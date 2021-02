The Fate of the Morningstar est le septième volet du Mer des voleurs aventure principale de Tall Tale. Dans celui-ci, ils nous fournissent une bouffée d’air frais et gardent l’histoire principalement centrée sur une mission de reconnaissance, ne nécessitant aucun combat ni résolution d’énigmes. Vous devez suivre les traces (littéralement) de trois âmes bloquées après leur disparition prématurée. Le passeur, qui dirige le traversier des damnés, a remarqué que les âmes manquaient.

Mer des voleurs | Le destin du grand conte Morningstar | Comment trouver la lanterne enchantée

Avant que nous commencions, si vous cherchez une section différente du guide, vous pouvez les trouver toutes liées dans la liste ci-dessous. Cette section du guide couvrira le démarrage de l’aventure et la localisation de la lanterne enchantée, un élément essentiel pour localiser les âmes perdues.

LIEUX CACHÉS DU JOURNAL: Lorsque vous commencez cette aventure, vous remarquerez peut-être dans votre journal des pirates que l’une des félicitations qui lui sont associées est de trouver tous les journaux cachés. Vous devez avoir le destin du grand conte Morningstar actif pour trouver ces journaux! En tant que tels, il est préférable de les rechercher en cours de route lorsque vous visitez les îles dans votre itération du Tall Tale. Suivez le lien ci-dessus pour obtenir le guide de localisation de ces journaux cachés.

Si vous avez déjà commencé la quête et que vous cherchez à trouver la lanterne enchantée, allez-y et passez à la deuxième étape. Si vous cherchez comment démarrer cette aventure, continuer la lecture Première étape. Vous allez avoir une surprise!

Première étape: Commencer le destin de Morningstar

Comme indiqué précédemment, l’objectif principal de ce Tall Tale est de libérer les âmes de trois pirates morts de leurs prisons. Cette tâche vous est confiée par The Ferryman, qui dirige le Ferry of the Damned. Vous vous demandez donc naturellement comment démarrer cette quête, étant donné que la seule façon de parler à The Ferryman est de mourir en jeu.

En rapport: Tous les emplacements de balises dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Dans une étrange tournure des événements, ce jeu vous oblige en fait à MOURIR pour commencer ce grand conte. C’est en effet l’une de ces rares circonstances dans lesquelles nous vous proposerons de tuer votre personnage pour terminer l’aventure.

Vous pouvez faire mourir votre personnage sous n’importe quelle forme que vous souhaitez, car cette partie n’a pas d’importance. Une fois que votre âme est sur le ferry des damnés, vous devrez vous approcher du passeur et regarder sur la rampe. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le livre de quêtes se trouve ici. Interagissez avec le livre pour démarrer le grand conte. De là, le passeur vous informera de l’objet de la quête et exigera que vous obteniez d’abord sa lanterne.

Deuxième étape: trouver la lanterne enchantée

Il y a deux îles possibles sur lesquelles vous pourriez trouver la lanterne enchantée. Pour déterminer vers lequel vous vous dirigez, vous pouvez simplement vous référer au livre de quêtes. Il dira où le passeur a sacrifié son âme. Il vous indiquera également sur quelle zone spécifique de l’île rechercher son lieu de repos. Les deux options d’île sont répertoriées ci-dessous, avec une description de la façon de trouver la lanterne là-bas.

Arche du maraudeur

Le livre de quêtes mentionne que le passeur est mort au sommet de l’île, sous un arbre qui semble mourir. Le passeur prend son poison ici, et c’est ici que vous déterrerez son sarcophage. L’image ci-dessus montre exactement où vous devrez creuser, mais si vous suivez ses instructions, vous pourrez probablement le trouver vous-même.

La chute de Kraken

Kraken’s Fall suit le même schéma que Marauder’s Arch. Vous devrez escalader l’île et atteindre le plus haut sommet possible. L’emplacement précis de ce pic est indiqué sur la carte. Vous pouvez dire quel est le bon pic car il aura un arbre qui se profile au-dessus. Creusez à cet endroit comme dans l’image ci-dessus, et vous dévoilerez le sarcophage du passeur.

