Pour Wild Rose Tall Tale, vous avez la possibilité de poursuivre l’une des recommandations du Pirate Log. Cette mention élogieuse n’est pas nécessaire pour terminer l’histoire. Pourtant, cela étoffe votre immersion dans l’histoire et fournit un peu plus de contexte derrière George et Rose, Mer des voleurs « amants étoilés.

Mer des voleurs | Grand conte Wild Rose | Emplacements des journaux cachés

Avant que nous commencions: Si vous cherchiez réellement à résoudre une partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que Wild Rose Tall Tale est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. Deuxièmement, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

En relation: Comment obtenir le crâne rituel dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les cinq îles sur lesquelles vous trouverez ces journaux. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Cannon Cove

Lagon des murmures

Lone Cove

Rapier Cay

Prime de marin

Maintenant que vous avez la liste complète, vous pouvez planifier un itinéraire et un itinéraire pour visiter les îles de la manière la plus efficace. Puisque vous naviguez vers plusieurs îles différentes dans votre quête pour terminer le Tall Tale, le moment est venu de choisir des voyages à compléter sur le côté! Le plus souvent, les voyages vous amèneront sur l’une des îles que vous devez visiter pour continuer le Tall Tale. Le guide ci-dessous répertorie les journaux par ordre d’apparition dans l’histoire.

Sinon, vous pouvez également consulter notre Guide des poissons pour voir les temps de cuisson, les emplacements et les appâts pour attraper tous les poissons. Rose sauvage s’étend sur plusieurs sections de la carte, vous êtes donc obligé de décrocher quelque chose de bien!

Journal # 1: Il se fera tuer! – Cannon Cove

Dans un ordre séquentiel, le premier journal que vous signifiait pour trouver c’est sur Cannon Cove. Vous vous dirigerez vers la plage reliée à la baie du côté ouest de l’île. Vous trouverez un camping situé dans le coin intérieur de la plage, près de la grande corniche pointue au milieu de l’île. Vous trouverez ce journal sous un tonneau abandonné dans ce camping. Lorsque vous le lirez, vous constaterez qu’il vous mène à notre prochain emplacement: Lone Cove!

Journal # 2: Je pense que je l’aime – Lone Cove

Ce journal est proche du gros rocher au centre de l’île. Si vous regardez le long du côté est de ce rocher, vous trouverez des poteaux en bois destinés à tracer un chemin pour les voyageurs. Sur le côté intérieur de ceci clôture ment le Journal. Celui-ci peut être un peu difficile à repérer, car il se trouve juste à côté de deux objets plus hauts que lui. Utilisez les images ci-dessus pour savoir où chercher exactement. En le lisant, vous saurez l’emplacement du prochain Journal: Lagoon of Whispers.

Journal # 3: Un baiser et une miss – Lagoon of Whispers

Lagoon of Whispers est l’endroit où George et Rose ont partagé leur premier baiser. Heureusement, c’est une petite île, donc le Journal n’est pas difficile à trouver. Sur le côté ouest de l’île, à quelques pas de l’amas de gros rochers, se trouvent des récupérations et une lanterne suspendue non loin du sol. Le Journal est posté sur l’un des barils ici. Lorsque vous lirez ce journal, vous serez dirigé vers l’emplacement du quatrième journal: Prime de marin.

Journal # 4: Il a proposé! – Prime de marin

Sailor’s Bounty est connu comme le île piège à cause de tous les pièges. Le côté positif? Il faudrait que vous vous mettiez en quatre pour les rencontrer. Approchez-vous de cette île par le sud-est et garez-vous dans le groupe d’îles au nord du continent. Le Journal est situé sur le deuxième îlot, sous plusieurs barils et autres morceaux brisés d’un navire. Une fois que vous aurez lu ce livre, vous connaîtrez l’emplacement du dernier journal: Rapier Cay!

En relation: Comment obtenir une légende de pirate dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Journal # 5: Je veux me battre! – Rapier Cay

Si vous êtes comme nous, ce sera en fait le premier journal que vous trouverez! Nous avons fini par tomber dessus lors de notre recherche du coffre de souvenirs. Rapier Cay est une petite île, vous n’aurez donc pas besoin de marcher loin pour ce journal. Sur la plage Nord, du feuillage au centre, se trouvent plusieurs tonneaux et arbres. Le dernier Journal est juste devant ces barils.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez Véritable trésor Recommandation! C’est l’une des sept distinctions que vous devez obtenir pour vraiment Achevée the Wild Rose Tall Tale et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. En plus de ceux (et de celui que vous venez de réaliser), il n’y a qu’une seule autre recommandation que vous devez obtenir, et cela vous oblige à terminer Wild Rose cinq fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

Essayez-vous de trouver du poisson pour The Hunters Call? Utilisez notre guide sur la façon d’attraper et de vendre du poisson!