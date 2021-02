Pour Heart of Fire Tall Tale, vous avez la possibilité de poursuivre la recommandation dans le journal des pirates qui vous oblige à trouver tous les journaux cachés. Cette mention élogieuse n’est pas nécessaire pour terminer l’histoire, mais les objets fournissent un aperçu supplémentaire des Tall Tales. Ils peuvent généralement être trouvés sur le chemin lorsque vous terminez l’aventure.

Mer des voleurs | Cœur de feu Tall Tale | Emplacements des journaux cachés

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez l’obtenir que lorsque le conte grand cœur du feu est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. En deuxième, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre.

La malheureuse nouvelle concernant les Journals for Heart of Fire est que pour collecter les cinq, vous devrez terminer le Tall Tale trois fois. Trois des journaux sont placés dans des chemins séparés que vous devez emprunter pour traverser le repaire de Flameheart, et vous ne pouvez faire qu’un seul chemin à chaque fois que vous terminez l’aventure! La bonne nouvelle? Si vous obtenez les cinq journaux, vous obtiendrez également toutes les autres félicitations pour le grand conte et débloquerez la malédiction des cendres!

Les cinq journaux sont sur seulement deux îles: La colonne vertébrale du menteur et la soif du diable. En dehors de l’avant-poste de Morrow’s Peak, ce sont les deux seules îles que vous devez visiter pour terminer le Tall Tale.

Journal # 1 – Nous avons besoin d’un nouveau plan: l’épine dorsale du menteur

C’est généralement le premier journal que vous trouverez. Il est situé dans Stitcher Jim’s Hideout on Liar’s Backbone. Utilisez l’image ci-dessus pour voir sa position exacte.

Journal # 2 – Désordre des âmes: la soif du diable – Salle principale du repaire de Flameheart

Ce journal se trouve dans la salle principale du repaire de Flameheart, qui a les portes en pierre menant aux trois chemins. Le Journal est assis sur un rebord rocheux à côté de la porte du milieu, marqué du symbole pour Flamme.

Journal # 3 – Un coffre de rage …: La soif du diable – Le chemin du roi éternel

Le troisième Journal se trouve sur le Chemin du Roi éternel. Après le captan qui crache des jets de feu, vous arriverez dans un couloir de lave avec des rochers à sauter. Le Journal est sur le côté gauche de ce couloir, à côté de plusieurs piles de crânes.

Journal # 4 – Bye, Bye Blackwyche: La soif du diable – Le chemin de la flamme réprouvée

Le quatrième journal se trouve sur le chemin de la flamme réprouvée. Il y a une pièce sur ce chemin où vous devez trouver des vagues de squelettes pour continuer. Vous verrez un tas de crânes avec une croix qui en sort sur la gauche dans le prochain couloir. Le Journal s’appuie sur ce tas de crânes.

Journal # 5 – Le diable que je connais …: La soif du diable – Le chemin du cœur brûlant

Le cinquième et dernier journal se trouve sur le chemin du cœur brûlant. Vers la fin, vous devez courir dans un couloir avec des pointes sortant des murs. Le long de ce couloir, il y a deux zones sûres où vous pouvez attendre que les pointes dépassent et reculent. Le Journal est dans le second zone de sécurité, avant la fin du couloir.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez le Recommandation! Comme nous l’avons indiqué précédemment, si vous avez obtenu les cinq journaux, vous avez déjà fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir le Mention élogieuse!

