Mer des voleurs | Grand conte Shroudbreaker | Comment obtenir le journal de bord de Magpie’s Wing

De retour quand Mer des voleurs augmentait encore sa base de joueurs et avant que de nombreuses fonctionnalités actuelles ne soient ajoutées, les aventuriers pirates cherchaient une histoire pour le jeu. Rare, la société de développement du jeu a été livrée. Le résultat final a été une succession d’histoires, appelées Tall Tales, qui ont redonné aux joueurs une soif d’aventure et une raison de passer des heures à naviguer sur l’océan. certains sont difficiles, mais tous fournissent des énigmes intelligentes, des trésors et beaucoup de plaisir.Aujourd’hui, nous allons jeter un coup d’œil au premier Tall Tale: The Shroudbreaker.

Vous êtes probablement ici parce que vous avez commencé la quête Shroudbreaker ou que vous cherchez à la démarrer. Ce guide vous guidera à travers le Tall Tale jusqu’au point de terminer la première partie lorsque vous trouverez le journal du navire Magpie’s Wing. Si vous l’avez déjà fait, nous avons d’autres guides de pièces pour vous guider à travers les pièces restantes. Ils sont répertoriés et liés ci-dessous.

LIEUX DU JOURNAL SHROUDBREAKER: Les journaux étant des options, nous ne les avons pas inclus dans le guide principal. Si vous souhaitez les obtenir, suivez le lien ci-dessus sur Où trouver les emplacements des revues. Vous ne pouvez faire cela que pendant que le grand conte Shroudbreaker est actif!

Si vous êtes ici pour obtenir de l’aide pour commencer cette quête, vous êtes au bon endroit! Nous devons vous donner un avertissement approprié: ce guide peut contenir des spoilers qui révéleront l’histoire. Nous allons passer en revue chaque partie, étape par étape, et expliquer comment résoudre les énigmes qui vous sont présentées. Cela étant dit, trouvons le journal de bord du Magpie’s Wing!

Première étape: commencer le grand conte

Comme il s’agit du premier grand conte du jeu (après le didacticiel), ils ont facilité le début de la quête. Vous pouvez même le démarrer dès que vous entrez dans un serveur Sea of ​​Thieves. Vous commencez dans la taverne sur un avant-poste aléatoire, et quel que soit l’avant-poste, c’est précisément là que vous devez être. Si vous n’êtes pas déjà dans l’un, dirigez-vous vers n’importe quel avant-poste et entrez dans la taverne.

Vous verrez le Mystérieux étranger près de l’arrière de la taverne, comme indiqué dans l’image ci-dessus. C’est un homme volumineux, vêtu de noir, aux yeux brillants. A côté de lui se trouve un livre (également montré dans l’image), dont vous aurez besoin pour commencer le grand conte. Interagissez avec le livre et l’histoire commencera! L’étranger mystérieux commencera à vous parler pour vous avertir des dangers à venir, mais depuis quand le danger vous a-t-il arrêté?

Deuxième étape: localiser le journal de bord du Magpie’s Wing

Lorsque vous lirez le livre du Tall Tale, vous constaterez qu’il vous informe que l’emplacement du navire englouti du Seigneur des pirates se trouve sur une île inconnue entre The Crooked Masts et Crook’s Hollow. Ceci est connu parmi les Mer des voleurs communauté comme Île N13, principalement parce que l’île est sur la carte dans la rangée 13 et la colonne N. C’est là que vous vous dirigerez pour trouver les restes de l’aile de la pie.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, regardez la carte sur votre navire et déterminez dans quelle direction vous devez naviguer pour atteindre ce bloc de carte. Hissez l’ancre, mettez les voiles et dirigez-vous vers la barre pour vous lancer dans l’aventure!

L’île que vous recherchez est minuscule par rapport aux autres îles, mais les eaux peu profondes qui l’entourent sont plutôt grandes. L’image ci-dessus vous montre exactement où sur la place se trouve l’île. Si vous voyez le témoin plante rouge au milieu de l’île, vous êtes au bon endroit. Garez votre bateau du côté nord-ouest.

Une fois que vous vous êtes arrêté, plongez hors de votre bateau dans l’eau ci-dessous. Si vous êtes dans la bonne zone, vous verrez un énorme navire coulé brisé en deux parties comme celle montrée dans l’image ci-dessus. Ceci est l’aile de la pie, et le journal du navire sera ici. Vous devrez retenir votre souffle un peu pour récupérer le journal du navire, donc une fois que vous avez trouvé ce navire, nous vous recommandons de percer la surface pour reprendre votre souffle avant de redescendre pour le récupérer.

Pour trouver le journal du navire, vous devrez vous rendre dans les quartiers du capitaine. Cette chambre est située au la moitié arrière du navire. À l’intérieur de la pièce, vous trouverez une chaise comme celle de l’image ci-dessus. Le journal du navire repose sur le coussin! Lorsque vous y nagez et interagissez avec le journal, les pages seront ajoutées au dos du livre Tall Tale dans votre inventaire et prêtes à être lues. Vous débloquerez également La recommandation du voyage perdu, l’une des neuf distinctions que vous pouvez recevoir pour ce grand conte.

EMPLACEMENT DU JOURNAL: Île N13 est l’endroit où vous obtiendrez le premier des Tall Tale de Shroudbreaker Journaux cachés. Vous ne pouvez les obtenir que lorsque le grand conte Shroudbreaker est actif. L’obtention de ceux-ci est facultative, mais débloque une recommandation si vous les trouvez toutes les cinq. Si vous voulez tous les obtenir, vous devez commencer par collecter celui situé sur l’île N13. Suivez notre guide des emplacements du Shroudbreaker Journal pour les trouver sur votre chemin!

Ceci complète cette section de The Shroudbreaker Tall Guide des contes et nous amène au point où nous devons utiliser les pages nouvellement acquises pour déterminer nos prochaines étapes. Alors une fois que tu as trouvé ça, aller au prochain guide: Localisez le coffre ancien.

