comme cela ne demande pas beaucoup d’efforts, nous avons décidé de l’inclure dans la partie du guide qui explique où obtenir la clé squelette. Si vous avez déjà la clé, alors passez à l’étape 2: localisation de la clé. Si vous ne savez pas où vous devez aller pour commencer ce grand conte, continuez à lire!

Vous n’obtenez pas le livre de quêtes du voleur maudit du mystérieux étranger comme vous l’avez fait pour le brise-voile. Ce Tall Tale est parrainé par nul autre que Order of Souls, l’une des sociétés commerciales. Pour commencer la quête, vous devez d’abord vous rendre à l’avant-poste de Plunder pour parler à Mme Olivia. Si vous ne savez pas où se trouve la tente de l’Ordre des âmes, vous pouvez voir son emplacement sur l’île dans l’image ci-dessus.

Une fois que vous êtes à la tente, vous trouverez le livre de quêtes à côté de Madame Olivia, montré dans l’image ci-dessus. Approchez-vous du livre et interagissez avec lui pour commencer la quête. Olivia vous parlera avec un message inquiétant sur le fait de puiser dans les âmes et les souvenirs des morts. Effrayant.

Maintenant que vous avez commencé la quête, le livre sera ajouté à votre inventaire de quêtes. L’aventure a officiellement commencé et vous a confié deux tâches: trouver la clé squelette et trouver le coffre squelette. Trouvons d’abord la clé!

Deuxième étape: localisation de la clé squelette

La première chose à noter est que vous ne recherchez pas l’objet directement. Au lieu de cela, vous recherchez un méchant capitaine squelette à vaincre, alors ils laissent tomber la clé. Vous devez suivre les indices pour déterminer où se trouve ce capitaine squelette.

Contrairement à The Shroudbreaker Tall Tale (qui commence toujours à vous rendre sur l’île N13), The Cursed Rogue randomise immédiatement vos deux premières destinations. Heureusement, il y a un nombre limité d’îles parmi lesquelles il choisit, donc votre premier emplacement ne sera pas difficile à trouver. L’astuce pour savoir où aller se trouve dans les pages du livre de quêtes, car il laisse des indices subtils avec des images et du texte.

Habituellement, la première chose à laquelle vous voulez faire attention est la zone générale mentionnée dans le texte. Comme vous pouvez le voir, celui-ci nous a suggéré de nous tourner vers les îles antiques du sud-est, ce qui réduit considérablement notre recherche. Après cela, il nous donne une vue d’ensemble de l’île. L’image ci-dessus nous montre où trouver le coffre squelette (couvert dans notre Guide suivant), mais la clé squelette suit des directions similaires.

Cependant, toutes les options ne sont pas aussi simples que celle-ci, et parfois l’image est moins évidente. Pour cette raison, nous avons fourni la liste ci-dessous. Pour déterminer où vous devez aller, associez les images de votre livre aux images correctes ci-dessous.

Barnacle Cay

Localiser le capitaine squelette tenant la clé sur Barnacle Cay est facile, alors considérez-vous chanceux si vous finissez par venir sur cette île pour la trouver. Vous trouverez le groupe de squelettes au sommet de l’île, en plein centre.

Île naufragée

Comme Barnacle Cay, Castaway Isle est une petite île, donc le Skeleton Captain est facile à trouver. Il y a de nombreux buissons sur cette île, mais si vous les traversez jusqu’au centre, vous trouverez le groupe de squelettes que vous devez tuer.

Crête du diable

Le sommet sur la crête du diable est l’endroit où vous devrez aller combattre le capitaine squelette et obtenir la clé. Il n’y a qu’un seul chemin sur ce rocher massif, qui commence près du centre de l’île. Vous trouverez le groupe de squelettes gardant la clé à mi-hauteur du sommet.

Shark Bait Cove

Shark Bait Cove est l’une des îles les plus déroutantes sur lesquelles trouver des choses car il y a beaucoup de croissance naturelle et plusieurs petits îlots. Vous voudrez peut-être garder votre boussole à l’extérieur pour vous assurer que vous êtes sur la bonne partie de l’île. Vous trouverez le groupe squelette gardant la clé dans l’îlot le plus profond de la section nord-est.

Île aux serpents

L’île aux serpents est un peu gênante car fidèle à son nom, elle compte de nombreux serpents qu’il faut faire attention pour éviter. Vous vous dirigerez vers le niveau intermédiaire de l’île du milieu. Gardez un œil sur les serpents lorsque vous commencez à combattre le groupe de squelettes gardant la clé!

Refuge du vagabond

Comme la plupart des autres îles, vous trouverez le groupe squelette et le capitaine gardant la clé au milieu de l’île près de son sommet. Le refuge de Wanderer n’est pas difficile à naviguer et il n’y a pas beaucoup d’obstacles qui bloquent votre chemin. Vous pouvez même voir les squelettes avant de sauter de votre navire!

Prochaines étapes

Une fois que vous avez vaincu le capitaine squelette et obtenu la clé qu’il tient, vous serez prêt à passer à la partie suivante du guide. Certains squelettes coriaces gardent également le coffre du squelette, alors soyez prêt pour un autre combat! Lorsque vous êtes prêt, passez à Localisez le coffre squelette!

