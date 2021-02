Lorsque vous commencez le grand conte Shroudbreaker, vous débloquez la possibilité de trouver les journaux cachés associés à l’histoire. Ces journaux ne sont accessibles que lorsque le Shroudbreaker Tall Tale est actif et ne sera plus disponible à tout autre moment. Cela étant dit, nous voulions vous fournir une liste de l’emplacement de ces journaux cachés et des descriptions faciles sur la façon de les trouver.

Mer des voleurs | Grand conte Shroudbreaker | Où trouver les emplacements des revues

Les journaux cachés associés au grand conte Shroudbreaker se concentrent autour de la coéquipière de Ramsey, Mercia. Elle était fidèle à Ramsey, et son histoire devient plus détaillée à mesure que vous découvrez plus de ses journaux.

Étant donné que ces journaux sont une quête secondaire facultative, ils ne se trouvent pas toujours sur les mêmes îles où vous trouvez l’ancien coffre, l’ancien coffre-fort ou les anciens médaillons. Au lieu de cela, chaque journal aura une idée de l’endroit où vous pouvez trouver le suivant. Lorsque vous lisez chaque journal, portez une attention particulière à tous les emplacements nommés, car c’est l’indice dont vous aurez besoin pour continuer.

Malheureusement, ces indices sont vagues. Même si vous connaissez la bonne île vers laquelle vous rendre, vous risquez de ne pas savoir exactement où sur l’île, ils sont. Nous commençons cette quête secondaire sur la même île que vous trouverez le journal du navire Magpie’s Wing: Île N13!

Journal # 1: Île N13

Étant donné que l’île N13 est si petite, vous trouverez que ce premier Journal est remarquablement facile à trouver. En partant de l’image ci-dessus, vous pouvez déterminer son emplacement exact par rapport à la grande plante rouge au milieu de l’île. Ce journal commence votre quête parallèle! Après l’avoir lu, vous remarquerez que Mercia mentionne avoir laissé ses notes de recherche à Ancient Spire, qui est, bien sûr, votre indice de Dirigez-vous vers l’avant-poste de Ancient Spire pour le prochain Journal.

Journal # 2: Avant-poste de la flèche antique

L’avant-poste de la flèche antique est nettement plus grand que l’île N13, c’est donc là que trouver ces journaux devient une corvée. Comme indiqué ci-dessus, ces indices sont vagues et fournissent rarement même un indice mineur sur l’endroit où nous devrions regarder sur l’île.

Une fois que vous avez atteint l’avant-poste de Ancient Spire, regardez l’image ci-dessus. Sur la gauche, vous verrez l’emplacement approximatif du Journal sur la carte. C’est à l’intérieur d’une grotte, alors n’allez pas regarder à l’extérieur de la flèche! Sur la droite, vous verrez où le Journal est placé dans sa zone.

Vous voulez vous diriger vers les grottes de la flèche nord. Le Journal est assis ici contre un gros rocher entre deux bougies. Lorsque vous l’aurez lu, vous saurez que Mercia mentionne l’emplacement du prochain Journal: Devil’s Ridge.

Journal n ° 3: La crête du diable

Devil’s Ridge est une île immense, alors vous réalisez sans aucun doute à quel point il est ridicule de ne pas nous présenter plus d’informations pour trouver ces journaux. Néanmoins, vous pouvez voir où il se trouve dans l’image ci-dessus. Sur la gauche, vous verrez l’emplacement approximatif du Journal sur la carte. Sur la droite, vous verrez où le Journal est placé dans sa zone.

Vous devrez vous diriger vers le côté nord de l’île au niveau intermédiaire. Vous trouverez un canon et un tonneau avec une bouteille sur le dessus le long du bord de ce niveau. Le Journal est allongé sur un rocher juste à côté de ce tonneau. En le lisant, vous verrez que Mercia est le prochain lot de notes a été laissé à Havre de voleurs.

Journal n ° 4: Le paradis des voleurs

Thieves ‘Haven est également une grande île, mais Mercia nous a laissé ce qui pourrait être considéré comme un minuscule indice de l’endroit où il pourrait se trouver sur l’île. Elle note que c’était leur première cachette. Nous vous laisserons le soin de déterminer s’il s’agit d’un indice, mais nous considérons que cela signifie que le Journal se trouvera dans un petit camping.

Lorsque vous vous rendez à Thieves ‘Haven, un petit camping est exactement ce que vous chercherez à trouver, et cela peut être vu dans l’image ci-dessus. Sur la gauche, vous verrez l’emplacement approximatif du Journal sur la carte. Sur la droite, vous verrez où le Journal est placé dans sa zone.

Sur la partie intérieure de l’île se trouvent de nombreux quais et des morceaux de bateau cassés, mais niché sur le côté nord de cette zone se trouve une petite hutte avec une seule torche et plusieurs caisses. À l’intérieur de l’une de ces caisses se trouve le quatrième Journal. Quand vous lisez celui-ci, il vous indiquera l’emplacement final du Journal: Avant-poste de pillage.

Journal # 5: Avant-poste de pillage

Puisque vous avez déjà activé Shroundbreaker Tall Tale pour trouver ces journaux, nous vous recommandons de terminer le reste de la quête principale avant de vous diriger vers l’avant-poste de pillage. La dernière partie du Tall Tale vous oblige à vous rendre dans n’importe quel avant-poste et à transformer le Shroudbreaker en mystérieux étranger.Si vous terminez le Tall Tale, puis venez à Plunder Outpost pour trouver le dernier journal, vous avez coupé une grande partie de la voile requise hors de votre itinéraire.

Une fois que vous êtes arrivé à Plunder Outpost, regardez l’image ci-dessus. Sur la gauche, vous verrez l’emplacement approximatif du Journal sur la carte. Sur la droite, vous verrez où le Journal est placé dans sa zone. Pour ce dernier Journal, il vous suffit de vous diriger vers la barque à moitié couverte près de la tente Gold Hoarders. Si vous ne savez pas où il se trouve, cherchez simplement le feu de camp à côté. Le cinquième et dernier journal est posé sur une planche dans la barque.

Lorsque vous lirez ce dernier journal, vous recevrez le Mention élogieuse des souvenirs perdus de Mercia. C’est l’une des félicitations requises si vous souhaitez obtenir le Une mention élogieuse pour l’héritage englouti.

Par chance (ou peut-être intentionnellement par les développeurs du jeu), Plunder Outpost est l’endroit où vous commencerez le prochain Tall Tale: Le voleur maudit!

Vous voulez refaire ce grand conte pour obtenir les éloges ou obtenir une autre belle pièce d’or? Cela change à chaque fois, alors utilisez à nouveau notre guide Shroudbreaker Tall Tale!