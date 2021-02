Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons couvert les guides et les emplacements des Coffre de souvenirs, la Boîte à musique, et Boîte à épices de George. Dans cette section, nous couvrirons ce que vous êtes censé faire avec ces articles et comment terminer ce grand conte plein d’amour. Nous allons parler encore deux fois à Madame Olive et partir à la recherche des amoureux perdus depuis longtemps!

Mer des voleurs | Grand conte Wild Rose | Comment trouver George, Rose et Rooke

Avant que nous commencions, si vous êtes ici parce que vous cherchez comment trouver les autres éléments essentiels ou les emplacements des journaux cachés, vous pouvez suivre le lien approprié répertorié ci-dessous.

Si vous lisez encore, cela signifie que vous êtes ici parce que vous avez tous ces éléments et que vous ne savez pas quoi en faire, ou que vous avez du mal à faire des têtes ou des queues de votre boussole (ou plutôt – Nord ou sud, si vous voulez). À partir de l’obtention de la boîte à musique et de la boîte à épices, nous vous guiderons à travers le reste du grand conte ci-dessous!

Première étape: retournez les articles à Madame Olive

Généralement, le jeu vous dira ce que vous devez faire ensuite. Cependant, vous avez peut-être manqué la notification parce que vous repoussiez les squelettes ou cherchaient du butin. Quelle que soit la raison, vous devez maintenant savoir où aller.

La première chose que vous devez faire est de rendre la boîte à musique et la boîte à épices de George à Madame Olive sur l’avant-poste de pillage. Vous pouvez la trouver dans la tente de l’Ordre des âmes là-bas.

En lui parlant, elle exprimera son inquiétude pour son amie Rose et son amant George. Désespérée de s’assurer qu’ils vont bien, elle vous prendra les objets et effectuera un rituel comme indiqué dans l’image ci-dessus. Une fois le rituel terminé, elle vous présentera une boussole avec des figures de George et Rose dansant ensemble. Ceux d’entre vous qui ont terminé le Tall Tale The Cursed Rogue savent probablement ce que fait cette boussole.

Deuxième étape – Première partie: À la recherche de Rose et … George

Si vous avez suivi l’histoire jusqu’à présent, vous aurez sans doute remarqué que tout ne va pas bien dans cette histoire d’amour. Ils ont fui un puissant pirate nommé Rooke parce qu’elle a son cœur et son esprit à gagner les affections de George. Tu verras qu’elle est … eh bien … elle va faire partie de votre histoire aussi.

Si vous soupçonnez que votre nouveau Compass pointe directement vers George et Rose, vous avez raison! Similaire à votre méthode pour localiser le seigneur pirate Briggsy, vous devez maintenant suivez cette boussole à l’emplacement de George et Rose. Parfois, vous finirez par devoir parcourir une distance importante, alors ne vous inquiétez pas si vous naviguez depuis plus de 10 minutes environ. Continuez simplement à suivre la boussole que Madame Olive vous a donnée. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des îles sur lesquelles vous pourriez trouver George et Rose.

Cannon Cove

Crescent Isle

Lone Cove

Hideaway de la sirène

Plunder Valley

Prime des marins

Shark Bait Cove

Smugglers ‘Bay

Île aux serpents

Refuge du vagabond

Premièrement, la boussole mènera à Rose. Une fois que vous avez atteint l’île vers laquelle vous mène la boussole, continuez simplement à l’utiliser pour trouver son emplacement exact sur l’île.

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Le reste de ce guide contient des spoilers pour l’histoire. Si vous souhaitez suivre l’histoire vous-même sans lire ce qui se passe, continuez simplement à suivre où pointe la boussole et revenez voir Madame Olive une fois que vous avez trouvé ce qui se passe à la fin. Ne continuez pas à lire si vous voulez découvrir l’histoire vous-même.

Deuxième étape – Deuxième partie: Rose

Lorsque vous atteignez la fin de la ligne, vous trouverez le squelette de Rose, probablement appuyé contre un rocher. De la musique triste jouera, et si vous êtes comme nous, votre cœur se brisera un peu lorsque vous vous rendrez compte qu’elle n’est plus capable d’exprimer son amour pour George. Sur la poitrine (maintenant osseuse) de Rose se trouve sa moitié du pendentif qu’elle a partagé avec George. Prenez ce pendentif. Votre boussole clignotera alors légèrement et vous constaterez qu’elle pointe vers un nouvel emplacement. Maintenant, il est temps de trouver … George!

Deuxième étape – Troisième partie: Geo -… Rooke?

À l’approche de la nouvelle île et du nouvel emplacement, vous ne trouverez pas les restes de George assis ici. Au lieu de cela, vous verrez le méchant squelette Captain Rooke! Si vous attendez assez longtemps pour écouter, vous entendrez ses commentaires sarcastiques sur George lui appartenant et à quel point elle est heureuse d’avoir enfin son cœur. Un harceleur assez effrayant, si vous nous le demandez.

Une fois que vous aurez rassemblé suffisamment d’informations, vous vous rendrez compte que Rooke a les tourtereaux sous le charme. Vous n’avez qu’un seul choix: DÉTRUISEZ-LA.

Troisième étape: vaincre le capitaine Rooke

Écoutez, pour être honnête, nous ne pouvons pas dire grand-chose ici que vous ne savez pas déjà. Captain Rooke est à peine au-dessus d’un squelette moyen. Elle n’a pas de pouvoirs spéciaux, mais elle Est-ce que avoir beaucoup de squelettes à sa disposition. Cependant, vous pouvez facilement vaincre Rooke en continuant à la frapper ou en choisissant simplement de lui tirer dessus depuis votre vaisseau. Quoi qu’il en soit, c’est une courte bataille.

Après l’avoir vaincue, elle laissera tomber le pendentif de Rose. Prenez-le et vous serez maintenant prêt à terminer ce grand conte.

Quatrième étape: retournez voir Madame Olive

Avec les deux pendentifs en remorque, retournez à l’avant-poste de pillage une dernière fois. Apportez les pendentifs à Madame Olive pour voir comment elle réagit à l’annonce de leur mort et à la conclusion édifiante de l’histoire. Espérons que l’image ci-dessous ne le donne pas!

Et après

Ceci termine cette série de quêtes principale du grand conte de la rose sauvage. Pour le compléter, vous recevrez le Le destin de Rose Recommandation, la Mention élogieuse du destin de George, et le Mention élogieuse de la rose sauvage. De là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez refais la quête, trouver les journaux cachés, ou passez au prochain Tall Tale: L’Art du Trickster!

