Dans les parties précédentes de notre guide pour le grand conte Shroudbreaker, nous avons décrit comment le journal de bord de la pie, le coffre antique et le coffre-fort antique. Si vous n’en avez pas terminé un, nous vous recommandons d’aller à cette partie de le guide et les compléter avant de continuer ici.Dans cette section du guide, nous vous expliquerons comment obtenir les médaillons antiques.

Mer des voleurs | Grand conte Shroudbreaker | Où trouver d’anciens médaillons

Avant que nous commencions, nous vous fournirons la liste de chaque partie de ce guide, afin que vous puissiez facilement revenir en arrière ou passer à la partie sur laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes certain que vous êtes au point du Tall Tale où vous devez trouver les médaillons, vous pouvez faites défiler jusqu’à la première étape. Toutes les sections sont affichées dans la liste ci-dessous.

LIEUX DU JOURNAL SHROUDBREAKER: Les journaux étant des options, nous ne les avons pas inclus dans le guide principal. Si vous souhaitez les obtenir, suivez le lien ci-dessus sur Où trouver les emplacements des revues. Vous ne pouvez faire cela que pendant que le grand conte Shroudbreaker est actif!

Première étape: trouver les médaillons

Maintenant que vous avez trouvé le coffre-fort et résolu son puzzle, vous remarquerez que vous n’avez été récompensé de rien. C’est parce qu’il reste encore à faire! Heureusement, vous n’êtes plus dans une pièce qui se remplit rapidement d’eau, vous pouvez donc prendre votre temps pour terminer cette partie suivante du Tall Tale.

Si vous regardez l’autel, vous verrez que sa surface a changé en une image en niveaux de gris. Cette image représente l’endroit où vous devez creuser pour trouver le premier médaillon. Nous avons répertorié ci-dessous les emplacements de chaque médaillon. Une fois que vous avez récupéré le médaillon montré, vous devez revenir et le placer sur l’autel.

En relation: Comment obtenir des malédictions dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

L’image sur l’autel changera et vous montrera l’emplacement du prochain médaillon. Vous devez trouver trois médaillons de cette façon. La zone générale montrée dans l’image peut parfois être difficile à trouver si vous ne connaissez pas l’île. Pourtant, les sites de fouille sont faciles à repérer une fois que vous savez dans quelle zone ils se trouvent.

La meilleure partie à ce sujet est que tout se fait sur la même île sur laquelle vous avez trouvé l’ancien coffre-fort! Vous n’avez plus besoin de naviguer jusqu’à ce que vous ayez trouvé les trois médaillons et ouvert la tombe de The Shroudbreaker.

L’inconvénient est qu’une fois de plus, nous ne savons pas exactement où vous êtes car vous pourriez être au coffre-fort sur l’une des six îles. Cependant, nous vous avons toujours facilité la recherche des médaillons, car nous avons inclus leurs emplacements de fouille précis sur les six îles. En supposant que vous vous souveniez de l’île sur laquelle vous vous trouvez, vous pouvez faire défiler jusqu’à eux ou simplement cliquer sur le lien ci-dessous qui correspond à votre île.

Médaillons de la crête du diable

Uncharted Island à N13 Medallions

Médaillons de l’île du croissant

Médaillons creux de Crook

Médaillons de la cachette de la sirène

Médaillons d’automne de Kraken

Médaillons de la crête du diable

L’image ci-dessus montre l’emplacement approximatif des trois médaillons sur Devil’s Ridge. Ci-dessous, nous avons fourni des captures d’écran de ce à quoi ressemblent les sites de fouilles des Medallions dans le jeu et quelques brèves descriptions sur la façon de les trouver.

Médaillon # 1: Il y a une cascade sur l’île qui se déverse dans un étang. En utilisant la cascade comme point de départ, vous trouverez le point de fouille à la base du rocher à l’extrémité opposée de l’étang. Médaillon # 2: Il y a une passerelle juste au-dessus de l’ancienne voûte. Sur celui-ci, vous verrez des tonneaux à côté d’une lanterne allumée. Le site de fouille est à quelques pas du [x] de ces barils. Médaillon # 3: Il y a une grotte au milieu de l’île. À l’intérieur de la grotte se trouve un sanctuaire aux sangliers. Le point de fouille est à la base de ce sanctuaire.

Médaillons de l’île N13 (inexplorés)

Les médaillons de cette île sont un peu délicats car il faut nager pour eux. Étant donné que l’île n’est pas cartographiée, nous ne pouvons pas fournir une vue aérienne de l’endroit où ils seront. Si vous regardez ci-dessous, cependant, vous verrez que nous avons fourni des captures d’écran de ce à quoi ressemblent les emplacements des médaillons dans le jeu et de brèves descriptions sur la façon de les trouver.

Médaillon # 1: Juste à l’extérieur de l’entrée sous-marine du temple, au sommet du pilier. Médaillon # 2: Sur la partie sud-est de l’île, vous verrez un rocher à côté de quelques palmiers. Le site de fouille est près de la base de ces arbres, à quelques pas au nord-ouest. Médaillon # 3: Au sud-ouest de l’épave, vous trouverez deux arches. Vous verrez le médaillon briller à leur base.

