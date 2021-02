Dans la première partie du guide The Shroudbreaker Tall Tale, nous avons expliqué comment démarrer la quête et trouver le journal du vaisseau de l’aile du Magpie, situé sur l’île N13. Malheureusement, c’était la partie la plus simple de la quête, et les choses se compliquent un peu à partir d’ici. Maintenant, je dois trouver le coffre antique, qui pourrait être dans l’un des nombreux endroits!

Mer des voleurs | Grand conte Shroudbreaker | Localisez le coffre ancien

Avant que nous commencions, nous vous informerons que ce guide ne couvre que la localisation du coffre ancien. Le reste des instructions de Tall Tale se trouve dans les autres parties du guide répertoriées ci-dessous.

Le coffre antique se trouve dans l’eau sur les rives peu profondes d’une île choisie au hasard. Vous constaterez qu’après avoir terminé ce grand conte et voté pour l’exécuter à nouveau, il sera probablement sur une île différente de celle où vous le trouvez cette fois! Nous supposons que c’est parce que les développeurs du jeu voulaient ajouter de la rejouabilité à ces Tall Tales. L’une des félicitations pour tous les grands contes est de le terminer cinq fois, vous le remarquerez donc sûrement au fur et à mesure que vous les parcourez.

Cela dit, nous sommes toujours confrontés à la question de savoir où se trouve l’ancien coffre cette playthrough. Malheureusement, il est impossible de vous dire précisément où se trouve l’ancien coffre. Pourtant, nous pouvons certainement vous expliquer comment suivre les instructions du livre pour le trouver!

Première étape: comprendre les directions

Dans les pages que vous avez obtenues en trouvant le journal du navire dans le guide précédent, vous trouverez des descriptions des îles le long du chemin emprunté par l’aile de la pie pour échapper à la lame ardente. Ces descriptions sont quelque peu vagues et, malheureusement, fourniront rarement les noms exacts des îles. La seule exception à cela est le point de départ du navire, où la Lame ardente a commencé à les chasser.

En relation: Tous les emplacements de balises dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

La bonne chose à propos de ces instructions est que vous n’avez pas à suivre le chemin de l’aile de la pie sur votre bateau. Au lieu de cela, vous pouvez suivre leurs emplacements les plus importants sur la carte de votre navire pour déterminer où ils ont terminé leur voyage. Vous trouverez ci-dessous quelques notes utiles pour tenter de déterminer l’emplacement du coffre ancien.

L’île de chaque étape suivante est généralement proche de l’île de l’étape sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Cela signifie qu’une fois que vous avez trouvé votre point de départ (et l’île à chaque étape suivante), vous regarderez les îles entourant celle que vous regardez actuellement sur la carte. En tant que tel, vous chercherez rarement, voire jamais, à plus de deux ou trois pâtés de maisons de la carte pour trouver l’emplacement suivant.

Cela signifie qu’une fois que vous avez trouvé votre point de départ (et l’île à chaque étape suivante), vous regarderez les îles entourant celle que vous regardez actuellement sur la carte. En tant que tel, vous chercherez rarement, voire jamais, à plus de deux ou trois pâtés de maisons de la carte pour trouver l’emplacement suivant. Faites attention aux directions de la boussole. Non seulement les directions répertoriées sur la carte vous donnent une idée générale de l’endroit où regarder sur la carte, mais elles sont également cruciales pour déterminer l’emplacement exact du coffre antique sur l’île où il se trouve. En lisant les instructions, s’il est dit qu’ils ont jeté le coffre par-dessus bord, vous trouverez le coffre antique sur l’île associé à cette étape.

Non seulement les directions répertoriées sur la carte vous donnent une idée générale de l’endroit où regarder sur la carte, mais elles sont également cruciales pour déterminer l’emplacement exact du coffre antique sur l’île où il se trouve. En lisant les instructions, s’il est dit qu’ils ont jeté le coffre par-dessus bord, vous trouverez le coffre antique sur l’île associé à cette étape. Certaines îles ont des raccourcis de description. Les étapes du journal du navire contiennent des phrases clés qui vous aideront à déterminer la trajectoire du navire. La liste ci-dessous en contient quelques-uns. Île fortifiée: Ceux-ci sont Les forts. Recherchez des îles à proximité qui sont des emplacements de fort connus. Les emplacements des forts ont généralement des défenses utilisées par des squelettes pour vous empêcher de venir sur l’île. Chaîne des îles: Cela fait probablement référence à Snake Island. Si vous voyez ceci décrit dans le journal du navire, vous pouvez supposer que cette étape vous amène à Snake Island et vous dirige vers l’emplacement final à partir de là. Île aux hautes arches: C’est le paradis des voleurs. Petites îles peu profondes: C’est Old Salts Atoll. Grand nid d’îles enchevêtrement: C’est Shark Bait Cove.

