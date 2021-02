Mer des voleurs | Le grand conte légendaire du conteur | Emplacements des journaux cachés

Le conteur légendaire est peut-être un récit réconfortant et amusant sur les rêves d’un enfant, mais rechercher les emplacements des journaux cachés peut être un cauchemar. Ces journaux régalent l’histoire de l’un des coéquipiers du seigneur pirate Briggsy. une histoire plus profonde et plus sombre pour les joueurs à suivre, et raconte la transition de l’aventurière audacieuse et amusante Briggsy. Vous commencez à comprendre pourquoi Tasha l’admirait tant, et peut-être même l’admirez un peu vous-même.

Tout ce qui a été dit ci-dessus suppose bien sûr que vous êtes intéressé par la tradition du jeu. Que vous vous trouviez immergé dans l’histoire ou que vous souhaitiez simplement obtenir toutes les distinctions, ce guide vous aidera à localiser tous ces journaux difficiles à trouver éparpillés dans toute la mer.

cependant, Avant que nous commencions, si vous cherchiez réellement à résoudre une partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que The Legendary Storyteller Tall Tale est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. Deuxièmement, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les cinq îles sur lesquelles vous trouverez ces journaux. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Avant-poste Dagger Tooth

Avant-poste de la tombe de Galion

Lone Cove

Hideaway de la sirène

Ancien atoll des sels

Maintenant que vous avez la liste complète, vous pouvez planifier un itinéraire et un itinéraire pour les îles. Puisque vous naviguez vers plusieurs îles différentes dans votre quête pour terminer le Tall Tale, le moment est venu de choisir des voyages à compléter sur le côté! Le plus souvent, les voyages vous amèneront sur l’une des îles que vous devez visiter pour continuer le conte. Le guide ci-dessous répertorie les journaux par ordre d’apparition dans l’histoire.

Journal n ° 1: Lone Cove

Ce journal est le plus facile à trouver pour ce grand conte, surtout si l’une des histoires de Tasha vous amène sur cette île. Le Journal est situé sur une plate-forme rocheuse qui est près du petit bateau en elle Le plus petit bateau récit. Cependant, si vous constatez que vous n’avez pas eu cette histoire, ce journal est toujours facile à trouver. Vous souhaitez garer votre bateau à l’angle nord-ouest de l’île, directement devant la grotte qui fait face à la mer. Entrez dans la grotte et restez à droite. Vous verrez beaucoup de récupération dans une grande pièce éclairée par des champignons incandescents. Vous trouverez le Journal ici sur une étagère rocheuse. Lorsque vous le lirez, vous verrez où vous vous dirigez ensuite: Hideaway de la sirène.

Journal n ° 2: Le refuge de la sirène

Attends attends. Cette est le journal le plus facile à trouver pour ce grand conte. Comme Lone Cove, vous voudrez garer votre bateau du côté nord-ouest de cette île. De là, vous pouvez simplement marcher jusqu’à la plage et chercher un feu de camp avec une casserole suspendue au-dessus pour vous permettre de cuisiner de la viande. À côté de ce feu de camp se trouve un baril qui dépasse légèrement du sol. À l’intérieur de ce baril se trouve le Journal. Lorsque vous le lirez, vous verrez notre prochain emplacement: Ancien atoll des sels.

Journal # 3: Ancien atoll des sels

Ce journal n’est pas particulièrement difficile à trouver, mais si vous ne le regardez pas de près, vous pouvez le manquer. Sur la plage ouest, vous verrez une épave, avec la moitié avant d’un bateau dépassant du sol. Allez dans la moitié avant du bateau et remontez les planches inclinées vers le bol. Sur le côté gauche de l’arc, vous verrez une section cassée qui vous donne accès au coin derrière elle. Dans ce coin se trouve le Journal. Nous vous avons dit que vous pourriez le manquer! En le lisant, vous saurez où nous allions ensuite: Avant-poste de Dagger Tooth!

Journal n ° 4: Avant-poste de Dagger Tooth

Ce journal n’est pas difficile à atteindre, mais il est difficile à remarquer. Les tavernes de tous les avant-postes ont une étagère sur le mur à droite de l’entrée. Cependant, si vous regardez attentivement (personne ne vous jugera si vous ne le faites pas), vous verrez que cette étagère contient un livre supplémentaire! Approchez-vous de la bibliothèque et vous trouverez ce journal posé sur l’étagère supérieure. Interagissez avec lui pour le lire et vous serez invité à accéder à La tombe de Galion.

Journal # 5: Avant-poste de la tombe de Galion

C’est le journal le plus difficile que nous ayons rencontré dans l’un des Tall Tales jusqu’à présent. Il est difficile à atteindre, et sans aucune instruction, nous supposerons que très peu de gens regarderaient à l’endroit où il est caché. Au centre de l’avant-poste se trouve un grand arc de navire, dépassant d’un rocher massif. Trouvez le chemin menant à ce navire et escaladez les échelles, les marches et les allées étroites pour atteindre la proue. Allez encore plus loin: marchez le long du dangereux bout-dehors extrêmement étroit jusqu’aux cages suspendues au bout. Vous devez orienter votre personnage juste à droite pour voir et interagir avec ce livre. Vous pouvez voir comment nous l’avons fait dans l’image ci-dessus. Ceci est le dernier journal de ce grand conte.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez La Dame derrière le masque Recommandation! C’est l’une des sept distinctions que vous devez obtenir pour vraiment Achevée The Legendary Storyteller Tall Tale et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. En plus de ceux-ci (et de celui que vous venez de réaliser), il n’y a qu’une seule autre recommandation que vous devez obtenir, et cela vous oblige à terminer The Legendary Storyteller cinq fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

