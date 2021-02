Dans les deux sections précédentes de ce guide, nous avons expliqué où trouver le journal du vaisseau de l’aile de la pie et comment localiser le coffre ancien. Maintenant que vous avez trouvé le coffre antique et attrapé les objets à l’intérieur, il est temps de découvrir ce que à faire avec eux! Ce guide vous expliquera comment trouver l’ancien coffre-fort et résoudre les énigmes qu’il contient.

Mer des voleurs | Grand conte Shroudbreaker | Guide des emplacements et des solutions de Ancient Vault

Puisqu’il y a tellement de choses à couvrir dans ce grand conte, nous l’avons ventilé par section. Si vous n’avez pas encore atteint cette partie du Tall Tale ou si vous avez déjà terminé Ancient Vault, vous serez mieux placé pour utiliser l’un des guides répertoriés ci-dessous.

LIEUX DU JOURNAL SHROUDBREAKER: Les journaux étant des options, nous ne les avons pas inclus dans le guide principal. Si vous souhaitez les obtenir, suivez le lien ci-dessus sur Où trouver les emplacements des revues. Vous ne pouvez faire cela que pendant que le grand conte Shroudbreaker est actif!

Si vous lisez encore, vous êtes ici parce que vous essayez de déterminer où se trouve l’ancien coffre-fort et / ou comment le résoudre. Étant donné que chaque Tall Tale sélectionne au hasard le Totem que vous trouvez dans le coffre antique, vous devrez consulter la liste ci-dessous pour voir vers quelle île vous vous dirigerez. Si vous avez déjà trouvé l’ancien coffre-fort, vous pouvez passer à la deuxième étape de ce guide pour vous aider à résoudre le puzzle.

Liste des totems et emplacements des coffres

Totem de sanglier: Crête du diable

Crête du diable Totem de crabe: Île N13 (inexplorée)

Île N13 (inexplorée) Totem lunaire: Crescent Isle

Crescent Isle Totem de scarabée: Creux de Crook

Creux de Crook Totem de serpent: Hideaway de la sirène

Hideaway de la sirène Totem de requin: La chute de Kraken

Regardez de près le totem que vous avez trouvé dans le coffre antique. Il représentera l’un des animaux énumérés ci-dessus. Pour entrer dans le coffre-fort, vous devez placer le Totem sur un mécanisme près de la porte. Alors, lorsque vous êtes prêt, embarquez pour l’île associée à votre totem et suivez le guide ci-dessous pour localiser le coffre-fort!

En relation: Comment obtenir des malédictions dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Première étape: trouver le coffre-fort sur l’île

Comme vous pourriez être sur l’une des six îles, nous vous fournirons des images et des instructions pour atteindre le coffre-fort sur chacune d’elles. Vous n’avez pas besoin de suivre tout ce guide. Faites simplement défiler jusqu’à la section de l’île sur laquelle vous vous trouvez et suivez les instructions à partir de là. Une fois que vous avez trouvé le coffre-fort et placé le totem pour l’ouvrir, vous pouvez passer à la deuxième étape pour résoudre les énigmes à l’intérieur.

Totem de sanglier – Devil’s Ridge

L’emplacement de l’ancienne voûte sur Devil’s Ridge est entouré dans l’image de gauche ci-dessus. C’est l’un des coffres-forts les plus faciles d’accès car vous pouvez garez votre bateau sur la plage sud-est et nagez jusqu’à la porte du coffre-fort. Le mécanisme pour ouvrir le coffre-fort est à gauche de la porte, qui est peinte avec des images d’un sanglier. Vous pouvez voir exactement où placer le totem encerclé ci-dessus sur l’image à droite.

Totem de crabe – N13 Island (non cartographié)

Maintenant que vous avez déjà navigué vers l’île N13 pour trouver le journal de bord du Magpie’s Wing, vous pourrez heureusement le trouver. Cependant, cela est toujours considéré comme l’un des coffres les plus difficiles à trouver car il faut nager pour trouver le tunnel sous-marin dans lequel il se trouve. L’image ci-dessus vous montre où trouver l’entrée du tunnel par rapport à l’île. Lorsque vous trouverez le tunnel, vous devrez le traverser pour atteindre la voûte. C’est un peu une longue baignade, nous vous recommandons donc de prendre l’air une fois que vous l’avez trouvée pour vous assurer que vous retiendrez votre souffle assez longtemps pour y passer.

La porte du coffre-fort a des crabes peints à côté. Si vous regardez les crabes peints à gauche de la porte, vous verrez une torche suspendue entre eux. Regardez vers le bas de cette torche et vous trouverez un mécanisme difficile à repérer sur lequel vous devez placer votre totem. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vous pouvez utiliser l’image ci-dessus pour vous guider.

Totem lunaire – Ile du croissant

Crescent Isle a un système de grottes sous ses arches qui mènent à la fois au nord et au sud. Heureusement, ce système de grottes n’est pas trop compliqué, ce qui rend le coffre-fort pas difficile à trouver. L’image de gauche ci-dessus vous montre l’emplacement approximatif de la porte du coffre-fort sur l’île. Lorsque vous atteignez l’île, entrez dans l’arche et dirigez-vous vers la partie nord du système de grottes. De là, vous allez Tournez à droite pour entrer dans la pièce avec la porte.

L’image à droite ci-dessus vous montre la porte et où vous trouverez le mécanisme pour placer votre Totem. La grotte étant sombre, elle peut être difficile à repérer. C’est sur un rocher sous les peintures de la lune, directement à gauche de la porte du coffre-fort.

