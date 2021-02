Pour Wild Rose Tall Tale, vous avez la possibilité de poursuivre l’une des recommandations du Pirate Log. Cette mention élogieuse n’est pas nécessaire pour terminer l’histoire. Pourtant, cela étoffe votre immersion dans l’histoire et fournit un peu plus de contexte derrière George et Rose, Mer des voleurs « amants étoilés.

Mer des voleurs | Art of the Trickster Tall Tale | Emplacements des journaux cachés

Avant que nous commencions: Si vous cherchiez réellement à résoudre une partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que l’Art du conte grand tricheur est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. En deuxième, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les cinq îles sur lesquelles vous trouverez ces journaux. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Discovery Ridge

Plunder Valley

Prime de marin

Contrairement aux autres Tall Tales, les cinq journaux de cette aventure se trouvent sur trois îles différentes. Sailor’s Bounty contient trois des journaux, tous dans la même pièce! Le guide ci-dessous répertorie les revues par ordre chronologique.

Journal # 1 – Le piège parfait: Plunder Valley

Vous tomberez probablement sur le premier Journal en recherchant le Spyglass de la bouteille de rhum car il se trouve dans la même pièce! Ce journal est dans le grotte d’oss mentionné sur les premières pages du livre de quêtes. Lorsque vous entrez dans le système central de grottes, si vous vous en tenez à gauche, vous finirez par trouver cette pièce avec les squelettes ajustables. Le Journal est en plein centre de la pièce sur une courte étagère en pierre.

Journal # 2 – Appât et interrupteur: Discovery Ridge

Si vous cherchez les spots Trapmaker sur Discovery Ridge, vous pourriez tomber sur ce journal. Il est situé près du sommet de l’île du côté ouest. Regardez au-dessus d’un baril juste à côté d’un spot de trapmaker. Difficile de rater ça quand on est là-haut!

Journal # 3 – Nous voulons des assiettes: la prime du marin

Ceci est l’un des trois journaux dans la salle du trapmaker dans les grottes sur Sailor’s Bounty. Juste en face de l’entrée de la pièce se trouve une enclume à côté d’une grande lanterne. Le livre est calé contre la base de cette enclume.

Journal # 4 – Faire mon point: la prime du marin

Ceci est l’un des trois journaux dans la salle du trapmaker dans les grottes sur Sailor’s Bounty. Dès que vous entrez dans la salle, il y aura deux tables étroites à droite. Le Journal est entre ces deux tables, appuyé contre l’un des pieds.

Journal # 5 – Un adversaire digne: la prime du marin

Ceci est l’un des trois journaux dans la salle du trapmaker dans les grottes sur Sailor’s Bounty. Dans la moitié arrière de la pièce, il y a un tas de barils remplis de fournitures et un lit. Le Journal est au pied du lit.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez Pièges et trésor Recommandation! C’est l’une des sept distinctions que vous devez obtenir pour vraiment Achevée Art of the Trickster Tall Tale et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. En plus de ceux (et de celui que vous venez de réaliser), il n’y a qu’une seule autre recommandation que vous devez obtenir, et elle vous oblige à terminer Art of the Trickster cinq fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