Médaillons de l’île du croissant

L’image ci-dessus montre l’emplacement approximatif des trois médaillons sur Crescent Isle. Crescent Isle est un peu petite par rapport à la plupart des autres îles Vault, mais cela ne signifie pas qu’elles sont plus faciles à trouver! Ci-dessous, nous avons fourni des captures d’écran de ce à quoi ressemblent les sites de fouilles des Medallions dans le jeu et quelques brèves descriptions sur la façon de les trouver.

Médaillon # 1: Vous devrez vous rendre dans la partie sud de la grotte principale. Ici, des roches pointues dépassent du sol (appelées stalagmites). Le point de fouille est à la base de ces stalagmites. Médaillon # 2: Au sommet du côté nord-est de l’île se trouvent de gros rochers. Le site de fouille est à la base de ces roches. Médaillon # 3: Sur le côté nord de l’île se trouve une piscine d’eau entourée de rochers de taille moyenne, avec une petite cascade ruisselante. Le point de fouille se trouve dans cette piscine d’eau.

Médaillons creux de Crook

L’image ci-dessus montre l’emplacement approximatif des trois médaillons sur Crook’s Hollow. Ci-dessous, nous avons fourni des captures d’écran de ce à quoi ressemblent les sites de fouilles des Medallions dans le jeu et quelques brèves descriptions sur la façon de les trouver.

Médaillon # 1: Dans la partie sud de la grotte principale, il y a un gros rocher avec une peinture de scarabée. Le point de fouille est à la base de ce rocher, dans l’herbe. Médaillon # 2: Dans la partie sud de la grotte se trouve une cascade. Le point de fouille est derrière la cascade sur une section isolée de sable. Médaillon # 3: Ce point de fouille est près du sommet de l’île. Vous devez gravir la colline, suivre les sentiers battus jusqu’à la tête de pierre, puis creuser dans le sable devant la tête de pierre.

En relation: Sea of ​​Thieves Fish Guide: Prix du poisson, temps de cuisson et emplacements – Guides de jeu Pro

Médaillons de la cachette de la sirène

L’image ci-dessus montre l’emplacement approximatif des trois médaillons sur Mermaid’s Hideaway. Ci-dessous, nous avons fourni des captures d’écran de ce à quoi ressemblent les sites de fouilles des Medallions dans le jeu et quelques brèves descriptions sur la façon de les trouver.

Médaillon # 1: Sur le côté nord de l’île se trouve une colline avec un poteau au sommet. Le site de fouille est dans le sable à mi-hauteur de la colline. Médaillon # 2: Au sommet du côté ouest de l’île, au sud d’un pont en bois, vous trouverez un espace ouvert avec trois arbres. Le point de fouille est au milieu de ces trois arbres. Médaillon # 3: Sous le pont en bois se trouve une lanterne sur un poteau. Vous devez vous diriger [x] pas [x] de la lanterne et creusez là.

Médaillons d’automne de Kraken

L’image ci-dessus montre l’emplacement approximatif des trois médaillons sur la chute de Kraken. Ci-dessous, nous avons fourni des captures d’écran de ce à quoi ressemblent les sites de fouilles des Medallions dans le jeu et quelques brèves descriptions sur la façon de les trouver.

Médaillon # 1: Sur le côté sud de l’île, il y a une longue colline avec un grand arbre au sommet. Le point de fouille est près de la base de cet arbre. Médaillon # 2: Il y a un pont de pierre qui relie les sommets nord et sud de l’île. Le site de fouille est en plein milieu de ce pont. Médaillon # 3: Sur le côté sud-est de l’île se trouve un Kraken assis debout dans une mare d’eau. Le point de fouille est à la base du squelette de ce Kraken.

Deuxième étape: échappez-vous et renvoyez le brise-vent!

En retournant les trois médaillons à l’autel, une porte en pierre s’abaissera et révélera le brise-voile! Lorsque vous l’attraperez, vous serez probablement tenté de célébrer le fait que vous venez de déverrouiller La récompense de la clé de l’aventure.

Au lieu de danser, soyez prêt à vous frayer un chemin vers votre vaisseau, car des dizaines de squelettes plus résistants que d’habitude sortiront du sol pour vous attaquer. Vous n’avez pas besoin de les combattre. Au lieu de cela, retournez à votre navire le plus tôt possible. Une fois que vous y êtes, mettre les voiles vers n’importe quel avant-poste.

Lorsque vous avez atteint un avant-poste, aller à la taverne et ramener le brise-linceul au mystérieux étranger. Ce faisant, vous terminerez The Shroudbreaker Tall Tale et recevrez La mention élogieuse du Shroudbreaker!

Ceci complète ce guide pour ce grand conte! À partir de là, vous avez plusieurs options sur la marche à suivre! Vous pouvez recommencer le Tall Tale et utilisez notre guide pour vous guider, continuez à trouver tous les Journaux cachés de Shroudbreaker pour débloquer une autre recommandation, ou dirigez-vous vers l’avant-poste de pillage et commencez le prochain conte: The Cursed Rogue!

Avez-vous ramassé des crânes lors de vos voyages? Si vous voulez savoir où les vendre, consultez notre guide sur Où vendre des crânes vilains Bounty!