Totem de scarabée – Crook’s Hollow

Pour accéder à cette voûte, nous vous recommandons de vous approcher de l’île depuis l’Eastside. parc votre bateau à l’extérieur de la cascade sur la section sud-est, et passez par la cascade dans la grotte. Cette cascade est marquée dans l’image à gauche ci-dessus. Lorsque vous le traverserez, vous devrez regarder vers le mur de gauche pour trouver les peintures de Scarab. C’est là que vous trouverez la porte du coffre-fort.

L’image à droite ci-dessus vous montre où vous trouverez le mécanisme pour placer votre Totem. La plupart des autres coffres ont le mécanisme à gauche de la porte, mais celui-ci a le mécanisme à droite. Vous pouvez le trouver au coin du rocher au sol qui fait office de coin où les chemins se croisent.

Totem de serpent – Hideaway de la sirène

Ce coffre-fort est situé sur la partie nord-ouest de l’île, nous vous recommandons donc de faire le tour de ce côté de l’île lorsque vous vous en approchez. Lorsque vous garez votre bateau et entrez sur l’île, vous remarquerez une grande arche. L’image sur la gauche ci-dessus vous montre où trouver l’arche.

Une fois que vous avez trouvé l’arche, vous remarquerez que le mécanisme pour ouvrir la porte se trouve du côté ouest. Ceci est montré dans l’image ci-dessus à droite. Ce mécanisme n’est pas du tout caché, il est donc facile à repérer lorsque vous vous en approchez. Lorsque vous placez le Totem sur le mécanisme, il ouvrira la porte du coffre-fort du côté est de l’arche.

Totem de requin – La chute de Kraken

Pour trouver ce coffre-fort, vous devrez vous diriger vers la grande arcade qui traverse le coin au milieu de la carte. Pour accéder facilement à cette zone, nous vous recommandons garer votre bateau sur le côté ouest de l’île et nager vers le rivage à partir de là. Vous verrez l’arche planer au-dessus de vous. Vous trouverez des peintures de requins à sa base, là où se trouve la porte du coffre-fort.

Ci-dessus, sur l’image à gauche sont les emplacements approximatifs de la porte du coffre-fort et le mécanisme pour l’ouvrir. Le mécanisme n’est pas facile à trouver et, contrairement aux autres voûtes, pas juste à côté de la porte. Vous devrez regarder sur les rochers sur la plage à proximité. L’image à droite ci-dessus vous montre où se trouve l’emplacement du mécanisme par rapport à la porte du coffre-fort.

En relation: Tous les emplacements de balises dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Deuxième étape: résoudre le puzzle

Lorsque vous êtes entré dans l’ancienne voûte, vous verrez un grand autel avec quatre braseros. N’allumez pas encore les braseros. Jetez plutôt un œil à la dernière page du livre Tall Tale, car elle contient les indices dont vous avez besoin pour résoudre le casse-tête du coffre-fort. Il y a deux énigmes possibles que vous pourriez avoir, et vous serez en mesure de dire laquelle vous avez en regardant cette page.

Option de puzzle n ° 1:

L’image ci-dessus vous montre à quoi ressemblera le livre si c’est le puzzle que vous devez compléter. Il aura trois rangées de symboles, chaque rangée contenant quatre symboles. Dans la pièce avec l’autel, vous remarquerez quatre piliers contre les murs avec des symboles dessus. Vous pouvez faire pivoter ces piliers lorsque vous commencez le puzzle.

Maintenant que vous savez où chercher, vous êtes prêt à commencer le puzzle dans le coffre-fort. Pour le démarrer, allumez les quatre braseros. Vous remarquerez que la pièce a commencé à se remplir d’eau et qu’il est maintenant temps de travailler rapidement pour résoudre les énigmes!

Référencer votre livre, tournez les piliers pour qu’ils correspondent aux symboles répertoriés sur la page, en commençant par la rangée du haut et en descendant. Vous devez faire les rangées de haut en bas et tourner les piliers pour faire correspondre les symboles de gauche à droite. Une fois que vous avez terminé une rangée, déplacez-vous rapidement vers l’autel et appuyez sur le bouton au centre pour commencer la rangée suivante! À la fin de chaque rangée, l’eau cessera de remplir la pièce et vous aurez terminé le puzzle!

Option de puzzle n ° 2

Ce puzzle est un peu plus difficile à comprendre que le premier, mais ne nécessite que quelques mathématiques de base. L’image ci-dessus vous montre à quoi ressemblera le livre si c’est le puzzle que vous devez compléter. Il aura trois rangées de symboles et le nombre de symboles dans chaque rangée variera. Porter une attention particulière à l’ordre des symboles et à la quantité de chaque symbole.

Vous verrez quatre piliers contre les murs dans la salle de l’autel, qui peuvent être tournés lorsque vous commencez le puzzle. Lorsque vous démarrez le puzzle, vous serez chargé de transformer ces piliers en correspondre au symbole type et quantité pour égaler le montant dans le livre.

Lorsque vous tournez les piliers pour qu’ils correspondent à ce qui est dans le livre, vous devrez rapidement passer à l’autel pour appuyer sur le bouton et commencer la prochaine rangée de symboles. Vous devez le faire trois fois avant que l’eau ne remplisse la pièce, en commençant lorsque vous activez l’autel. Pour activer l’autel, allumez les quatre braseros. Maintenant, résolvez rapidement le puzzle avant de vous noyer!

Prochaines étapes

Une fois que vous avez trouvé le coffre-fort et terminé le puzzle, il sera temps de passer à la partie suivante du guide. Allons-y maintenant et trouvons les médaillons!

Besoin d’aide pour la pêche? Consultez nos guides sur comment attraper et vendre du poisson, ou notre guide sur les prix du poisson et les temps de cuisson!