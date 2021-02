Le conteur légendaire est l’un des grands contes les plus populaires de Mer des voleurs en raison de son histoire réconfortante sur les rêves et l’inspiration de l’enfance. Nous suivons Tasha, qui ravive ses souvenirs d’elle en tant que jeune fille avec Briggsy, le méchant du précédent Tall Tale, Le voleur maudit. Tasha a dessiné des images dans un livre d’histoires qui représentent les choses qu’elle a vues.

Mer des voleurs | Le grand conte légendaire du conteur | Guide des histoires de coffre et de clés

L’aventure commence par le livre de quêtes, que nous allons découvrir comment obtenir ci-dessous. Avant de faire cela, nous aimerions vous fournir les liens vers les deux autres parties du guide. Si vous avez déjà trouvé les clés et le coffre, vous pouvez sauter pour localiser la crête antique. Sinon, si vous êtes ici pour trouver les journaux cachés, le lien vers cette partie du guide est également fourni.

Si vous avez déjà commencé ce grand conte et avez besoin d’aide pour savoir où aller, allez-y et passez à la deuxième étape. Sinon, lisez ci-dessous pour voir un aperçu de la façon de commencer cette belle aventure!

Première étape: démarrer le conteur légendaire

Puisqu’il n’est pas trop simple de voir comment commencer l’aventure, nous vous guiderons vers où vous devez aller. En tant que personnage principal de ce Tall Tale, Tasha est la première personne que vous devrez voir pour commencer. Elle est le gardien du bar à la taverne stationnée sur l’avant-poste de l’ancienne flèche dans la moitié est de la carte. Lorsque vous vous approchez d’elle, vous verrez un livre sur le côté droit du comptoir du bar. Interagissez avec ce livre pour voter pour lancer le Tall Tale.

Lorsque le livre est ajouté à votre inventaire, vous verrez qu’il comprend Trois Aléatoire histoires parmi une sélection de 11. C’est vrai. Comme les précédents Tall Tales avant lui, The Legendary Storyteller n’a pas de chemin fixe d’événements et crée une nouvelle aventure pour vous chaque fois que vous le suivez.

Le côté positif est que la plupart de ces aventures vous commencent à partir de l’ancien avant-poste de Spire, vous êtes donc probablement déjà à l’un des points de départ. cependant, un avertissement: voici les spoilers, Matey.

Nous supposons que depuis que vous lisez ce guide, vous avez du mal avec les histoires présentées dans le livre et que vous voulez simplement savoir où cela est censé mener. Cela est compréhensible car un enfant a techniquement écrit ces histoires et, en tant que telles, elles peuvent être difficiles à interpréter. Cela dit, nous vous laisserons le soin de savoir comment lire les cartes si c’est ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez sauter la lecture de la carte et connaître à la place l’île exacte et les emplacements des trésors, continuez à lire ci-dessous.

Deuxième étape: emplacements des îles et des trésors des histoires

Attaque des méchants

Vous vous dirigerez vers Old Salts Atoll pour cette clé ou ce coffre. Cela laisse une forte indication dans le livre qu’il se trouve sous la proue du navire situé sur le bord ouest de l’île. Suivez la flèche ci-dessus pour voir où creuser.

Fête d’anniversaire

Vous vous dirigerez vers le refuge du vagabond pour cette clé ou ce coffre. Sur la moitié sud de l’île se trouve un groupe d’arbres près d’un puits. Creusez au centre sur la plaque de sable. Suivez la flèche ci-dessus pour voir où creuser.

Amis du poisson

Vous serez dirigé vers le refuge de la sirène pour cette clé ou ce coffre. C’est le plus difficile à obtenir. Approchez-vous de l’île par le nord-ouest et garez-vous de sorte que son côté soit face à la grande formation rocheuse. Vous devez vous tirer sur ce rocher avec votre canon. Suivez la flèche ci-dessus pour voir où creuser.

Chasse aux monstres

Vous serez dirigé vers The Crooked Masts pour cette clé ou ce coffre. Au large du côté sud-est de l’île se trouve une grande formation rocheuse. À côté se trouve le beaupré du navire où se trouve le trésor. Nagez jusqu’à la partie centrale du bateau et cherchez le reflet révélateur d’un trésor à l’intérieur.

Monster Island

Vous serez dirigé vers le Havre des voleurs pour cette clé ou ce coffre. Au niveau supérieur de l’île, à l’angle sud-ouest, vous trouverez trois têtes de pierre sortant du sol. Creusez juste devant les têtes pour ce trésor.

Vilain homme!

Vous vous dirigerez vers Scurvy Isley pour cette clé ou ce coffre. Sur le côté est de l’île se trouve un gros rocher. Vous devez creuser dans le sable qui est à quelques pas au nord de l’herbe à la base du rocher. Suivez la flèche ci-dessus pour voir où creuser.

Mission de sauvetage

Vous vous dirigerez vers Crook’s Hollow pour cette clé ou ce coffre. Le moyen le plus simple d’accéder à ce trésor est de suivre les instructions sur la carte, en commençant au deuxième niveau. Lorsque vous traversez la grotte, vous arriverez à deux ponts sur le bord sud, à peu près à mi-chemin du sommet de l’île. Traversez ces ponts et creusez.

Amis effrayants

Vous vous dirigerez vers la chute de Kraken pour cette clé ou ce coffre. Sur la plage nord, vous trouverez les restes squelettiques d’un Kraken. Se reposer à l’intérieur de sa colonne vertébrale près du sable est le trésor que vous cherchez à trouver.

Le plus petit bateau

Vous vous dirigerez vers Lone Cove pour cette clé ou ce coffre. Sur le coin nord-ouest de l’île, vous trouverez une grotte dans les rochers, face à la mer. Entrez dans cette grotte et restez à droite, et vous trouverez un petit bateau à côté de champignons incandescents. Suivez la flèche ci-dessus pour voir où creuser.

Aventure au trésor

Vous serez dirigé vers l’île K9 pour cette clé ou ce coffre. En plein milieu des deux sections principales du terrain se trouve un canal. Plongez dans ce canal, et au fond, vous trouverez le trésor à l’intérieur d’une épave. Suivez les flèches ci-dessus pour voir où plonger et regarder.

Windy Wings

Vous vous dirigerez vers Plunder Valley pour cette clé ou ce coffre. Au sommet de l’île, du côté ouest, vous verrez un grand oiseau de pierre. Si vous suivez la direction dans laquelle il fait face, vous verrez un tas d’os dans l’herbe à une courte distance. Suivez la flèche ci-dessus pour voir où creuser.

Troisième étape: ouvrez le coffre

Lorsque vous suivez les chemins des trois histoires, vous trouverez l’un des trois éléments nécessaires pour avancer: la clé du calice, la clé de la couronne ou le coffre de Briggsy. Après les avoir tous rassemblés, apportez les deux clés du coffre pour l’ouvrir.

À l’intérieur, vous trouverez des pages supplémentaires et une planche percée de trous. Ceci est votre prochain indice de trésor! Passons à la partie suivante du guide pour comprendre que faire avec la planche!

Avez-vous terminé le grand conte Shroudbreaker? Vous obtenez une mention élogieuse pour l’avoir fait cinq fois!