Troisième étape: emmenez la lanterne enchantée sur l’île

Maintenant que vous avez débouché le sarcophage, vous pouvez l’ouvrir! À l’intérieur, vous trouverez, bien sûr, la lanterne enchantée. Maintenant que vous l’avez, vous devrez vous diriger vers l’île sur laquelle ces âmes sont emprisonnées. Pour déterminer la bonne île, vous devrez vous référer à nouveau à votre livre de quêtes.

Sur l’une des pages, après que le passeur a décrit sa mort, il mentionne qu’il a besoin de voir le sort de ces âmes bloquées sur une île spécifique. L’île mentionnée sera soit Old Faithful Isle, soit Kraken’s Fall. Si vous vous dirigez vers Old Faithful Isle, vous pouvez trouver le début de l’enquête sur la plage sud. Alternativement, si vous vous dirigez vers la chute de Kraken, vous trouverez le début de l’enquête à la plage nord.

Comment fonctionne la lanterne enchantée

Les contours de la lanterne enchantée fragments du passé et vous permet de voir les dernières minutes de la vie d’un pirate pour retracer le sort de leurs âmes. Lorsque vous les emmenez sur la bonne île, vous commencerez cette enquête sur les emplacements de leurs âmes. Vous devrez principalement suivre les traces et les actions des défunts pour découvrir la vérité.

Lorsque vous les suivez, vous finirez par voir le point des clés et des coffres que vous devez trouver. Malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose de plus dans ce guide sans le gâcher. Cependant, la liste ci-dessous fournit des conseils utiles à garder à l’esprit lorsque vous explorez l’île.

Faites attention aux mains. Lorsque vous découvrez les scènes, vous verrez fréquemment les mains et les bras des acteurs dans des formations spécifiques. Parfois, ils pointent du doigt, parfois ils pointent leurs armes. La direction dans laquelle ils pointent est généralement la direction dans laquelle vous devez aller.

Lorsque vous découvrez les scènes, vous verrez fréquemment les mains et les bras des acteurs dans des formations spécifiques. Parfois, ils pointent du doigt, parfois ils pointent leurs armes. La direction dans laquelle ils pointent est généralement la direction dans laquelle vous devez aller. Faites attention aux pieds. Vous suivrez beaucoup de traces. Certains d’entre eux seront des pas humains, et certains d’entre eux seront des pas squelettes. Lorsque les pas s’arrêtent soudainement, cela ne signifie pas que c’est là que vous devez creuser. Suivez la direction que prennent les derniers pas de cette ligne.

Vous suivrez beaucoup de traces. Certains d’entre eux seront des pas humains, et certains d’entre eux seront des pas squelettes. Lorsque les pas s’arrêtent soudainement, cela ne signifie pas que c’est là que vous devez creuser. Suivez la direction que prennent les derniers pas de cette ligne. La phrase suivre le courant vient à l’esprit. Ce Tall Tale est bien plus passif que les autres. Vous devez principalement utiliser votre intuition pour déterminer où vous devez aller ensuite.

En rapport: Comment obtenir une clé cendrée dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Et après

Une fois que vous avez obtenu la lanterne enchantée et que vous vous êtes rendu sur l’île appropriée, vous serez prêt à commencer l’enquête sur les âmes mentionnées dans le livre du passeur. À partir de là, le guide se divise en deux parties, comme les livres Choisissez votre propre aventure que nous aimions tous!

Si l’île à laquelle vous devez vous rendre est Old Faithful Isle, suivez ce lien à cette partie du guide.

Si l’île à laquelle vous devez vous rendre est la chute de Kraken, suivez ce lien à cette section de guide.

C’est aussi le moment idéal pour commencer à chercher le Journaux cachés, qui sont tous situés sur Old Faithful Isle!

Vous avez un crâne méchant de primevère et vous ne savez pas quoi en faire? Consultez notre guide sur les endroits où vendre des crânes de prime méchants!