Les étapes du journal du navire contiennent des phrases clés qui vous aideront à déterminer la trajectoire du navire. La liste ci-dessous en contient quelques-uns.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon de suivre le chemin indiqué dans le journal du navire illustré dans l’image ci-dessus. Comme expliqué précédemment, vous n’avez pas besoin de naviguer vers ces endroits. Au lieu de cela, suivez simplement la carte pour déterminer près de quelle île le coffre antique a été jeté par-dessus bord.

Les étapes du journal de bord seront différentes de celles que nous avons indiquées ci-dessus. Étant donné que le chemin du navire est aléatoire pour chaque instance du grand conte, vous devrez déterminer vous-même les points de chemin en fonction des instructions fournies. Une fois que vous avez suivi les instructions sur les notes de votre carnet de bord et que vous êtes sûr que vous avez le bon endroit, vous devez naviguer vers cette île et préparez-vous à aller nager!

Deuxième étape: nager pour le coffre antique

Puisqu’il a été jeté par-dessus bord, l’emplacement final du coffre antique ne sera pas sur terre. Malheureusement, cela signifie que vous devrez nager dans les eaux peu profondes de l’île. Suivre les directions de la boussole répertoriées est crucial car cela réduit considérablement la zone de recherche. Si le journal ne vous dit pas dans quelle partie de l’île il a été jeté par-dessus bord, vous devez considérer la direction dans laquelle l’aile de la pie naviguait depuis l’île précédente.

Dans l’exemple ci-dessus, nous pouvons déterminer que le coffre ancien se trouve sur les rives du [x] partie de l’île parce que c’est la direction de l’île précédente. C’est là que nous séparerons notre bateau et plongerons dans l’eau ci-dessous.

En relation: Sea of ​​Thieves Fish Guide: Prix du poisson, temps de cuisson et emplacements – Guides de jeu Pro

Semblable à la détermination de l’île sur laquelle se trouve l’ancien coffre, nous ne pouvons pas non plus vous dire exactement où il se trouve sur l’île. Pour cette raison, vous devez effectuer une recherche approfondie et garde les yeux ouverts pour le reflet blanc brillant de la poitrine. Il n’est pas toujours facile à voir et se trouve généralement déguisé par de grandes plantes ou derrière des rochers. Si vous continuez à nager et à chercher, vous le trouverez généralement dans les 5 à 10 minutes. Si cela vous prend plus de temps, vous voudrez peut-être envisager la possibilité que vous n’ayez pas suivi correctement les instructions ou que vous vous trouviez sur la mauvaise partie de l’île.

L’image ci-dessus est un exemple de la façon dont cela pourrait vous apparaître lors de la recherche du coffre ancien. Pendant que vous cherchez, vous voudrez également garder un œil sur les requins. Si vous passez trop de temps en eau libre, ils peuvent apparaître et nager pour vous attaquer. Ils peuvent vous tuer rapidement, alors soyez prêt à vous battre quand vous en voyez un! Soignez-vous si vous subissez des dégâts, puis plongez et continuez à chercher! Un dernier conseil pour chercher le coffre: il se trouve généralement à moins de 10 mètres de la terre ferme. Donc, si vous vous retrouvez à nager dans des eaux profondes, vous êtes probablement allé trop loin.

Une fois que vous avez obtenu le coffre, vous pouvez le ramener sur le navire. À l’intérieur, vous trouverez des pages supplémentaires pour votre livre Tall Tale et un totem. Ce totem déterminera où vous irez pour trouver l’ancien coffre-fort, que nous aborderons dans notre prochain guide: Ancient Vault Locations & Solutions Guide.

Envie de devenir un pirate légendaire dans Mer des voleurs? Découvrez comment avec notre guide pour obtenir le titre Pirate Legend!